Macron : Voter pour le candidat qui vous crève les yeux !

@pipiou2

il as été prouvé que les asssitant parlementaire avais été payer avec des fond du fn et non pas par la comision europeene ...elle n’ as d’ ailleur pas été condamné a une peine de prison .

Par contre benala lui as deja eté condaner a un ans ferme qu’ il n’ as pas executé .

c’ est vraiment pourris la macronie