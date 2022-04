Maintenant ou dans cinq ans, au fond, quelle différence ?

Dieu se rit des sots...etc.

Faire le castor, c’est légitimer Macron.

Et considérons celui-ci comme d'ores et déjà réélu : ceux qui ont voté au 1er tour pour lui, revoteront en masse au second.

Idem pour Le Pen. Avec la différence de voix initiale, cela ne fait donc pas un pli.

Rajoutez à ça le barrage médiatique digne d’un bombardement russe (ou ukrainien) dans le Donbass…et vous avez sans l’ombre d’un doute, cinq années supplémentaires de mépris, de casse sociale, de destruction climatique et financière, de délire néo libéral poussé à l’extrême.

Dans ce contexte, pourquoi donc appeler à "faire barrage" ?

Cela n'a aucun sens.

Alors oui, faut-il refaire une énième fois le bilan des deux magnifiques finalistes de ce premier tour ?

Faut-il refaire le bilan des "idées" Lepénistes ? Des votes Lepénistes au parlement européen ? Le bilan lepéniste dans les différentes mairies qui ont eu le malheur de leur tomber entre les mains ? Le bilan meurtrier des séides du FN/RN, des boneheads du GUD qui font son service d’ordre, en passant par tous les groupuscules qui ont des accointances poussées avec les dirigeants lepénistes ? Le bilan des Serge Ayoub, des Loïc le Priol, et de tous autres fondus qui ont du sang sur les mains de Lyon à Paris, en passant par Marseille et ailleurs ? Faut-il rappeler que Marine Le Pen se délectait encore il y a quelques années, d’aller à ce bal en Autriche, le jour anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, et de danser aux bras d’un ancien officier de la Waffen SS ? Vous croyez que parce qu'elle s'affiche avec des chats, et qu'elle vous propose 200 balles de plus(qu'elle prendra dans votre poche), elle serait devenue brusquement "l'amie du peuple" ?

Vous êtes naïfs a ce point ?

De la même manière… Faut-il réellement faire le bilan de son « opposant républicain », du « dernier rempart » contre cette extrême droite ? Le bilan de ce quinquennat de malheur ? Un quinquennat passé à souffler sur les braises du racisme, avec des lois liberticides, racistes, sécuritaires ? Avec un ministre de l’intérieur en roue libre, accusant Le Pen de « mollesse », faisant lacérer les tentes des (mauvais) migrants à Calais, les laissant se noyer par dizaines de milliers en Méditerranée, et criminalisant à outrance celles et ceux qui essaient de les aider ? Avec un préfet de Paris aux allures de kapo, jouissant de faire éborgner des gilets jaunes, d’en mutiler à vie des centaines d’autres, mais aussi de nasser, de gazer, d’arrêter des opposants par dizaines de milliers ? Avec un ministre de l’éducation et une autre des universités reprenant durant cinq ans les pires thèses de l’extrême droite, à base de rhétorique sur « l’islamo-gauchisme » et le « wokisme » ?

Êtes vous également naïfs a ce point, que de croire que cet individu méprisable aura "sauvé la démocratie" d'ici cinq ans supplémentaires ?

Où étaient toutes celles et ceux qui aujourd’hui nous appellent nous, les progressistes de Gauche -la vraie gauche, pas le PS, ni les verts, ni je ne sais quel autre avatar du PS/PCF repeint en castor macroniste 30 secondes après les résultats du premier tour ! Où étiez-vous ces cinq dernières années, pendant que macron et sa bande de mercenaires préparaient ce second tour ?

Vous lui avez tendu la sébile, pardi !

Macron est le carburant dont se nourrit l’extrême droite, il est le vent qui souffle sur les braises qui allument l’incendie depuis des années. Un incendie qui ne va faire que grossir. Un feu qui est déjà énorme, et qui va tout emporter. Et nous nous sommes battus, SEULS durant cinq ans, contre lui. Où étiez-vous ces cinq dernières années ?

Vous êtiez ces pyromanes qui prépariez les bidons d’essence avec jouissance 4 ans, 11 mois et 15 jours durant, pour ensuite appeler, la mine contrite et l’air défait, les 15 derniers jours du quinquennat à faire « barrage ».

Mais on ne fait pas barrage à un tsunami qu’on a soi-même consciencieusement alimenté voyez-vous… vous avez détruit toutes les digues, par votre passivité, votre attentisme, votre indolence même.

En fait, je vais vous dire, je vais traduire ce que vous désirez : vous désirez légitimer, par un vote le plus massif possible, cinq années supplémentaires de destruction du modèle social français, cinq années supplémentaires de privatisation intégrale des « marchés » encore tenus, bon gré mal gré (malgré vos efforts inouïs pour les saborder) par les Services Publics de la Santé, de l’énergie, du ferroviaire, de l’éducation, de l’Hôpital, de nos vies…

Vous désirez que votre champion de la démocratie éborgneuse soit élu avec un maximum de voix, pour qu’il puisse ensuite aller claironner partout qu’il est légitime, et que « les français ont voté pour son programme, et pour l’Europe qui protège », et patati et patata.

Car macron se nettoiera le fondement avec vos bulletins. Il fait le guignol durant l'entre deux tours, mais son bilan parle pour lui-même. Il se fiche de l'écologie comme du premier string de Jean-Michel Trogneux, et il se fiche du social comme de sa première ligne de coke. Il se fiche de vous comme de sa chemise, ouvertement... et vous refusez de le voir. On appelle ça comment ?

Appeler à faire barrage ? C’est la plus gigantesque opération de légitimation antidémocratique de tous les temps qui se déroule sous nos yeux, et que vous comptez renouveler tous les cinq ans.

Une arnaque quinquennale… une violence psychologique de plus, qui consiste à faire voter contre son camp, contre ses intérêts vitaux, contre sa sécurité financière et même idéologique, pour un candidat qui va vous taper dessus et vous appauvrir comme jamais cinq années (voire sept) de plus.

Vous rendez-vous compte de ce que vous demandez ?

Après deux ans d’enfermement, de chantage à la liberté, de chantage au vaccin, voici venir le temps du chantage à la « démocratie menacée ». Et vous croyez qu'on va courber la tête ?

Guignols que vous êtes.

Tartuffes !

Et quand bien même, si les castors replongent, comme vous le souhaitez tous… que pensez-vous qu’il se passera après cinq années supplémentaires de macron ?

Car dimanche il sera réélu, avec un score approchant les 55%.

Et dans cinq ans, ce sera quoi ?

Ainsi au fond, le problème demeure :

maintenant ou dans cinq ans, quelle différence ?

Mieux vaut nous économiser cinq ans…bonnet blanc ou blanc bonnet, au fond, quelle différence ? Dans cinq ans, Marine SERA élue par des français rendus pauvres. Et furieux.

Alors dimanche, profitons du beau temps, et envoyons un message clair, net et précis... mettons la pile à ce système, et que le vainqueur, quel qu’il soit, récupère un mandat à la Pyrrhus, avec un score le délégitimant d’office. Il faut une abstention massive.

Pas d’état de grâce, pas de légitimité, et une rentrée sociale comme les possédants n’en auront jamais connu. Car il ne reste que la rue !

C’est tout ce que nous pouvons souhaiter à ce pays, et aux nombreux castors qui ne sortent de leur hibernation que quinze jours tous les cinq ans.