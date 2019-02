Macron : Vertige des abysses

« Traité INF : Paris juge Moscou responsable du retrait américain... » [1] « Paris » en novlangue veut dire macron. Donc, une fois de plus, minus 1er, cherche des poux dans la fourrure de l’ours russe ; attention, aux coups de papatte. Mais on peut penser que Poutine prend tellement l’manu pour un clown, qu’il ne prend même plus la peine d’entendre les gesticulations de cet olibrius franchouille. Pas plus tard qu’il y a quelques jours, macron suivait le pas de Trump concernant le Venezuela et reconnaissait, malheureusement en notre nom, nous les citoyens français ayant encore toute notre tête, le coup d’état à trois bandes fomenté par les U.S.A, et mis en avant par le president de l’assemblée vénézuélienne. Puis, il y a 15 jours, minus 1er signait sans avoir consulté quiconque un traité avec la mère Merkel.

Pour résumer les exploits macronien, de ce mois de janvier 2019, en parlant au nom de notre pays, et sans consulter que lui-même, le monarque/président a soumis la France encore un peu plus à l’Allemagne dominatrice, a rampé devant Trump et sa volonté de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, a pris parti encore une fois pour Trump qui remet en cause la non-prolifération des armes atomiques. Il s’est pris la tête avec le gouvernement italien, qui soutient ouvertement les manifestations dans notre pays, qui critique la loi anti immigration pondu par LaREM. Des pays comme l’Iran ou la Syrie ont demandé à macron d’arrêter de taper violemment sur son peuple, mais là, je penses qu’il y avait une part d’humour venant de ces leaders très éclairés en droits de l’homme... D’ailleurs en parlant d’eux, ces bienfaiteurs, cette semaine macron faisait la bibise à Sissi d’Egypte pour qu’il achète des rafales.

En politique internationale, qui est la chasse gardée du monarque/5eme répu, macron a un zéro pointé en ce 1er mois de 2019, et l’année, l’ânée ne fait que commencer, je sens qu’on va bien se marrer encore.

Comme en politique intérieure c’est du pareil au même : Répression, répression, coups et blessures donnés par une police/milice, loi anticasseurs pour brider les manifs. Sourd aux revendications des gilets jaunes, qui pourtant chaque samedi et même un dimanche ont défilé, on protesté, ont fait entendre leurs voix. Augmentations en tous genres de l’alimentation, du gaz, autoroutes, de l’essence et autres denrées incontournables, impôts à la source dont beaucoup vont encore plus tirer la langue. Apres l’envoi d’un lettre calamiteuse, et une pseudo consultation du peuple français avec comme préambule « je ne changerai rien à la politique menée depuis mon élection », mais tout de même des assemblées de vieux à écharpes en travers devant écouter des heures le monologue de l’élu qu’à l’alu, tout ce binz supporté par sa clique de castaner and Co, de sa bande de cloportes appelés indécemment députés/représentants du peuple et enfin, histoire de compléter le tableau, sa cohorte de petite phrases vachardes, bien humiliantes à l’adresse de ceux qui pour lui n’existent pas, qu’il méprise souverainement, mais qu’il tente de gouverner quant même...

Il avait le 1er du mois adressé ses vœux, en blessant, en stigmatisant un peu tout le monde, et surtout en pointant du doigts les gilets jaunes sans les nommer, les qualifiant de « foule haineuse » et avait fait passer en catimini avec la complicité de sa meute, une loi qu’on peut qualifier d’anti-chômeurs. Et, en bon petiot soldat, durant tout le mois il n’a pas débandé, apportant encore plus de division dans le pays... Voila donc, le bilan hihan ! Non exhaustif de ce freluquet, dominé qu’il est par sa maman/épouse, ses conseillers glauques, ses potes déposants devant la commission du sénat pour un nombres d’écarts incroyables, et puis cette com. incessante des Tv/radio/journaux/magasines, mêlée d’Hanouna/Schiappa barnum...Avec lui, macron, on pense avoir touché le fond, et rapidement on se rend compte que ça peut aller bien plus loin encore, bien plus profond : macron est un puits sans fond qui donne le vertige des abysses.