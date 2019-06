Maintien de l'ordre, vu le contexte actuel, je pense qu'il sera dur pour la hiérarchie policière de trouver des volontaires tireurs de LBD !

Gilets jaunes : le procureur de Paris assure que les policiers accusés de violences comparaîtront en correctionnelle !

En maintien de l'ordre, les récentes utilisations des LBD ont engendré de graves blessures parmi les manifestants, et en certains cas, il est possible que ces dernières n'étaient peut-être pas nécessaires.

Le procureur de Paris a annoncé que les policiers accusés de violences comparaîtront en correctionnelle

Avec cette annonce, il est sûr que les « futures volontaires » pour être « tireur de LBD », ne seront pas légion .

Alors face à cette situation, quelle sera la réponse de la hiérarchie policière, serra-t-elle obligée de désigner des « volontaires d'office », donc nous arrivons à une situation tragi-comique où la maison « poulaga » ( via le procureur de Paris ) est en train d'ouvrir sa propre « boite de pandore » !

Quand l’environnement, et la situation où se trouve le tireur sont très importants pour « affiner » la visée !

Je pense qu'il ne faut pas « sortir de Saint Cyr », pour comprendre que l'utilisation et surtout la précision du LBD est bien différente lorsque le tireur se trouve sur un stand de tir, ou sur la voie publique surtout lorsque cette situation est une situation tendue que l'on rencontre parfois en maintien de l'ordre, comme sur cette vidéo.( sûr que pour un tireur de LBD, les conditions de l'utilisation de l'arme sont bien différentes,,.. et le niveau de stress également !)

Eh, oui en situation de maintien de l'ordre tendu, le tireur qui fait partie d'un groupe n'est pas en position statique comme peut l'être un tireur d'élite, il avance, recule, se déplace à droite, à gauche, l'environnement est très très bruyant, la foule qui hurle, vocifère, les détonations de grenades lacrymogènes ou de désencerclement font que l'on est loin de l'ambiance relativement paisible d'un pas de tir calme !

Depuis 2010, les forces de l'ordre sont équipées de LBD 40 avec des viseurs électroniques. le LBD 40. reste à savoir si les anciens modèles qui n'ont pas ce système de visée sont toujours utilisés ! Lisez cette info : LBD 40 : des policiers auraient été équipés sans habilitation, selon le syndicat ViGi : source,... et comme d'hab, mon petit doigt dit, qu'une fois encore ce sont bien les lampistes qui paieront !

Une info importante, pour le LBD 40 selon le fabricant son arme est "précise" si elle est utilisée avec les balles spécialement dédiées.

Je vous invite à lire la page qui révèle cette info, qui dit que le fabricant spécifie que son arme est "précise" si elle est utilisée avec les balles spécialement dédiées, .source, et selon le site web du Point ( 07/03/19 ), depuis le début du mouvement en novembre 2018, il y a eu plus de 13 000 tirs de lanceurs de balles de défense : source.,... .alors la question importante et de savoir, si toutes les balles qui ont été utilisées répondaient à cette recommandation spécifique ?

Quand les « ronds-de-cuir » s’emmêlent !

Lorsque des « ronds-de-cuir », douillettement installés dans des burlingues chauffés ou climatisés, leurs c..s sur de confortables chaises, imaginent, dictent comment doivent agir sur le terrain les hommes en situation de maintien de l'ordre insurrectionnelle , cela m'agace fortement,(et le mot est faible,... et je suis tenté de dire : « Messieurs les civils, les forces de l'ordre en général n'ont pas besoin de vos avis à la con ! »),.. ainsi l'avis d'un « rond-de-cuir » notable, à savoir le sieur Jacques Toubon, le gus qui n'abat pas un boulot monstrueux,.. mais qui est payé un max, le défenseur des droits, ben, comme il dit qu'il faut interdire l'usage des LBD, ben je lui propose de venir voir quel effet que cela fait quand les forces de l'ordre reçoivent ces jolis petits cubes de pierres comme : 1 - 2 – 3 – 4,

Quand les amis de Jupiter, propriétaires des grands médias ( radios, TV, presse écrite ) sont aussi propriétaires de « l'éponge à effacer » !

Sur l'utilisation des LBD, Castaner ( qui n'est pas ma tasse de thé , mais que j'approuve pour de qui suit ) le 18/01/19 déclarait sur l'usage du LBD par les forces de l'ordre : "Si vous supprimez les moyens de défense aux forces de l'ordre, « il leur reste quoi ? » ..la réponse est malheureusement ultra-simple, ….leurs armes à feu, .. et là les dégâts seront évidemment tout autre !!!!! ( si vous avez cliqué sur le lien, vous remarquerez que la machine à effacer à fait son œuvre, c'est ça la France démocratique façon Jupiter, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, … et cette façon de faire me rappelle étrangement , le « fameux gommage » par FR3 d'une image prise devant l'Arc de Triomphe au cours de la manif des gilets jaunes du:15/12/18... « erreur humaine », qu'avait dit la chaîne à l'époque,... ou l'art de nous prendre pour des « bredins », ben oui, ces « effacements » ou suppression d'images vidéo ,.. c'est tout simplement lamentable !)

Sur le web, les articles sur la déclaration de Castaner vous pouvez le trouver Ici , par contre si vous êtes curieux sur la « disparition » de cette fameuse vidéo où Castaner s'exprimait sur BFM tv, tapez sur ce lien archives BFMTV, vous constaterez que chez BFM TV le vendredi 18 janvier 2019, ben est un jour qui n'existe pas dans leurs archives : la preuve, .. et lorsque vous cherchez la vidéo de la déclaration de Castaner au 18/01/19, c'est cette page ( déjà vue ) qui s'affiche : Ici, mais par contre choisissez une ou plusieurs dates antérieures .. et regardez les résultats, ben, vous avez le choix, car les archives vidéo sont pléthores !

Pour avoir plus d'infos sur les causes éventuelles de « cet effacement », avec la lecture des liens qui suivent, vous aurez tout le loisir de démêler « l'écheveau » qui concerne les relations Macron/patons médias.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Weill

https://www.ojim.fr/dossier-emmanuel-macron-et-les-medias-lamour-parfait/

https://www.liberation.fr/france/2019/02/12/alain-weill-rachete-l-express-a-patrick-drahi-pour-en-faire-quoi_1709005

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:en-US&q=alain+weill+proche+de+macron&sa=X&ved=2ahUKEwipzpXDns3iAhVhyoUKHSAyADsQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=911&bih=417

.. et comme dit l'autre, ceci pouvant expliquer cela !!!

Conclusion !

Messieurs les politiques, magistrats, hiérarchie policière, n’agacez pas trop les « lampistes », méditez sur l'image qui illustre mon article,... car un jour vous pourriez le regretter sérieusement, car au final, les responsables de cette situation, c'est bien indiscutablement vous autres, et si vous continuez vous allez ouvrir à fond la « boîte de Pandore » ,... ainsi le mouvement « tourne le dos » prendra plus d'ampleur !

Comme on le dit souvent,.. affaire à suivre avec une très grande attention, en effet, je pense qu'un grand « micmac » se prépare, car le proc de Paris Rémy Heitz qui a été nommé en septembre 2018 par Jupiter li-même, a contre lui toute la hiérarchie policière, et vu les déclarations de Castaner ( effacées sur Bfm TV ), et celles du secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Numez : Ici,... donc, attendons-nous à quelques belles parties de ping-pong, .. mais hélas, comme je l'ai signalé quelques lignes plus haut, comme d'hab, ce seront les lampistes qui « trinqueront » !

Liens en annexes !

Sur ces « événements polémiques », une excellente page du Point :Ici

.. et autres résultats Google : Ici.

L'image qui illustre mon article a été copiée sur ce : site.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py