Macron positif

@Séraphin Lampion





Mouais...



Moi qu’ai tendance à voir des complots partout, v’la que j’m’interroge.

Le macaron, qu’est capable de toutes les enfumades, et si c’était juste pour nous faire un plan, genre :



Z’avez vu les mougeons, moi j’ai chopé l’virus et paf, une p’tite piquouse de derrière les fagots et r’gardez-moi ça comment que j’gambade maintenant.

Encore plus mieux qu’un cabri.



D’ailleurs mémé elle en revient pas. Enfin, pas en c’qui la concerne, hein ? Faut pas déconner tout d’même. Mais j’ai des remplaçants sous l’coude.

Tellement qu’elle veut me faire prendre du bromure !



Rhâââ, la sâââlope !