Macron se fait mousser sur le dos des gays

Qu’on se le dise, Brigitte et Manu aiment l’électro, aiment les homos, sont tendance, ouverts d’esprit, branchés, modernes. Vont même jusqu’à poser avec Kiddie Smile et son tshirt pro migrants – t’as gagné combien Kiddie pour ta presta, dis-moi – et ses voggeurs transgenre rigolos. La photo c’est sur va faire le tour du monde, Manu sait se mettre en scène.

Manu adore les homos et ceux-ci lui rendent bien, d’ailleurs un bon paquet a voté pour lui, le lobby LGBT arquebouté sur PMA GPA c est sur et certain, vu que pour le lobby LGBT, une bande de grands bourgeois énarques et grandes écoles de commerce ex potes à Pierre Bergé, la faim dans le monde, la guerre en Syrie, je parle même pas du Nouvel Ordre Mondial on s’en tamponne, mieux vaut NOS droits et chasser les fachos imaginaires et se donner bonne conscience sur leur dos.

Manu s’en fiche des homos, s’en fiche comme d’une guigne, il les manipule, les utilise, les instrumentalise, cette photo de type La cage aux folles est là pour servir son égo et son image, Brigitte s’est habilement prêtée au jeu. Ce grand ami des ultra-riches qui a asséché les dotations aux plus belles associations d’aide aux homos en détresse a besoin des minorités et des jolies causes Save my Planet pour se faire mousser et passer pour ce qu’il n est pas, un philanthrope. Ya que les aveugles qui ne voient pas que les homos, les migrants, les femmes battues ou violées, les blacks, les rebeus, bref toute cette piétaille, le bébé Rothschild les tient dans un immense mépris. Ca sert ses intérêts voilà tout.

D’ailleurs cette photo, si on y regarde de plus près, ca donne quoi comme image de l’homosexualité – la meilleure peut être … Moi je vois un coté drag queen cage aux folles avec un black américain friqué qui se fait passer pour un migrant – obscène, mon gars, t’es juste un mec payé un bras pour 30 minutes de musique pour un puissant payé par les contribuables, t’es donc un vendu au pouvoir et au veau d’or qui fait sa Asia Argento avec un tshirt assez grotesque.

Pour moi Mister Smile tu vaux guère mieux que Jeremstar, tu représentes en rien les homos, et comme DJ tu fais de la soupe pour clubs branchés à la con. Des DJ homos dix fois meilleurs que toi je peux t’en citer au moins 20, seulement voila, Manu lui il voulait sa photo alors il a engagé une caricature. T’es un artiste, t’es sur scène, tu t’affiches donc tu peux souffrir qu’un spectateur lointain de ta performance écrive qu il l’a trouvée bien terne et que tes danseurs de vogguing, Madonna il y a 30 ans faisait dix fois mieux.

Perso le coté Planète des Singes de cette photo que je trouve non seulement manipulatoire mais grotesque me saute aux yeux et pas parce que vous êtes blacks, me faites pas le coup de l’argument raciste. Ya un coté je me vautre dans le fric et je m’exhibe dans des tenues et des poses pas vraiment adaptées pour le lieu. La transgression tu vois, j’adore, mais avec une touche de classe. Je te concède Mister Smile que les deux qui sur la photo m’apparaissent les plus grotesques sont blancs de chez blancs. Pas une raison pour jouer leur jeu.

Perso si c’est pour faire du Hanouna sur le dos des gays, je préfère l’original à la copie. Macron se fiche de vous, de nous, de tout le monde, de tous ceux qui gagnent pas un milliard à dormir sur un tas de fric. Les gays qui ont pas compris ca, vraiment les gars vous me faites de la peine. Ca me navre, voyez, qu’on vous prenne pour des cons et que vous trouviez ca fun. Ca me navre qu’on vous exhibe comme des monstres de foire et que vous en redemandiez.