Macron : « Vous cherchez du travail, je traverse la route »,... manque de pot le mec est un « handicapé »,.. il a les côtes en long !

Pour ceux et celles qui me connaissent savent très bien que je ne suis absolument pas un fan de Macron, même que je suis assez caustique envers lui.

Néanmoins parfois, il faut rendre ce qui est à César à César. Ainsi à l'occasion de la journée du patrimoine les jardins de l’Élysée se visitaient, et le Chef de l’État a pris le temps de saluer les milliers de visiteurs venus découvrir le Château. Il a notamment été interpellé par un jeune de 25 ans qui lui a expliqué qu'il peinait à trouver un emploi dans son secteur, l'horticulture, et lui a reproché de ne rien faire pour lui (le dialogue du Président avec le demandeur d'emploi texte et vidéo : là.)... (et au moment d'envoyer mon article en modération, j'ai vu que le sujet était sur Agoravox vidéo : Là).

« L'auéras costas al loune » ou avoir les « côtes en long »,... la pathologie de notre époque !

« Avoir les côtes en long » est une vieille expression qui en général désigne les hommes paresseux, mais non le paresseux l'animal de l'ordre des xénarthres : Lien ,... mais bien l'homme flemmard !

Selon Rey & Chantreau, les seuls à s'être penchés dessus, cette expression est attestée en 1863, mais son origine reste incertaine.

Pour l'expliquer, ils citent une locution utilisée en 1900 dans les Hautes-Pyrénées, "auéras costas al loune" qui voulait dire "avoir les côtes au long" utilisée pour désigner quelqu'un qui ne voulait pas se courber, se ployer pour travailler (la terre). Un vrai paresseux, donc, dont le corps restait debout étiré dans toute sa longueur.

Et l'image du flemmard allongé de tout son long, entamant sa douzième sieste de la journée, n'est certainement pas étrangère non plus à la naissance de cette expression. Source.

En France, des milliers d'emplois ne trouvent pas preneurs !

Les statistiques et autre études montrent qu'en France des milliers d'emplois ne sont pas acceptés : sources. Donc notre jeune qui dit exercer le métier horticulteur, si vraiment il était dans une mouise monstre, pour subvenir accepterait un boulot même si pendant un certain laps de temps son nouveau job n'est pas dans « ses cordes ». CQFD !!

Moralité, c'est aussi aux chômeurs de se bouger un peu le luc !

J'ai toujours en tête ce jeune de Roanne (42) ma ville natale, qui était un chômeur professionnel, il a même écrit en 2006 un livre : Moi Thierry F. chômeur professionnel : source. Je me souviens très très bien de son interview sur une téloche, propriétaire de son studio, petit coupé sport Alfa Roméo (d'occase).

Sur le web, j'ai trouvé ces lignes : Ce matin, après sa séance de musculation et les yaourts de son petit déjeuner, Thierry n'ira pas travailler. Pas parce que la pluie qui détrempe les rues de Roanne lui donne le bourdon, mais parce que c'est comme ça tous les jours, depuis vingt-quatre ans. Vingt-quatre ans qu'il entend ses voisins se lever à l'aube et qu'il se dit, enveloppé dans la chaleur de sa couette : « Je préfère être à ma place qu'à la leur. » Vingt-quatre ans qu'il est chômeur, et content. Et aujourd'hui, encore plus fort, on l'interviewe pour ça !

Il a 44 ans et le sourire aux lèvres. Une Alfa Romeo anthracite et un appartement à lui, parce que « les locations, c'est de l'argent perdu ». Il porte un jean, un tee-shirt Levi's, mais pas de baskets de marque, parce qu'« on ne peut pas tout avoir ». Poignée de main cordiale : un quart de siècle de chômage, ça vous conserve un homme. A part sa presbytie, compensée par de fines lunettes à 500 euros payées par la CMU, Thierry tient la forme : la suite.

Thierry F. raconte même toutes ces « combines légales » comment il a fait pour bénéficier ses 25 années de chômage dans cette vidéo sur son incroyable histoire, autres résultats Google.

Il y a une dizaine d'années, je me souviens d'un reportage télé qui montrait un couple lui cadre au chômage avec un très jeune enfant (18 mois environ) en croisière sur un beau voilier dans les mers du Sud, déclarant qu'il pensait bien continuer de cette façon pendant encore deux ans, c'est à dire la durée de la période pendant laquelle il va continuer à percevoir son indemnité chômage.Ainsi, dans les bleds du Maghreb, et autres régions d'Afrique, combien de « demandeurs d'emplois » maisons peuvent aussi être nommées : « chômage », « assedic », « rsa », « merci la France » etc., etc.

Donc pour certains chômeurs, l'est pas belle la vie, ... reste à savoir combien sont-ils ?

Il faut en finir avec les indemnités sans un retour de compensation !

Pour tout employé, à la fin de la journée, de la semaine, du mois, pour être payé, il lui est demandé l'activité de son labeur. Je pense qu'il doit en être de même pour les chômeurs, c'est à dire qu'il est logique que ces derniers fournissent une activité qui sera utile à la société (les tâches ne manquent pas dans le bénévolat, aides aux personnes âgés, handicapées, etc., etc.). Ensuite avec les moyens informatiques actuels, s'assurer que le demandeur d'emploi utilise bien son temps pour la recherche d'un job. Les contrôles étant plus strictes, cela permet de faire des économies qui peuvent ainsi être réparties sur ceux qui touchent le moins. CQFD !... Mais tout cela est juste une question de volonté politique,

Néanmoins, je n'ignore pas que certains chômeurs sont vraiment dans la misère, comme ceux âgés d'un certain âge, qui exerçaient des métiers un peu spécifiques, et qui sont en train de disparaître, ou qui sont plus présents dans certaines régions. Tout cet ensemble fait que Pôle Emploi nécessite une énorme réforme.

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

Le 17/09 vers les 15 h 40, dans Google, j'ai tapé : pôle emploi horticulture nombre emplois non pris, ... résultats, ben, il y en a notamment cette page, j'ai également trouvé celui-ci en date de février 2018 :

VIDÉO. L’agriculture recrute : 50000 emplois non pourvus chaque année

Voir également cette page de Pôle Emploi, plus de 1400 offres : Ici, 28 dans l'Essonne : Là

... alors pour notre visiteur du jardin de l’Élysée, s'il demeure dans la région Parisienne, il y en peut-être une offre pas très loin de chez lui ! Conclusion : pas sûr que notre chômeur s'applique le slogan de la fameuse pub des aromatiques Ducros.