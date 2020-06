Macron : résumé du discours du 14 Juin. Leçons, bilan, priorités et « nouveau chemin »

1. Tirer les 1ère leçons de cette crise.

« A partir du 15 juin nous pourrons tourner la page du 1er acte de la crise.

Tout le territoire (à l’exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule activement) passera en « zone verte », ce qui permettra une reprise du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Ile de France.

-Dès le 15 juin, il sera possible de se déplacer entre les pays européens

-A partir du 1er juillet nous pourrons nous rendre dans les états hors d’Europe où l’épidémie a été maitrisée.

-Dès le 15 juin, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir le 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale.



- Il faudra continuer à éviter les rassemblements, principales occasions de propagation du virus.



- Le 2ème tour des élections aura lieu le 28 juin dans les communes concernées.

Les visites seront autorisées en maison de retraites ou en ehpad.

Nous allons retrouver un rythme plus normal, mais le virus n’a pas disparu et nous ne pouvons pas « baisser la garde » : Il faudra continuer à respecter les distances, l’été ne sera pas un été comme les autres.

La lutte n’est pas terminée mais je suis heureux de cette 1er victoire contre le virus.

Une pensée pour nos morts et leurs familles dont le deuil a été accru par les contraintes de cette période.

2. Le bilan :

Nous avons fait le choix de placer la santé au-dessus de l’économie et grâce à nos soignants et leurs équipes l’ensemble des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en charge.

Congratulations aux français qui ont respecté le confinement, au gouvernement et aux élus de terrain qui se sont engagés. Grace a tous ceux qui ont continué de travailler pour assurer les services essentiels, nous avons pu nous nourrir et continuer de vivre.

Nous avons collectivement et méthodiquement préparé le déconfinement.

Nous n’avons pas à rougir de notre bilan. Des dizaines de milliers de vie ont été sauvées. La période a montré que nous étions capables d’être inventifs, réactifs, solides.

A partir de demain nous allons pouvoir accelérer la reprise en continuant de protéger les plus fragiles. Nous devons faire repartir notre économie.



Cette période a révélé des fragilités, notre dépendance à nous procurer certains produits, nos lourdeurs d’organisation, les inégalités sociales et territoriales.

Nous devons tirer les leçons de ce que nous avons vécu : retrouver notre indépendance : qui sera la nouvelle priorité des 2 années à venir et le cap de la prochaine décénnie.

3. Les 3 axes du reste du mandat :

1er axe : reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire

-> Nous avons mis en place des mesures de chômage partiel, de prêt aux entreprises, d’accompagnement des commerçants et des indépendants et de soutien aux plus précaires.

-> Des plans d’aide dans les secteurs de l’automobile, du tourisme, de la culture de la restauration de l’hôtellerie, nous avons dégagé au total près de 500 milliards d’Euro

Ces dépenses s’ajoutent à l’accroissement de la dette, aux faillites d’entreprises et aux plans sociaux multiples en raison de la récession mondiale.

-> Mais nous ne financeront pas ces dépenses en accroissant les impôts. Notre pays est déjà l’un de ceux ou la fiscalité est l’une des plus lourde.

-> La réponse consiste à bâtir un modèle économique durable plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres.

-> Malgré les baisses d’activité, il faut tout faire pour éviter les licenciements. Il faut créer de nouveaux emplois en misant sur nos atouts technologiques, numériques, industriels et agricoles. En misant sur la recherche, la consolidation des filières, l’attractivité, les relocalisations.

-> Il faut créer des emplois par la reconstruction écologique réconciliant production et climat, autour de la rénovation thermique de nos bâtiments et autour des industries vertes.

-> Une reconstruction de la santé en revalorisant nos personnels soignants avec de nouveaux investissements et une organisation plus efficace et plus préventive.

-> Une relance sociale et solidaire par une meilleure protection des ainés et des plus pauvres et par des investissements massifs dans l’instruction, la formation et les emplois de la jeunesse.

L’Europe :

-> Ce plan de reconstruction se fera avec l’Europe avec l’accord franco-allemand d’un plan d’investissement pour redresser l’économie européenne.

-> C’est un tournant historique et la possibilité de la consolidation d’une Europe unie et indépendante qui affirme son identité et sa singularité face à la Chine, aux Etats-Unis dans le désordre mondial actuel. Prochaine étape : le conseil européen de juillet.



2ème axe : Une unité républicaine sans communautarisme :

-> S’unir autour du patriotisme républicain. Lutter contre les discriminations (de nom, d’adresse, de couleur de peau…), le racisme et l’antisémitisme et de nouvelles décisions pour renforcer l’égalité des chances.

-> Mais ce combat est dévoyé lorsqu’il dérive vers le communautarisme ayant une réécriture fausse du passé. La république regardera l’ensemble de son histoire, n’oubliera aucune de ses œuvres, ne revisitera pas et ne niera pas ce que nous sommes.

-> Nous ne bâtirons pas notre avenir dans le désordre. Cet ordre est assuré par les policiers et les gendarmes exposés à des risques quotidiens. Ils méritent la reconnaissance de la nation.

3ème axe : Bâtir de nouveaux équilibre dans les pouvoirs

-> L’organisation de l’Etat et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l’épidémie, des citoyens, des associations, des syndicats, des collectivités locales ont su faire preuve d’ingéniosité, d’efficacité et de solidarité.

-> Nous devons leur faire davantage confiance. Libérons la créativité et l’énergie du terrain.

Je veux donnes des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies, dans les hôpitaux, les universités, les entreprises, les communes…



Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste a revenir en arrière mais les temps imposent de définir un nouveau chemin. Chacun de nous doit se réinventer et nous devons collectivement agir de manière différente. Et ce que j’ai commencé à esquisser ce soir, je me l’applique d’abord et avant tout à moi-même.

Dans cet esprit, j’ai demandé aux présidents des 2 chambres et au conseil économique, social et environnemental de proposer des priorités. J’ai engagé des consultations larges que je poursuivrai dans les prochains jours.

Je m’adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin et lancer les premières."



Je laisse à chacun le soin d’interpréter et de juger les différents points de ce discours.

Le 1er point, les leçons me paraissent honnêtes et réelles ; Le 2ème point, le bilan me paraît largement surestimé mais nous devons reconnaître qu’aujourd’hui nous nous devons de nous tourner vers l’avenir pour tenter d’atténuer ce que seront les chocs de cette prochaine récession et pour en saisir les opportunités en matière de directions, d’innovation et de créativité. C'est ce que s'efforce de regrouper le 3ème point en tenant compte des leçons à tirer.



L’innovation, l’esprit d’entreprise et la créativité ont toujours été dans l’histoire les qualités des Français. Alors que nous venons de vivre un des premiers évènements réellement mondial, (depuis la grippe espagnole il y a un siècle) il s’agit de savoir valoriser notre singularité et nos atouts.