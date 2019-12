Macron va-t-il battre en retraite ?

La manif du 5 décembre, au-delà des guerres de chiffre, a laissé des traces qui ne sont pas prêtes à s’effacer... les syndicats, longtemps méprisés par Macron, ont relevé la tête, et ils semblent déterminés à ne plus se taire.

Il est vrai que ce gouvernement a manqué singulièrement d’habileté dans la gestion de cette réforme, multipliant les cafouillages lors des différentes déclarations de plusieurs ministres, un pas en avant, deux pas en arrière, tout en cachant encore aujourd’hui le réel projet prévu.

Mais le mal est fait, les citoyens sont devenus méfiants, et on les comprend, d’autant que la convergence des luttes montre le bout de son museau, et c’est ce que craignait le plus ce gouvernement.

Les Gilets Jaunes n’ont pas désarmé...

une bonne partie du corps médical est dans la rue, infirmières en tête, (lien) sentant bien que le service public est menacé de disparition à terme (lien), étudiants et corps enseignant ont franchi le Rubicon (lien), RATP, et SNCF ont quitté les rails et les routes, et sont sur le sentier de la guerre (lien), prêts à tenir au moins jusqu’à Noël, jusqu’aux pompiers, agressés par les CRS (lien), finalement une bonne partie de la France est dans la rue.

Et ce n’est pas tout car, nos paysans ont eux aussi toutes les raisons de se manifester, comme ils l’ont fait récemment (lien)...tout comme les transporteurs routiers, lesquels déjà, tentent de bloquer les raffineries (lien)...et sans vouloir noircir un tableau déjà sombre, les prochains jours pourraient devenir difficiles pour le gouvernement.

Sur le fond, il faut remarquer que la grève contre la réforme des retraites est soutenue par 60% des français, 86% d’entre eux pensent qu’elle va durer. lien

Les raisons sont multiples : d’abord le fait que le projet voulu n’est pas connu dans son intégralité, et il est d’autant moins lisible que chacun y voit ce qu’il veut y voir.

Ensuite, mettre en avant le fait qu’il y ait des régimes différents, avantageant les uns, et pénalisant les autres... sauf qu’il restera toujours des « régimes spéciaux »... l’armée, la police, et quelques autres, est une tentative avortée de tenter d’opposer des français aux autres.

Pour aller un peu plus loin, dire que « puisque les français vivent plus longtemps, pourquoi ne travailleraient-ils pas plus longtemps ? » manque singulièrement de logique.

En ces temps de chômage persistant, quoiqu’on en dise, prolonger l’âge de départ à la retraite, c’est priver les classes les plus jeunes de travail... mais c’est aussi prendre ses aises avec la sécurité : quid d’une personne âgée aux manœuvres d’un TGV, ou d’un avion ?

Certains évoquent des rapprochements de situation avec la grève de 1995, qui a fait reculer finalement le 1er ministre d’alors, un certain Alain Juppé.

Pourtant la situation n’est pas la même, elle est peut-être pire : à l’époque, la lutte était uniquement focalisée sur le projet de réforme de retraite... or ce n’est pas le cas aujourd’hui : la colère qui monte chez les français se porte aussi sur la perte du pouvoir d’achat, les inégalités sociales, la disparition progressive et manifestement programmée du service public (Postes, Hôpital, Prison, Transports, etc.)

Sur le seul chapitre des inégalités sociales, quid de Jean-Paul Delevoye, qui, œuvrant pendant 18 mois sur ce projet de réforme, n’a aucun scrupule à cumuler 4 retraites, plus un salaire de plus de 10 000 € ?... voilà qui décrédibilise singulièrement l'artisan du projet de réforme de la retraite. lien

Restons sur les inégalités sociales, comme le déclarait récemment Philippe Martinez (CGT) « pas besoin de changer de système de retraite pour les femmes pour qu’elles aient de meilleures pensions, il faut les payer comme les hommes pendant qu’elles travaillent », remarquant que la loi Rudy a été infoutue de changer quoi que ce soit. lien

Il ajoute : « est-ce qu’il y a besoin d’une réforme de la retraite pour augmenter le salaire des enseignants, et des fonctionnaires » ?

Woerth, de son côté, s’en prend au populisme, mettant dans le même sac insoumis et front national, reprochant aux populistes de vouloir « couper les têtes »...à croire que pour lui 1789 était porté par une vague populiste ? lien

Macron a fait monter la pression dans la cocote minute du pays, mais la pression est devenue trop forte, alors finalement, la grenouille est sortie de la casserole avant que la chaleur soit devenue insupportable. lien

A ce stade de la contestation, bien malin pourrait dire comment cela finira, face à l’obstination d’un gouvernement, qui joue tour à tour avec l’apaisement, et la confrontation, et face à des syndicats déterminés...

Allons un peu plus loin.

Face au changement climatique, et devant l’inaction constatée de ce gouvernement, des citoyens décrochent régulièrement le portrait présidentiel, et ils écopent de sanctions souvent lourdes.

Ça n’a manifestement pas découragé ceux, encore en liberté, d’agir. lien

Et cette lutte pourrait elle aussi s’agglomérer aux autres...

C’est ce qu’a constaté, entre autres, Philippe Martinez, le leader de la CGT, interrogé le 8 décembre sur l’antenne de France Inter, dans l’émission d’Ali Badou « Questions Politiques ». lien

Etonné que des médias peu scrupuleux lui reprochent de bouder la concertation, il rappelle qu’il s’est rendu récemment des dizaines de fois à l’Elysée, sur l’air de « cause toujours tu m’intéresses », ce qui ne l’a pas découragé pour autant.

Il affirme « c’est gouvernement qui choisit la confrontation et l’affrontement », ajoutant quand on a un tel niveau de mécontentement, on se dit « la réforme, ce n’est pas la bonne, donc on remet les compteurs à zéro et on travaille d’autres hypothèses à partir des propositions que fait la CGT par exemple ».

Il martèle : « nous avons fait la démonstration que ce système (...) va faire perdre à tout le monde, ce qui prouve qu’il n’est pas bon, donc il faut recommencer. Nous prétendons que nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde, qu’il faut juste l’améliorer et l’adapter à certaines réalités ».

Quand on lui demande s’il pense que le secteur privé pourrait rejoindre la contestation, il rappelle que c’est déjà le cas , et qu’il y a eu, pour la journée du 5 décembre 3500 appels à la grève dans le secteur privé, notamment dans l’agroalimentaire, ou la métallurgie, et par effet boomerang répond à Bruno Le Maire (le chantre d’avec Bruno, le renouveau), lequel affirme que la CGT défend ses troupes plus que les français, « on défend tous les français parce que ce projet concerne tous les français... ».

Mais l’un des intervieweurs, Jeff Wittenberg (France Télévision) en l’occurrence lui tient tête, et évoquant le suffrage universel, rappelle que Macron a été élu par 66% des français sur la base de son programme et qu’il n’a d’autre alternative que de l’appliquer.

Faux, répond en substance le leader CGT, Macron a été élu par défaut, puisqu’il s’agissait de choisir entre Macron ou Le Pen, et pour nombre des français, il ne s’agissait pas de soutenir un programme.

Impertinent, il remarque que ce gouvernement a décidé de virer 300 personnes à Radio France... alors que leur taux d’écoute est le meilleur de France, étrange manière de remercier le service public.

Récemment, dans les colonnes d’Agoravox, Valentin Lagorio, secrétaire général adjoint à l’UPF (Union du Peuple Français), faisait une proposition qui mérite réflexion : « si le gouvernement veut lutter contre le soi-disant déficit des retraites, nous lui proposons e s’attaquer à certains privilèges abusifs des élites politiques, à valoriser les filières professionnelles pour inciter l’embauche. En suivant cela, il sera possible de fixer la retraite et au minimum à 1400 € »... lien

De quoi relancer la consommation, faire baisser le chômage, et remplir les caisses de la sécu...

Mais Macron connait-il l’usage de la marche arrière ? Prendra-t-il le risque de provoquer un grave accident social ?

L’avenir nous le dira...

Comme dit mon vieil ami africain : « un grain de riz aura toujours tort devant une poule ».

Le dessin illustrant l’article est d’Alex

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

