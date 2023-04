Macron, se prend un Pain de foule !

Visite de Macron à Sélestat. Tout est installé par l’équipe de com. Macron avance sous les huées, passe devant les photographes et se dirige droit vers les officiels. Au lieu de tourner à droite pour entrer dans la mairie, il va droit sur un groupe de mémères et pépères ; ça sent le ballet bien rodé, car rien de ce qui va se passer pendant les deux minutes suivantes n’est spontané. Là, deux rombières en rang d'oignons, comme dans un supermarché, ce que l’on appelle des têtes de gondoles qui ont pour but de mettre en avant un produit phare ; elles sont là, pomponnées comme des juments de cirque, habillées en orange et vert pomme, avec des bijoux d’arbre de noël ; On ne voit quelles, afin de bien ressortir de la masse pour que la caméra de BFM aille tout droit sur les groupies et recueille leurs douces paroles, style : « continuez monsieur le président, on est avec vous, vous êtes courageux » et blablabla... On les sent toute emmouscaillées, proche de l’orgasme par ces secondes de gloire qui resteront dans l’album familial pour des décennies. Puis, un pas vers la gauche, c’est au tour de deux vieux smocks tout contrits, bégayants et si farauds de respirer le même air que le "grand" homme que leurs dentiers sautent presque à la face de Manu militari. Un peu en retrait, y’en a un moins décati qui regarde le Manu, avec des yeux tout ronds de koala, et n’en revient pas d’être en face de son idole…Tout ça sent la manip à gogos et voir ces badernes endimanchées donne la gerbe, tellement ils sont de la race des courtisans, veules et larmoyants, d’une France irréconciliable interrelationnelle. Le Manu, c’est sûr, car il a besoin de ces petites mises en scène pour flatter son ENORME égo, tout en continuant de serrer des pognes.

Au lieu de s’engouffrer dans la mairie après ces effusions salvatrices, il continue vers la gauche, dans la mauvaise direction, là où ça beugle fort les Macron démission ! Le service d’ordre mouille le caleçon. Il ne peut pas s’en empêcher de vouloir jouer avec le feu. Et ça ne rate pas. Un papy, en second rideau lui balance un jouissif, car BFM retransmet le sacrilège explosif : « on n’en veut pas de ta retraite, qu’est-ce que tu ne comprends pas là-dedans trou du cul ! » Ouais, ça c’est envoyé, clair, net, reçu 5 sur 5 ! Le président fait celui qui n’a rien capté et continue sa déambulation. Les visages se tendent, souriants, ce sont des physionomies populaires qui n’ont rien à voir avec celles les proutprouts précédemment observés ; Ca s’esbaudie, tout faraud de pouvoir toucher la main… De celui qui les traite plus bas que terre…Chez le franchouille, peuple de souche paysanne, saluer avec dévotion le Maître fait partie de sa génétique ; de tout temps, on enlève son chapeau, lorsque le nobliau passe devant le serf, en marmonnant et en faisant le signe de croix, « bonjour monseigneur » tout en le vouant aux gémonies par-derrière. C’est comme ça. Ils le détestent, et pourtant lorsque devant lui au lieu de balancer ses 4 vérités et accessoirement des tomates, ils sont là tout contrits plantés comme des glands à lui faire risette ; alors dites-moi citoyen comment faire une révolution sociétale avec de tels larbins ? Bon d’accord, ce n’est pas du 100%. Y a bien un autre papy qui lui lance bien en face que jamais la France n’a eu un gouvernement aussi corrompu ! Et l’autre qui répond à cette apostrophe par un « ce n’est pas gentil… » Le papy ne lâche rien en entendant l’Manu dire de ne pas véhiculer cette image. Hey, mec, tu manques d’arguments structurés ! Faut dire que c’est un peu ta spécialité de brasser de l’air s’pas ! Puis un pas plus loin, une cacochyme en plein orgasme énamourée qui le regarde et n’en revient pas. Fin de la séquence ci-jointe.

Macron suscite des vocations…Musicales. Des concerts de casseroles se font entendre partout dans le pays, de plus, la plèbe se casse la voix à chanter « on est là, on restera ! » et « Macron démission ! ». A Muttersholtz, commune de 2026 habitants, les sbires de Macron quelques heures avant son arrivée ont fait dégager les CGT et autres hurleurs/tapeurs de casseroles. Y’a un journaleux de FRANCE24 chaine d’état à la botte, qui dresse à sa façon à peine téléguidée l’état des lieux. « à peine une petite centaine d’opposants à la reforme des retraites » - Mouais, en fait ce n’est pas si mal rapporté au nombre d’habitants de la commune, mais il est en mission Mister flatteur. « Macron vient là pour parler de la France qui fonctionne, de la France qui réussit, c’est pour cela que…Blablabla » Aussi, le journaleux/porte parole/porte voix, rappelle les J.O 2024, les fameux 100 jours et patati et patata, de la vraie Pravda de la belle époque. Et pour finir, il annonce l’emploi du temps de « son président » : l’Manu fera 2 déplacements par semaine afin de remotiver les frenchies après les avoir bien, insultés, humiliés, traités plus bas que terre…Et le pire c’est qu’il y aura toujours ces 25%, comme les deux rombières Orange/ vert pomme pour l’acclamer.

C’est sans issue ce truc ? Allez, j’men retourne taper sur mes casseroles faute de mieux, pendant que lui, le prèze traine les siennes !

Georges ZETER/avril 2023

Photo montage illustrant l’article : captures d’écran du la vidéo.

Séquence filmée par BFM à Sélestat.