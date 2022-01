’’Macron veut-il la guerre civile ?’’

Quand certains entendent « les non-vaccinés ne sont plus des citoyens », ils comprennent « les non-vaccinés ne sont plus des êtres humains ». A partir là, des troubles graves et des conflits pourraient surgir.

« C’est ça, la stratégie », dit-il. Et bien, elle est mauvaise, votre stratégie, monsieur le président ! L’entêtement à poursuivre une vaccination forcée pour tous, y compris les jeunes et les enfants, est une erreur. Ecoutez, par exemple, le docteur Kierzek.

De plus, c’est une stratégie de catastrophe parce qu’il n’a pas pris les mesures de prévention à la mi-novembre quand Omicron arrivait en plus du delta. Tout citoyen raisonnable avait compris que la contamination allait se propager (moi-même, je l’ai dit sur ce site à l’époque et j’avais dit avoir adopté le FFP2 en réunion) qu’il fallait cesser de s’embrasser devant les caméras et adopter des mesures de prudence pour éviter au moins des arrêts de travail et des isolements en série.

Si les mesures avaient été adoptées graduellement (télétravail, jauges, masques FFP2 quand c’est nécessaire, purification de l’air, tests des eaux usées, etc.), nous n’en serions pas arrivé à ce chaos. Ce chaos est le résultat de l’inaction du président et de son gouvernement.

Macron n’a rien anticipé et il a plombé son plan B : le pass vaccinal.