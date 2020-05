Macron s’honore en s’habillant en de Gaulle et célèbre « l’esprit français »

En suivant les actualités ce matin j’ai failli avaler mon café de travers !

Pensez donc ! Le président de la République fait l’éloge de ceux qu’il qualifiait naguère de « Gaulois réfractaires », d’ « incultes », de « fainéants », et j’en passe et des meilleures !

En effet, ce dimanche, Emmanuel Macron a fait une parenthèse dans la gestion ( ? !) de l’épidémie de coronavirus pour se rendre à Montcornet (Aisne).

C’est depuis ce bourg (lié au nom de de Gaulle par une bataille), qu’il a décidé de lancer les commémorations de « l’année de Gaulle ». « Souvenons-nous », a ainsi exhorté Emmanuel Macron, en énumérant les différents épisodes qui ont constitué « “l’étrange défaite” du mois de mai 1940 ».

En ce 80e anniversaire de la bataille de France, Emmanuel Macron a ensuite rendu un hommage particulièrement appuyé aux soldats français qui ont évolué « sous le commandement énergique et déterminé d’un colonel de 49 ans ». Il poursuivait : « Il est exce­ptionnel qu’un colonel soit appelé au commandement d’une division (a fortiori qu’un jeune de 39 ans devienne président ?, note de l’auteur). Mais ce colonel-là, en effet, était excep­tionnel. C’était de Gaulle. Ce 17 mai 1940, il n’arborait encore ni épaulette étoilée de général ni croix de Lorraine. Mais, déjà, celui qui emportera à ­Londres l’esprit de la République, l’honneur de la Nation et le flambeau de la Résistance était une étincelle de volonté face au brasier hitlérien. C’était de Gaulle[1]. »

Le chef de l’État a d’ailleurs tenté de dresser un pa­rallèle entre la France du siècle dernier et la situation actuelle du pays. Il a ainsi livré un vibrant plaidoyer en faveur de « l’esprit français » incarné par le Général que Macron considère comme son mentor. « L’esprit français, oui, farouchement libre et fier, déterminé et inébranlable, qui jamais ne meurt, même quand le pays est vaincu. L’esprit français qui, toujours, permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L’esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l’audace. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin. Quand elle se tient unie. Qu’elle cherche la voie de la cohésion au nom d’une certaine idée de la ­France. Qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenues acces­soires et les désaccords souvent trop vétilleux », a loué le président. Comme c’est étrange ! Naguère,…mais, j’en ai parlé dans mon introduction…

Il est difficile de ne pas faire le parallèle entre les habits militaires et le « nous sommes en guerre » de Macron, à l’hôpital militaire monté dare-dare à Mulhouse pour accueillir le président français et lui fournir une tribune afin de lancer son slogan de campagne, la « résilience » et sa campagne électorale pour 2022... Ah ! Je crois que je m’égare ! L’hôpital a été construit pour accueillir des malades du covid-19 (une trentaine au total)…par rapport aux besoins … faut y réfléchir…sur le pourquoi et le comment de la chose…

J’arrête là !!!