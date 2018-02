Mai 68 - « Le sang nouveau de la France »

@jaja



« Mai 68 c’était avant tout la plus grosse grève de l’histoire de ce pays... »







non c’était avant tout une « révolution » comme les bourgeois gauchistes ont l’habitude d’en faire, Mossad et CIA à l’appui pour mieux chasser de Gaulle qui avait une dent contre la main mise des USA sur l’europe et tenait des propos au sujet d’un certain peuple particulièrement dominateur depuis l’affaire des vedettes de Cherbourg.





et il n’en reste rien d’autre, il n ’y a guère que les rouges à poing levé qui ressassent leur idéal révolutionnaire qui tient plus du romantisme fleur bleu que d’un quelconque réalisme historique et politique.





les masses ouvrières sont dociles, quand elles se mettent en grèves c’est en raison de la présence d’un ou plusieurs agitateurs quasi systématiquement liés aux organes précités.





ceci dit vous pouvez continuez de hurler au fascisme pour ne pas vous remettre en question.





ça fait parti du système de défense des gauchistes et la seule solution que vous avez trouver pour vous donner l’impression d’être encore cohérents dans votre paralogisme que seul les indignés du dimanche qui dorment debout peuvent encore valider.