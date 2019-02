Macron, un inconnu dangereux pour le pays ?

Les français ont élu président de la république un freluquet quasi inconnu. En effet, deux ans avant son élection personne ne le connaissait.

Dans cet article, je vais essayer de montrer qu’il est dangereux d’élire un inconnu à la plus haute fonction de l’état, surtout avec une constitution qui lui donne les pleins pouvoirs.

Quelques petits signaux faibles auraient pu nous mettre la puce à l’oreille et nous inciter à plus de méfiance.

Tout d’abord, sa vie personnelle, montre que ce type n’est pas tout à fait dans la norme. Pourtant cet élément aurait pu alerter sur l’anormalité du personnage. Certains lecteurs seront outrés par ce point de vue, mais demandez-vous depuis combien de temps la France n’a pas eu un président de la république aussi violent et mortifère.

Le bilan de la mini-révolution de 1968 est de très loin inférieur au bilan dramatique de la révolte des gilets jaunes. Pour les plus jeunes qui l’ignoreraient, c’est grâce au préfet de Paris de l’époque, Maurice Grimaud (paix à son âme), que la police n’a pas tiré sur les manifestants. Notre ami Daniel Cohn-Bendit lui doit une fière chandelle, lui qui aujourd’hui soutient le régime brutal de son ami Macron.

Pour retrouver une république qui tire sur ses citoyens comme le fait la police aujourd’hui, il faut remonter à la troisième république, et à Adolphe Thiers, qui :

En avril 1834, alors ministre de l’intérieur du roi Louis Philippe, il réprime au prix de 600 morts et 10 000 arrestations la seconde révolte des canuts (travailleurs lyonnais de la soie).

En mai 1871, alors chef du pouvoir exécutif, il massacre le mouvement insurrectionnel improvisé connu sous le nom de « Commune de Paris », qui avait tenté de prendre le pouvoir. Le bilan total de M. Thiers est d'environ 20 000 victimes, 38 000 arrestations et 50 000 sanctions judiciaires (incluant 10 000 déportations dans les bagnes de NouvelleCalédonie, dont fut victime la célèbre institutrice Louise Michel).

Comme M. macron, Adolphe Thiers était un homme de la caste riche dominante. Ambitieux comme M. Macron, il n’hésita pas à trahir ses propres amis, n’ayant aucun scrupule. Comme M. Macron, il n’hésita pas à faire tirer sur les ouvriers en lutte, mais veillait à apparaître sous les traits d’un homme sympathique et bien élevé afin de charmer la bourgeoisie de l’époque.

Sur le plan de mœurs, Adolphe Thiers épouse (à 36 ans) la fille d’un riche industriel alors âgée de 15 ans. En réalité il devient le mari attitré de la fille aînée ainsi que l’amant de la mère et de la sœur cadette.

Ironie de l’histoire(ou leçon à retenir), les crimes de M. Thiers ne l’empêcheront pas d’être président de la République du 31 août 1871 au 24 mai 1873. Comme quoi, le massacre du peuple n’est pas incompatible avec une brillante carrière politique. Sur ce point, espérons que les massacres de M. Macron soient au contraire annonciateurs de son déclin.

Quittons cet intermède historique qui avait pour objectif de dénoncer les violences policières contre l’insurrection des gilets jaunes, violences policières les plus importantes depuis 148 ans.

Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est pourquoi la population ne réagit pas ou réagit aussi peu, alors que ces violences passent en boucle sur les chaînes de désinformation en continu. Une explication que je formule est que les chaînes de désinformation en continu transforment ces violences en un spectacle télévisuel (devenu un feuilleton) ou en une sorte de jeu vidéo.

Or, comme l’esprit critique des jeunes générations est enfoui dans les profondeurs de leur cerveau, ils assimilent ces violences bien réelles à de la télé-réalité et le fait que des manifestants soient éborgnés, défigurés, frappés ne les fait pas réagir.

Quand j’observe leurs profils sur un réseau social professionnel je ne peux m’empêcher de me moquer avec humour de l’imagination dont ils font preuve pour enjoliver leurs expériences professionnelles et étaler leurs innombrables compétences. Ils auront beau choisir la voie de l’individualisme, leurs salaires d’aujourd’hui sont minables et bien inférieurs à ceux de leurs aînés.

Je sais de quoi je parle puisque en tant que père, je vis au jour le jour cette réalité de l’appauvrissement généralisé des jeunes générations engendré par les politiques libérales qui se succèdent depuis 1983. Merci à tous ceux qui votent pour ces politiciens qui sont responsables de la montée de la misère et des inégalités sociales.

Mais revenons au grand monologue du sieur Macron. Il est quand même tout à fait incroyable que lorsque macron organise un débat avec les jeunes, aucun d’eux ne dénonce les violences policières.

L’explication est simple : les intervenants sont dûment sélectionnés donc aucune question gênante n’est posée et pire : les jeunes interviewés à la fin du débat affichent leur satisfaction. Ces pseudos débats télévisés constituent en réalité une campagne électorale déguisée.

Sous des airs d’un président gentil, souriant, bien élevé, bien habillé, Macron cache en réalité la névrose des hommes de pouvoir. Depuis ses années, il avait l’obsession de prendre le pouvoir, quitte à trahir celui qui l’avait nommé conseiller à l’Elysée. Cette trahison en dit long sur le personnage !

Une fois au pouvoir, son obsession est de le garder. Il est prêt à user de tous les expédients pour affaiblir, déconsidérer, blesser, mettre en morceaux tous ceux qui s’opposent à son pouvoir. Comme Adolphe Thiers, il n’hésite pas à faire intervenir les compagnies de CRS et les gendarmes mobiles pour réprimer avec violence les manifestations. On sait aujourd’hui que des policiers en civil interviennent au sein des manifestations pour déclencher des violences. Il suffit de lire les témoignages et de regarder les vidéos qui en apportent la preuve.

Après réflexion, j’en arrive à reconsidérer mon point de vue sur le déchaînement médiatique qui a frappé Jean-Luc Mélenchon. Dieu sait, que j’ai peu de sympathie pour ce politicien, mais avec le très bon score qu’il a réalisé à l’élection présidentielle, il est une figure de l’opposition.

Jean Luc Mélenchon n’est peut-être pas blanc comme neige, mais il défend les personnes qui sont socialement défavorisées alors que M. Macron défend la bourgeoisie et les inégalités sociales qui ne cessent de s’accroître.

Je suis aujourd’hui persuadé qu’une opération médiatique a été montée pour se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon quelques mois avant les élections européennes. Et toute la presse de désinformation en continu a répondu avec zèle et a tapé sur Mélenchon de façon ignoble.

Résultat : Mélenchon a dégringolé dans les soi-disant sondages débiles qui participent à l’aliénation collective des français. Voici un bel exemple des méthodes qu’affectionne M. Macron !

Que ceux qui votent Macron parce qu’ils ont la chance de gagner 300 euros de plus que leur voisin et qui bavent sur les fainéants qui profitent des allocations à leurs yeux dispendieuses prennent conscience que leur futur n’est peut-être pas aussi rose qu’ils le croient.

L’économiste reconnu Thomas Piketty a démontré que l’accroissement des inégalités est préjudiciable au développement de l’économie. Une société où une fraction de plus en plus importante de la population est dans la misère est hautement explosive et économiquement inefficace.

Il arrive un moment où les associations caritatives qui tentent d’aider les personnes dans la misère n’y arrivent plus. Nous pouvons observer que ces populations qui ont sombré dans la misère ne sont pas celles qui se révoltent, qui combattent le libéralisme. Non, ce sont celles qui sont situées juste au-dessus, celles qui doivent compter leur budget à l’euro près, que l’on voit sur les ronds-points.

Macron n’a pas hésité à s’attaquer violemment aux gilets jaunes sur les ronds-points. Menace de poursuites judiciaires, intimidation par les CRS, destruction des campements… fa face cachée de M. Macron est apparue au grand jour. Un Adolphe Thiers des temps modernes !

M. Macron est vraiment sans scrupules quand il s’occupe des affaires du Vénézuela et s’en prend à Maduro, qui comme lui sème la misère et la violence dans son pays. C’est cette dernière réaction de sa part qui m’a fait prendre conscience que les français ont voté pour un type inconnu et dangereux pour le pays !