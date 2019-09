Mahomet : l’ange Gabriel a-t-il abusé de l’ignorance du prophète ?

L'ange Gabriel a été ce nouveau véhicule, imaginaire et céleste, en Occident et au Moyen-Orient. Gabriel, une créature totalement inconnue en Chine, en Inde, au Japon et partout ailleurs en Asie. Gabriel est une création unique et consubstantielle de la religion abrahamique, vieille d'environ 2 700 ans. Dans la Bible de cette religion, la Bible hébraïque, le Dieu est Jéhovah. L'ange Gabriel est cité dans le livre de Daniel ! L'ange aurait révélé au premier prophète, Moïse, la Thora. Livre fondateur de la Bible hébraïque et de la religion du même nom.

Puis, il y a environ 1 950 ans, une autre nouvelle religion a été créée… par le genre humain : la religion chrétienne. Elle n’a pas été ex nihilo, car emprunte immédiatement à la Bible hébraïque le brillant concept de l'ange Gabriel... dans le but de transmettre le message d'une annonciation divine : la naissance d'un nouveau Dieu : Jésus ! Un dieu nouveau qui devait, lui aussi, remplacer tous les anciens dieux de la planète Terre, et promettre à toutes et ceux qui y croient : la vie éternelle. La magie dure encore, bien qu'une grande partie de la planète, c'est-à-dire quelque 6 milliards d’individus, n'y ait pas cru du tout. Cette nouvelle religion a aussi fait croire que l'ange Gabriel était un concept chrétien et non un concept juif. Elle effet, la religion chrétienne a pris la Bible hébraïque, où Gabriel apparaît pour la première fois, et elle a collé ses 4 évangiles aux 3 grands livres de la Bible hébraïque. Elle a ainsi formé un seul grand livre : la Sainte Bible. La tromperie fonctionne toujours ! En effet, très peu de chrétiens savent que leur belle Bible, la Saint-Bible, est composée, aux deux tiers, d'un livre saint qui ne leur appartient pas : la Bible hébraïque. Combien de temps la tromperie va-t-elle durer ? Mais, c’est un autre sujet !

Puis, il y a environ 1 420 ans, le même ange Gabriel (Jibril) – créature 100% juive (livre de Daniel) ­ - s'est approché d'un homme nommé Abe al-Qasim Muammad ibn Abd Allh ibn 'Abd al-Mu'alib ibn Hshim. Devenu célèbre en Occident sous le simple nom de Mahomet ou Muhammad. Le troisième prophète désigné par l'ange Gabriel. Le second étant Jésus !

L’ange Gabriel aurait parlé à Mahomet. Il lui aurait révélé le Livre de Dieu : le saint Coran !

Mahomet ne savait pas lire ! S’il avait su lire, il se serait vite rendu compte que l’ange Gabriel abusait de son ignorance, car dans la révélation qui lui faisait, la plupart des personnages étaient les mêmes que ceux d’une autre grande révélation, faite quelque 1 000 ans plutôt par le même Gabriel : celle de Bible hébraïque, et notamment de la Thora.

J’ai lu les 2 livres… grandement saints. D’abord la Bible hébraïque, puis le Coran.

Première surprise ! Les phrases des deux livres ont un parfum semblable, bien que les histoires qu’ils racontent soient assez différentes. Mais, dans le Coran, le nom du prophète de l’islam, Muhammad, apparaît à 18 reprises, exactement comme celui de David, le célèbre héros juif de la Bible hébraïque.

Pourquoi le livre d’une grande croyance mondiale, l’islam, donne-t-il presque autant de place à un héros d’une autre croyance, et de surcroît un juif ? Cela fait peut-être partie de la tolérance que revendiqueraient les écrits du Coran.

Deuxième surprise ! Mon étonnement est à son comble quand je fais le décompte des noms de la Bible cités dans le livre concurrent : le Coran.

Moïse, le grand patriarche de la Bible des Juifs, est cité 174 fois ; Abraham, le juif à qui le Dieu de la Bible a parlé, cité 83 fois ; le juif Noé, l’homme du Déluge, 49 fois (le seul personnage dont le Coran, mentionne l’âge à sa mort, 950 ans, comme dans la Bible) ; Joseph, le « père » du juif Jésus, 44 fois ; Marie, la « mère » de Jésus, 42 fois ; Adam, le premier humain, 26 fois ; Salomon, le grand roi, 25 fois ; Jésus, l’un des 3 dieux des chrétiens, 29 fois. Et puis, les noms bibliques continuent de défiler dans le Coran, de verset en verset : Aaron, 22 fois ; Jacob, 20 fois ; Isaac, 17 fois ; Ismaël, 12 fois ; Goliath, 3 fois, etc., etc.

Pourquoi l’ange Gabriel a-t-il voulu que Mahomet construise une religion en reprenant toutes les célébrités d’une autre religion, beaucoup plus ancienne ?

Que dirait-on si un écrivain d’aujourd’hui faisait un roman en reprenant, par exemple, tous les personnages de Victor Hugo, dans Les Misérables… sans changer leur nom ?

Mais, pour la révélation du Coran, l’ange Gabriel ne s’est pas arrêté pas là !

Troisième surprise ! Tous les grands événements bibliques ont été repris, notamment :

- la création du Monde :

- Coran, Sourate 6-1 : "Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre…"

- Bible, Genèse 1-1 : "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre…"

- la création de l’Homme :

- Coran, Sourate 32-7 : "Celui [...] qui a commencé la création de l’homme à partir de l’argile"

- Bible, Genèse 2.7 : "L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre"

- le Déluge :

- Coran, Sourate 29-14 : "Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il demeura avec lui durant mille ans, moins cinquante ; puis le déluge les emporta parce qu’ils étaient iniques. Sourate 29-15 : "Mais Nous avons sauvé Noé et ceux qui se trouvaient dans le vaisseau, et Nous en avons fait un signe pour les mondes.

- Bible, Genèse 7-10 : "Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre". Genèse 7-11 : "L’an six cent de la vie de Noé [...] ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent.

- le buisson ardent dans le Sinaï où Dieu parle à Abraham :

- Coran, Sourate 28-29 : "Lorsque Moïse eut accompli le temps [...], il aperçut, du côté du Mont Sinaï, un feu [...]". Sourate 28-30 : "Quand il y fut arrivé, un appel lui parvint du côté droit de la vallée, dans la plaine bénie et du milieu du buisson : " O Moïse ! Je suis, en vérité, Dieu, le Seigneur des mondes !"

- Bible, Exode 3-2 : "[...] Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point". Exode 3-4 : "L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici !". Exode 3-6 : "[...], je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob [...]"

- le passage de la Mer Rouge :

- Coran, Sourate 2-50 : "Nous avons fendu la mer pour vous ; Nous vous avons sauvés ; Nous avons noyé, sous vos yeux, les gens de Pharaon"

- Bible, Exode 14-21 : "Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Éternel refoula la mer [...], il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent". Exode 14-27 : "Moïse étendit sa main sur la mer [...]". Exode 14-28 : "Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il n’en échappa pas un seul".

- le Veau d’or :

- Coran, Sourate 2-51 "Lorsque nous avons fait un pacte avec Moïse, durant quarante nuits, vous avez, en son absence, pris le veau pour l’adorer. Vous avez été iniques !". Sourate 2-54 : "Souvenez-vous de ce que Moïse dit à son peuple : " O mon peuple ! Vous vous êtes fait tort à vous-mêmes en adorant le veau. Revenez à votre Créateur"



- Bible, Exode 24-18 : "Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits". Exode 32-4 : "Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau [...]. Exode 32-7 : "L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte, s’est corrompu"

Quatrième surprise ! Tout à fait surprenante. Le Coran cite ses sources. En effet la Torah, le premier livre de la Bible des Hébreux est cité 19 fois. Les Évangiles, cités 12 fois. Exemple significatif parmi d’autres :

- Sourate 3-3 : "Il a fait descendre sur toi le Livre en toute Vérité, déclarant véridique ce qui était venu avant lui, et Il a fait descendre la Torah et l’Évangile"

Et puis, comme dans la Bible, le Coran parle aussi du jardin d’Éden, 11 fois. Et bien d’autres copier-coller qui ont sûrement échappé à mon œil fatigué… et quelque peu lassé !

Surprenant n’est-ce pas ?

Cependant, même si tout cela paraît sympathique, pour moi qui ne crois pas, que dirait-on si un écrivain d’aujourd’hui faisait un roman en reprenant, encore une fois, tous les personnages de Victor Hugo dans Les Misérables, leur nom et aussi toutes leurs situations ?

Tel est, semble-t-il, ce qu’a fait l’ange Gabriel en révélant le Coran à Mahomet.

Si le Prophète de l’islam avait su lire, il se serait aperçu que Gabriel le trompait honteusement. Et, l’Histoire de l’islam aurait été totalement différente !

Aujourd’hui, on dirait que l’ange Gabriel est délinquant, car il a fait le plagiat pur et simple d’un autre livre ! Aujourd’hui, le livre serait retiré de la vente, avec toutes les conséquences juridiques que cela entraînerait contre son ou ses auteurs ?

Plus surprenant aussi, que je sache, le problème d’un éventuel plagiat n’a jamais été soulevé par le « gardien », faux et autoproclamé, de la Bible. Je veux dire : le Vatican. Pourquoi ?

C’est un vrai mystère, bien qu’à mon avis, la réponse est contenue dans la Bible, chrétienne, elle-même !

En effet, la Bible du Vatican (Holy Bible pour les Américains), dite aussi Sainte-Bible pour les chrétien(ne)s, est en fait composée à 70 % de la Bible hébraïque : c’est-à-dire de la Bible des Hébreux, des juifs. Bible hébraïque copiée mot pour mot, virgule après virgule, et renommée, sans aucune vergogne : Ancien Testament.

Morale de cette triste histoire : « Lire nuit gravement à l‘Ignorance » ! Mahomet aurait dû le savoir, lui, le choix de son Dieu : Allah.

Toutes les religions ont toujours prospéré grâce, au départ, à l’analphabétisme de leur population.

Crédit photo : Wikipédia.