Mai 1939 à Paris : une incroyable campagne de publicité pour l’Allemagne nazie et contre l’Union soviétique…

@JL

« Des capitalistes qui ont fini par s’entre-détruire. »

Remarque pertinente.

Au début de la première guerre mondiale, la position des capitalistes américains était de laisser les capitalistes européens s’entre-détruire par application de la doctrine Monroe, mais aussi pour consolider leur propre appareil de production encore en gestation mais déjà bien avancé.

Ils se sont impliqués après ’interception par les services de renseignements britanniques du « télégramme Zimmermann » adressé par le ministre allemand des Affaires étrangères à son ambassadeur à Mexico et lui demandait de négocier une alliance avec le Mexique tournée contre les États-Unis : « Une alliance sur les bases suivantes : faire la guerre ensemble, faire la paix ensemble, large soutien financier et accord de notre part pour la reconquête par le Mexique des territoires perdus du Texas, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona ».

Pour la seconde guerre mondiale, les dirigeants américains ont eu la même stratégie : après avoir fourni du matériel militaire (camions et armes) à l’Allemagne nazie, ils ont attendu, pour intervenir, que les puissances européennes soient exsangues pour récolter le marché ouest européen et imposer une hégémonie à travers l’OTAN et l’OCDE.

Ils ont récupéré l’est 45 ans plus tard, et leur sanctuaire territorial est toujours intact.

Si les capitalistes s’entre-détruisent parfois, c’est souvent pour le profit de l’un dans eux, le plus fort ou le plus malin.