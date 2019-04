Macron parle aux enfants, pas aux adultes...

Sacré macron, il s’en va discutailler avec une bande d’écoliers, mais les adultes depuis 4 mois nada ? Refus total de toute conversation avec « cette foule haineuse »...

Ce qui est bien avec les petits c’est qu’il n’y aura pas de contradiction ; Il est comme ça le macron monologue, c’est lui qu’a raison, point barre, les autres, ces sous-hommes ne sont là que pour contrarier son « esprit complexe ». Alors une tite sortie avec l’aréopage, un maire du patelin totalement enthousiaste qui ne voit aucune manipulation de la part de son altesse, mais voit en cette généreuse démarche, une ouverture désintéressée. Ah ! les idiots utiles sont les pires, sont vraiment dangereux, car, con-vaincus, ils ne voient le mal nul part...Sont bien braves quoi !

Ce qui me surprendra toujours c’est la complaisance des parents : ils savent à l’avance que son altesse va venir visiter ses serfs, et donc, va utiliser leurs mômes à des fins propagandistes, et bien, ces parents laissent faire ; il en a été ainsi lorsque l’affreux castaner pendant une heure a décrit par le menu l’utilisation des flashballs, et a parlé des gilets jaunes comme étant des criminels ; pas un seul enfant n’a été retiré de la classe. Je m’imagine grandissant et sachant que mes parents m’ont laissé entre les pattes de ce filou de castaner... A l’âge adulte, je leur fais un procès pour maltraitance et demande des jours de prison ferme avec la vidéo 24 sur 24 en fond sonore. Enfin, lorsque l’on sait quel pataquès c’est de prendre des photos d’une classe ; il est formellement interdit de poster ces clichés sur Internet sous peine de poursuites... Mais là, tapez « macron visite une école », et vous en verrez des dizaines. C’est donc que les parents ont accepté et signé une autorisation de diffusion... France soumise de la Macronconnerie, nous voila ! Ca me fait penser aux temps des hobereaux qui lorsqu’ils passaient du haut de leur cheval, plein de morgue (pas le ch’val banane !) le manant ôtait son couvre chef et saluait... Mais aujourd’hui nous sommes au temps des dictateurs éclairés et diffusés en 2.0

Les dictateurs aiment parler aux enfants, qui ne la ramènent pas. Macron a dû s’inspirer dans les livres d’histoire et tomber sur le sire Ceausescu, c’est à parier ! Car, par bien des cotés, le freluquet me rappelle de plus en plus Nicolae Ceausescu, qu’on avait mis au placard de l’histoire ; Erreur, car ils ressurgissent tout le temps ces malfaisants ! Ce dirigeant communiste de la Roumanie décrivait son régime comme un "âge d'or". Un culte de la personnalité hypertrophié, un entourage à ses pieds, il avait cultivé son pouvoir entre 1969 et 1989 et le peuple roumain avait souffert de certaines des pires formes de privation et de répression qu'ait connu un pays du bloc de l'Est. « Culte de la personnalité », « pires formes de privation », « répression » ; Je trouve qu’on y est non ? Comme Nicolae, l’emmanuel est bouclé dans son bunker élyséen et fait quelques sorties sans risque et toujours accompagné par des centaines de garde du corps ; alors, les mômes quelle aubaine. Il en va de même pour les maires du « grand débat » ; des potiches récitant des questions pré écrites. Il y a bien plus de risques d’ailleurs avec une classe d’école, car, « la vérité sort toujours de la bouche des enfants », et il se peut que l’un d’entre eux en toute juvénilité balance une grosse vérité que personne ne veut entendre ; mais de toute façon, ce sera coupé au montage, car, les medias serviles sont là pour balancer la soupe de l’oligarchie, et donc, pas de dérapage ; Son altesse ne doit entrapercevoir qu’un monde bien ordonné où tout le monde il est beau et jeune, na !

Ce jeudi 28 mars 2019, « le grand » petit homme se déplace...

« Plusieurs centaines de CRS et de gendarmes mobiles sont mobilisées en plus des effectifs locaux pour sécuriser le parcours d’Emmanuel Macron jeudi en Anjou. D'ailleurs un périmètre de sécurité est mis en place dans le centre-ville de 9 heures à 16 heures ce jeudi 28 mars, [1] ont annoncé la ville d'Angers et la Préfecture de Maine-et-Loire. » ; Le prez, sera accompagné comme il se doit par des membres serviles de son gang : François de Rugy, Emmanuelle Wargon, Sébastien Lecornu et Adrien Taquet ; ils n’auront pas leur mot à dire et seront plantés là comme des glands à écouter le monarque soliloquer, mais ils sont rodés à ça, et pis un portefeuille de ministre, ça se mérite, on ne donne pas la bagnole de fonction avec escorte de motards, les 10.000 balles mensuels, un plan retraite de millionnaire et en prime ils ont droit aussi aux courbettes et des Monsieur/Madame le ministre long comme le bras, car eux aussi ont leur valetaille servile qui elle aussi à la sienne et etc, etc...Une société de courtisans du haut en bas comme à la cour de Louis 14, sauf que là nous nageons dans des eaux saumâtres qui sentent le purin ; c’est à faire regretter la noblesse et sa bonne tournure.

Que s’est-il dit durant cette « rencontre » ?

Le chef de les tas, a monologué sur le réchauffement climatique, sujet non clivant où tout le monde est d’accord mais ne fait rien. Il ne faut pas oublier qu’il a reçu le titre de « champion de la terre » [2] décerné par les nations unies pour ses actions pour le climat, il est donc un spécialiste totalement impliqué...De cette mascarade.

Il faut croire que c’est la marotte de nos précédents présidents ces « prix » :

- Hollande en 2016 gratifié d'un titre « d'homme d’État de l'année » à New York, remis par Henry Kissinger... Un criminel de guerre qui devrait être en prison pour le bombardement du Cambodge au début des années 70. [3]

- Nicolas Sarkozy « homme d'Etat de l'année 2008 » à New York, puis il a reçu le « Humanitarian Award » de la Fondation Elie Wiesel. Donc un grand humaniste pour la Syrie et un grand chef d’état. Un de Gaulle quoi, mais en moins haut...

- Chirac reçoit le titre de citoyen d’honneur de Sarajevo [4] ...C’est plus modeste...J’en suis à regretter chichi, ben marde alors !

Bref de brèves

Revenons : Quelques morceaux venant d’une vidéo de RT France, la chaine qu’aime macron too much :

- « Les gens en ont assez de voir des éoliennes, ils disent que c’est pas bon pour le paysage et n’en veulent pas près de chez eux, mais dans la mer c’est un peu plus compliqué que sur terre » (ah bon ?)... Vous êtes génial messire président !

Ensuite il pose des questions de géographie, où les minos se plantent dans les réponses entre autre sur la Guyane qui pourtant lui-même avait décrit comme une ile... Courte mémoire mon croncron hein ! Comme c’est lui qui donne les bonnes réponses et bien il brille... Comme il peut le pôvre ! Entendre parler ce mec d’écologie, alors qu’il vient de signer un contrat avec les chinois pour la vente de 300 avions et s’en vante devant les gamins... Oubliez l’écologie, place au business qui permettra un jour à ces enfants d’avoir un bon travail et de s’épanouir dans une société où bien sûr il y a de la concurrence, mais il faut bien des loosers pour qu’il y est des winners, non ? Il oublie aussi qu’il ne se déplace qu’en avion, hélico, avec des escortes digne du roi du Siam. Mon mauvais esprit rigole en regardant cette pantalonnade, pourtant, personne dans la salle n’ose la ramener, surtout le ministre de l’écologie, l’inusable de machin truc Rugy. Pourtant à la fin de cette « rencontre » un petit a posé une question sur les gilets jaunes :

Ce jeune garçon demande quand les manifs vont cesser ? Sur le mode rigolade son altesse répond :

- « Moi si je manifestais je pourrais te le dire, mais le plus vite serai le mieux, si je devais te donner le fond de ma pensée » (et il rigole)... Plus loin : « il y a des gens qui viennent mais je n’appelles pas ça manifester, parce qu’ils viennent pour se retrouver et casser, insulter, attaquer les forces de l’ordre, donc ça, ce sont plutôt des gens qui viennent faire des émeutes, ce sont des casseurs, donc il ne faut pas confondre et donc eux je voudrai qu’ils arrêtent le plus tôt possible... » Dommage que personne n’ait pensé de lui demander quand pense-t-il rencontrer et négocier avec les gilets jaunes ? Mais bon, c’étaient des enfants hein, innocents hein... J’ose pas imaginer si des parents de ces gamins sont eux même gilets jaunes... Ca va brasser at home afin de remettre le bambin dans le droit chemin, ou peut être macron pense-t-il aux élections de 2032, et ainsi, se constituer un futur électorat ; bien joué mon émanu, faut voir loin !

Une tite anecdote vécue

En 2007 j’ai séjourné un mois à Bucarest. J’avais loué un appart. La proprio me confia qu’à l’époque de Ceausescu, elle n’avait que 10 ans et ne comprenait pas pourquoi ses parents le soir parlaient en français en écoutant la musique très fort. Un jour qu’elle était plus âgée, sa mère lui dit pourquoi :

A l’école de manière innocente, l’instit demandait aux enfants de raconter les conversations de leurs parents le soir autour de la table, ça pouvait même être un devoir de rédaction... Vu et corrigé par la terrible Securitate, qui venait prendre au bercail les parents déviants et les rééduquer dans des prisons ad-hoc. Alors, les géniteurs le sachant, devaient se méfier de l’inconscience de leurs progénitures...

Nous n’en sommes pas là, mais pourtant je ne sais pas pourquoi cette présidence à des relents de ça. La manipulation des esprits, des invasions dans les salles de classe qui peuvent servir à mesurer le taux de servilité et de coopération de la population parentale, car, jusqu’à maintenant aucun d’entre eux, aucun enfant s’est manifesté contre les gugusses qui viennent les voir « par surprise ». Des maires qui eux aussi l’ont fermé alors que c’était l’occasion de l’ouvrir et demander des comptes. Une répression jamais vu depuis sous Papon et les algériens balancés dans la Seine, des médias totalement assujettis au pouvoir, des lois liberticides votées par une assemblée digne de la Corée du nord... Voila ce qu’est devenue la France : un nabot bien coiffé, accompagné d’une écervelée futile, des ministres pour s’essuyer les godasses, des hauts fonctionnaires qui eux vraiment mènent la barque en coulisses avec des salaires plein de zéros, un parlement européen qui ne sert à rien ; Par contre les mecs encore en coulisses à Bruxelles, non élus que nous ne connaissons pas, ont fabriqué un président aux ordres de ces hommes de l’ombre, de l’oligarchie, des banquiers et des accointances avec des dictateurs, sous les ordres finales des USA et de l’OTAN.

Ce macron, qui n’est certainement pas un cerveau complexe mais un bon valet d’exécution n’hésitera pas tel le bourreau de Béthune à utiliser la « Louisette » pour faire taire ceux qui ne sont pas d’accord avec lui... Ou plutôt avec « eux »...

Je me déclare d’esprit gilet jaune et même plus, un adepte de Kropotkine ou de Nestor Makhno et je t’attends toi et tes sbires de pied ferme mon gars, t’as qu’à venir me chercher, dixit toi, « président » !!!

Georges Zeter/mars 2019

Le roi à l’école dans sa vidéo

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/273622286907410/