Macron promet plus d’« humanité » dans l’acte II de son quinquennat

C’est sous ce titre que la presse française a repris les déclarations du président de la République à la Radio Télévision Suisse (RTS), lors de son passage à Genève pour le centenaire de l’Organisation Internationale du Travail.

« Les réformes qui ont été conduites par le gouvernement » ces vingt-quatre derniers mois « ont remis de la confiance des investisseurs, de la possibilité de recréer de l'emploi, y compris de l'emploi industriel, et donc les choses sont reparties », a estimé le chef de l'Etat dans cette interview.

J’ai failli crier quand j’ai entendu ça ce matin à la radio. J’ai pensé qu’au minimum la décence l’obligerait à rester modeste. Cependant, le pays parait nager dans le bonheur avec des fêtes organisées touts les samedis dans toutes les villes françaises, depuis plus de six mois maintenant, des fêtes où tout le monde se déguise en jaune et où certains sont payés pour lancer des feux d’artifice spéciaux qui donnent des larmes (de joie ?) aux fêtards ! On déplore quelques mains et yeux arrachés qui peuvent être considérés comme des dommages collatéraux !!! Nous sommes dans un monde orwellien !

Le président, droit dans ses bottes, refuse de changer de politique et même déclare vouloir renforcer et consolider sa vision de la société française : « Il nous faut consolider ça et même le renforcer », a-t-il poursuivi. « Dès demain, le Premier ministre (le 12 juin, nda) aura une déclaration de politique générale à faire devant l'Assemblée qui portera ces réformes à venir, sur l'assurance chômage, les retraites et beaucoup de sujets économiques et sociaux ». « Mais nous avons dans le même temps à tenir l'urgence environnementale et la question sociale et je crois qu'on ne peut pas considérer que régler la question productive se règle à part », a-t-il souligné. Voilà de nouveau ce « en même temps », leitmotiv de la présidence Macron qui ne démord pas de son principe d’en donner toujours plus « aux premiers de cordée » pour que ceux-ci, dans leur immense mansuétude, veuillent bien donner des miettes au bas-peuple.

Et de poursuivre que face à la « souffrance » exprimée ces derniers mois notamment par les « gilets jaunes », « je veux remettre de l'humanité, de la proximité, c'est un changement de méthode que j'ai dessiné ». Au secours !!! Pas de nouveau « grand débat national », s’il vous plait !!!

Enfin, j’avais oublié que le président parlait à la Radio Télévision Suisse !!! Il me l’a rappelé à la fin de son interview : « Pas de réduction de notre ambition sur le plan économique », en clair, les cadeaux aux milliardaires continueront…

Enfin, les gueux, vous ne comprenez rien !!! C’est pour votre bien, vous dis-je.