Macron, RIP, et démocratie directe

Lundi 10 décembre – que c'est loin déjà ! - le Président Macron a battu les records de l'audimat. Plus de 20 millions de téléspectateurs ! Mais du terne discours, lu sur un prompteur, non sans conviction cependant, il apparut rapidement qu'il n'en resterait pas grand chose sinon le show du représentant de commerce que vous avez envie de mettre à la porte. Espérant la fin du mouvement social, le gouvernement ne se sent plus de joie, la masquant maladroitement tout en envoyant les gendarmes et les CRS « nettoyer » les ronds points...

ENFANTILLAGES ET STRATEGIES

Jeune, c'était déjà un véritable artiste de théâtre. Sa compagne d'aujourd'hui l'avait encouragé dans ce mode d'expression. Et on s'était aperçu de son talent notamment lors de la campagne électorale présidentielle.

Ministre, il se voulait déjà stratège, décidé à favoriser l'investissement quitte à le payer par un flot de licenciements. Sa jeunesse, son talent, ses réussites (1) son aplomb avaient séduit les puissants du capitalisme financier. Celui-là ne pourrait-il pas retarder, pour la forme, la faillite un système d'un système d'exploitation mal en point ?

Mais Rastignac en a trop fait. Le show qui avait parfaitement débuté, se transformait en glissade mal controlée. C'est tout juste si, croisant les pauvres, il ne leur tirait pas la langue ! Pire que Sarkozy...

A présent qu'il y avait le feu dans la maison un petit méa culpa s'imposait donc. Les mensonges, lus sur le prompteur, étaient ensuite débités avec un air de sincèrité désarmant. L'oeil mouillé, le jeune homme nous exposa pompeusement quelques crottes de souris dans le plus bel emballage possible. Magré la belle escorte claironnante des médias, c'était nettement insuffisant !

DEMOCRATIE DIRECTE D'AUTREFOIS

Après le cinquième samedi de rassemblement, où les médias s'acharnèrent, à coups redoublés, pour dire que « maintenant c'était fini ! », un sujet de revendication courait parmi les Gilets Jaunes : le RIC, Référendum d'Initiative Citoyenne. Cette revendication institutionnelle pouvait s'intègrer à l' aspiration plus large à un nouveau régime basé sur la Démocratie Directe.

Peut-être certains en avaient-ils un peu rabattu à ce sujet ?

Médias et gouvernement ne ratèrent pas la balle qui s'offrait ainsi à eux. Peu de Gilets Jaunes, surtout parmi ceux – les plus « raisonnables » - évoquant le sujet, ne remettent en question la nature même de l'Etat (2).

Cependant des institutions peuvent paraître très « démocratiques » Mais que valent-elles vraiment si elles permettent toujours l'exploitation du plus grand nombre par une oligarchie ? En en mot rien ne change si les rapports économiques permettent toujours à la même classe de dominer les autres, comme c'est le cas dans le système actuel, aujourd'hui dominé par le capitalisme financier ? De la même façon qu'on montrait, avant la Révolution, dans les années 1770, en France, qu'il pouvait exister d'autres régimes que la monarchie, comme la République des Pays Bas ou la Rébublique de Venise, on nous sert aujourd'hui le système helvétique, ou, encore, plus problèmatique, l'antique Athènes de Périclès.

Rappelons simplement que la Confédération Helvètique s'est formée au Moyen-Age autour de petits cantons fédérés. Cette conception fédéraliste est importante, laissant une certaine autonomie à chacun des cantons, et notons aussi au passage, qu'elle heurte frontalement la conception jacobine de la République Française basée sur le centralisme d'Etat. Mais que ce soit en Suisse, paradis des « votations » et des financiers, ou dans la Venise des Doges, qui détenait ou détient encore le Pouvoir ? La bourgeoisie des marchands, des banquiers et en aucun cas la classe des travailleurs, des exploités. Car c'est bien en terme de classe qu'il faut poser le problème. S'il s'agit de garder au pouvoir d'abord économique puis politique, la même classe de possèdants, à quoi bon ? Et c'est bien sûr à cette confusion que le Pouvoir tente aujourd'hui de se raccrocher en France.

DEMOCRATIE DIRECTE QUAND TU NOUS TIENS !

La conception moderne de la Démocratie Directe nait au XIXe siècle avec l'émergence de la classe ouvrière. Et ses premiers promoteurs en sont Proudhon et les anarchistes, prétendant organiser la société autour du fédéralisme et d'une répartition équitable des richesses. Il est remarquable qu'une des section de l'AIT (3) parmi les plus influentes, soit alors la section jurassienne, donc Suisse.

Après la défaite de la Commune de Paris, le mouvement ouvrier se divise, une partie restant fidèle au fédéralisme, les anarchistes, une autre, influencée par Marx et Engels, se tournant vers une conception centraliste, les sociaux-démocrates. Dans la pratique la Démocratie Directe, en tant que système révolutionnaire anti capitaliste, n'a existé qu'en un seul pays : l'Espagne de 1936. Les anarchistes et les anarcho-syndicalistes tentèrent d'organiser une nouvelle société basée sur l'Autogestion et la Démocratie Directe qui concerna 9 millions de personnes, avant de succomber sous les coups du fascisme et des communistes staliniens. D'autres tentatives, à travers d'âpres combats, ont vu le jour ces dernières années, comme le mouvement zapatiste au Mexique.

Comment faire en France pour construire une nouvelle société basée sur la Démocratie Directe ?

Il faut se consacrer aux problèmes concrets, à la question économique en premier lieu. L'objectif n'est pas de faire du profit mais de satisfaire des besoins afin que tout le monde vive convenablement. Il faut bien comprendre que la production de biens de consommation, avec les moyens de production modernes, ne représente aucune difficulté. Le potentiel industriel ou agricole est là. La mécanisation et la technologies existantes permettent de produire avec peu de travail humain et l'on peut satisfaire largement, sur place, tous les besoins de la population d'un pays comme la France. Un système autogestionnaire basé sur un Conseil de la Production et un Conseil de la Consommation peut facilement se mettre en place grace à l'informatique et internet. C'est avant tout l'information qui doit circuler afin que soient bien repéré les besoins et les ressources (4). Hormis quelques oligarques capitalistes un tel système doit pouvoir intégrerr toute la population. Il concerne en effet tous les travailleurs, les travailleurs potentiels (chômeurs), les artisans, les petits commerçants...

Le capitalisme financier est le dernier stade du capitalisme....

qui peut agoniser longtemps cependant si les exploités ne se décident pas à reprendre les choses en mains. L'impossible valorisation du capital (5) ne lui donne aujourd'hui plus aucune perspective sinon guerre et destruction ; Arrêtons de mendier auprès de l'Etat ce qui, en fait, nous appartient déjà. Cause commune !

(1) « A la fin de sa carrière bancaire, il réussit à nouer de bons contacts avec Peter Brabeck-Lemathe, le PDG de Nestlé. Il se voit donc confier par Rothschild la négociation du géant agro-alimentaire, qui souhaite racheter une branche de l’entreprise Pfizer, spécialisée dans le lait infantile. Une très grosse opération. Grâce à la médiation d’Emmanuel Macron, le deal est confirmé, et Nestlé débourse près de 9 milliards d’euros. C’est suite à cette opération réussie qu’Emmanuel Macron devient millionnaire « En 18 mois, de 2011 au premier semestre de 2012, avant sa nomination comme secrétaire général adjoint de l’Elysée, il a gagné 2,4 millions d’euros chez Rothschild », a révélé BFMTV. . « Emmanuel Macron, quel est le gros coup qui lui a permis de devenir millionnaire ? » Gala, Marine Gilbert, 05/05/2017

(2) Voir sur internet « L'appel de Commercy » où les Gilets Jaunes ont là, par contre, une claire vision des choses !https://manif-est.info/L-appel-des-gilets-jaunes-de-Commercy-853.html

(3) AIT : Association Internationale des Travailleurs, née à Londres en 1864 et dissoute, de fait, en 1872.

(4) Dans mon petit ouvrage « Tchôk » on trouvera un texte sur la révolution tunisienne où est proposé un schéma organisationnelle inspiré des anarcho-syndicalistes du début du XXe siècle.

(5) Sur les vraies causes de la faillite du capitalisme financier voir « Krachs, spasmes et crises finale » https://lachayotenoire.jimdo.com/nemo/