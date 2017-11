Macron Père Fouettard des pauvres et Père Noël des riches

Devant les élus et la population de Guyane, Macron a déclaré qu’il n’était pas le Père Noël. Ajoutant les insultes aux insultes, il a traité les manifestants guyanais de « délinquants ». Effectivement ce serait plutôt le Père Fouettard pour les pauvres et le Père Noël pour les riches. Car, sa principale tâche est de prendre aux travailleurs, aux couches moyennes et aux retraités pour donner aux riches, c’est Robin des Bois à l’envers.

Le saviez-vous, depuis des décennies, que ce soit sous les gouvernements de droite ou sous les gouvernements socialistes ou aujourd’hui avec Macron, avec la bénédiction de l’Union européenne, les riches, les multinationales et les banques ont reçu des milliards que l’État ne possédait pas. Ce qui a augmenté considérablement la dette de l’État. Pour atteindre les objectifs fixés par l’UE, les gouvernements d’hier et celui d’aujourd’hui prennent dans les poches des travailleurs créateurs de richesses et des retraités pour donner aux plus riches.

Eh oui ! Lorsque Macron et son gouvernement prennent de l’argent aux plus pauvres en baissant les APL et en augmentant la CSG pour les retraités, ils aggravent le déjà dramatique scandale des inégalités en France. En 20 ans, d’après le classement annuel de Challenges, les fortunes des plus riches ont été multipliées par 10. Les 10 plus gros milliardaires français ont vu leur fortune passer de 22,9 milliards d’euros en 1997 à 240,8 milliards d’euros en 2017 ! Soit une augmentation de plus de 10 fois plus importante que celle du PIB sur la même période.

Bernard Arnault, le riche PDG du groupe de luxe LVMH et magnat des médias a rempli ses coffres de près de 46,9 milliards d’euros. La famille Arnault augmentant sa fortune de 50% en un an. La famille Bettencourt, propriétaire de L’ORÉAL, est assise sur un tas d’or de près de 36 milliards d’euros, tandis qu’Axel Dumas et la famille Hermès peuvent remplir des piscines de billets, comme Picsou, avec leurs quelques 31 milliards d’euros. La France compte désormais 92 milliardaires, mais pour Macron l’urgence c’est de tailler dans les APL et de piocher dans les poches des retraités, des fonctionnaires, des locataires et des chômeurs.

Contre l’ensemble des contre-réformes inspirées de Macron-MEDEF et de l’UE (casse généralisée : marché du travail, statuts, diplômes, conventions collectives, salaires, libertés syndicales, logement social, salaires, pensions et indemnités chômage, produire en France, services publics, Sécu…, tout doit disparaître !), il est urgent de retravailler à la convergence des luttes pour monter au plus tôt, non pas vers des simagrées avec la CFDT jaune, ni à de lassantes journées « d’action » saute-mouton, mais vers une manifestation nationale de combat appelant au retrait des contre-réformes et au blocage du profit capitaliste avec appel à la grève interprofessionnelle reconductible .

source : info luttes

Les grèves en cours :

des éboueurs à Arras les 7 et 8 novembre 2017

chez Konecranes à Saint-Vallier depuis le 7 novembre 2017

des kiosquiers à Paris dès le 6 novembre 2017

au collège Pablo-Neruda à Evreux du 6 au 10 novembre 2017

Le Bus Direct entre Paris et les aéroports depuis le 5 novembre 2017

à La Poste de Ris-Orangis dès le 30 octobre 2017

à la maternité du Nouvel Hôpital d’Orléans dès le 23 octobre 2017

illimitée des pompiers du Gard depuis le 23 octobre 2017

chez Nidaplast à Thiant depuis le 23 octobre 2017

à l’hôtel Holiday Inn de Clichy depuis le 19 octobre 2017

Les grèves à venir :