Macron ou la Méprise Cyanoacrylate

Naguère le petit Sarkozy dit l'erreur de casting en son temps révolu, était moqué comme jamais ne le fut un président hexagonal. Du monde entier, son ridicule intello-gestuel transperçait les écrans amusés et la Une des journaux du Globe ; certains politiciens comme Medvedev l'imitaient même en reproduisant son hystérie prétentieuse.

Ce déchaînement vannesque n'apparut toute-fois que vers la fin de son mandat. Soit une fois passées cinq (longues) années à devoir supporter sa vulgarité, sa roublardise et ses roulements de cou de pigeon ticard voyoucraté.

Ce même sarko a vite compris à qui nous avions affaire mai 2017, clamant ;

''Macron, c'est moi en mieux !''…

Sachant ce que fut Sarkozy en terme de trahison, vente des biens nationaux, or, Banque de France, désintégration de souveraineté au profit de l'Onu, de l'Europe etc-etc-etc, ce moi en mieux en disait long.

Et il faut bien le reconnaître, oui ; effectivement, Macron est mieux que Sarkozy ; plus séduisant, plus menteur, plus fourbe, plus fou.

Bref ; plus dangereux.

Ce que l'ami sarko a vite détecté avec son nez allongé, peu après son admiration avouée spontanément face à ce double de lui-même en plus jeune, plus malin, plus pute dit Minc, plus fort ; les banquiers dits d'affaires palpant nettement plus en commissions diverses qu'un vulgaire avocat d'affaires comme lui.

Sachant le programme avant les autres, Sarko dit donc peu après de Macron ; ''ça finira très mal''.

Là encore il subodora tel un renard la poule aux œufs non d'or mais de plomb qu'est Macron, et sa chute prévisible ; aussi rapide que son ascension.

Anecdote authentique, juste avant les élections de 2012, j'arpentai par hasard un vide grenier installé sur le parking d'un magasin de bricolage. Un type avait déballé son stock d'horreurs décoratives au milieu duquel trônait une sorte de cendrier-statue en terre cuite dont la tête au nez semi-crochu et faciès ingrat me fit immédiatement penser à Sarkozy, c'était drôle.

Étonné de la ressemblance, je me retournai vers mon amie Ingrid et lançait un peu fort à la cantonade ;

''On dirait Sarkozy ! ''

Aussitôt, je vis tous les gens du périmètre auditif se tourner d'un air furibard, haineux ; croyant peut être que le vrai, l'abominable Sarko était là, en personne...

Ce malaise puissant indiquait que la cote de popularité de l'homme était alors telle que si sa présence physique était constatée, il devrait vraisemblablement fuir.

Vite, et loin pour échapper aux insultes, puis au lynchage. Ainsi qu'à Bayonne où il échappa de très peu à la mussolinisation terminale en se réfugiant dans un bar.

Je n'ose imaginer aujourd'hui l'impact que pourrait avoir un ''on dirait Macron !'' prononcé inconsidérément.

Je vous suggère d'ailleurs si le coeur vous en dit d'essayer ce truc, sur n'importe quel endroit peuplé ; un marché de Noël par exemple, un vide-grenier, un rond-point...

Non, pas un rond-point on sait jamais.

En cas de mouvement de foule incontrôlable, vous pourriez être balayé, écrasé sous le troupeau des mécontents déchaînés à la recherche de leur proie, inaccessible en temps normal puisque terrée au palais bunkerisé ; entourée d'une armada de crs, gardes républicains, chars, hélicoptère.

Donc la prochaine fois que vous serez environnés d'inconnus quidamiques, dites haut et fort et d'un air détaché ;

''ON DIRAIT MACRON !!!''

Juste pour voir, en prenant quand même vos précautions avant.

Vous verrez c'est génial, effet garanti...

Attention, vous devez pouvoir vous échapper en cas de malentendu ; évitez les espaces clos, les impasses, ne vous retrouvez pas coincé.

Et avant de phraser ces trois mots magiques, il vaut mieux aussi que vous-même ne ressembliez aucunement, même de loin à jupiter. Ni de face, ni de profil. Vérifiez avec deux glaces perpendiculaires.

Évitez l'air méprisant, les pantalons à bout étroit et les chaussures vernies, les chiens noirs et la proximité avec une blonde fripée mature, surtout si elle est fringuée en couleur fluo avec des baguettes de chrome façon Cadillac 50's ou Rabot Cabanne.

Attention ! vous risquez votre vie.

Enfin, si comme beaucoup vous n'avez plus grand-chose à dépenser pour Noël en distraction, aller voir Franck Dubosc par exemple, non pas lui ; Dieudonné plutôt, ceci est un bon moyen de rire aux dépens de celui qui vous opprime jour et nuit avec ses réformes et son cap. N'oubliez pas ; ''On dirait Macron !''

Passons.

La situation est pré-occupante ; csg, retraites, marrakech toussa et, contrairement à la propagande qui voudrait que les Gilets Jaunes ont abandonné le combat, on en est encore très (très) loin.

Même si Rançois Ollande, co-inventeur de Macron qui fut son ministre bradeur-économiste de quelques affaires juteuses, rachetées grâce à lui par ses principaux sponsors média-tiques, n’en manque pas une.

Hier, il aurait déclaré ;

’’le mouvement des Gilets Jaunes arrive à sa conclusion’’

Hem,

Pendant ce temps, incrusté comme un fuyard de l'Aquarius à l'Élysée qu'il décore à son image et encombre de moquette mollassonne hors de prix, Macron garde le cap.

Mais si le mouvement s’essouffle ou se termine donc, selon des sources sûres, Fr3 par ex qui a transformé une pancarte Macron Dégage en Macron tout court au jité, en laissant un blanc qui crevait les yeux (zauraient pu mettre macron on t'ème) mais bon, trop de précipitation ; voici que l’Étranger au sens large relaie le GJ mouvement :

’’Les manifestants '’moins mobilisés’’ en France, Mais le mouvement jaune aura eu le temps d’inspirer d’autres citoyens de pays étrangers pour faire entendre leur voix auprès des gouvernements. Allemagne, Irlande, Portugal, Serbie, Israël...15 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient ont vu fleurir des manifestations couleur jaune fluo sur le modèle français.’’ **

Il est à noter que si demain ; l’irresponsable fauteur de troubles en chef dégageait au plus vite, comme on le lui demande partout en France, certes crûment et avec un rien de manque de tact, ça ferait des économies.

D’abord en gaz qui ne cesse d’augmenter, puis en grenades, en chars, balles de flashballs, chevaux, essence, primes diverses aux forces de l’ordre, voitures carbonisées, magasins pillés ou détruits, sans compter la facture énorme de l’écroulement économique de l’ordre d’un milliard/jour dû entre autre aux grandes surfaces en rupture de stock et de clients, préfectures incendiées, blessés graves à soigner, morts…

C'est hélas sans compter sur l'incroyable correspondance qu'ont Macron & la Super-Glue.

Tous les deux sont liquides et transparents ; visqueux, mais ils adhèrent et se soudent littéralement où on les dépose, un peu comme une arapède* sur son rocher marin.

Et c’est ici qu’on touche au coeur du problème ; confier un pouvoir aussi énorme à l'homme rebaptisé Méprise Cyanoacrylate aux quatre coins du monde, fut une erreur fondamentale.

*patelle marseillaise ou coquillage en chapeau chinois muni d'une ventouse, qui lui permet de se coller puissamment sur son siège minéral.

**Carte des pays contaminés ;

https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/16/la-carte-des-gilets-jaunes-mobilises-a-letranger-sur-le-modele-francais_a_23619456/