Mais ça existe encore ?

Mais bien sûr, il faut dénoncer les insultes non punies de Mr Finkielkraut, agent provocateur raciste :





Finkielkraut, qui avait le jour même pondu un article dans le Figaro pour vilipender le mouvement des gilets jaunes, a fait exprès de se pointer à la manif des Gilets Jaunes, en sachant très bien qu’il allait se faire virer. Son visage est en effet connu, étant donné son racisme débridé, étalé dans toutes les chaînes de TV et de journaux. Quelques rappels pour ceux qui n’ont pas honte d’ aller manifester mardi pour ce porte-parole du racisme le plus décomplexé.





Contre les Noirs, les Arabes, les Antillais, Alain Finkielkraut a multiplié depuis une trentaine d’années les pires insultes racistes :

« Les Noirs et les Arabes ont la haine de la France » et « ils exercent dans les banlieues une mauvaise influence sur les jeunes blancs »

« l’équipe de foot de France est ’black-black-black’ et ’elle est devenue la risée de toute l’Europe ».

Le « philosophe », a une telle haine et un tel mépris des Noirs, qu’il s’est déchaîné quand des Noirs ont osé demander la reconnaissance du crime que fut l’esclavagisme : « Qu’est-ce qu’on leur a fait aux Africains ? Rien que du bien » . La colonisation a eu le mérite « d’apporter la civilisation à des sauvages » . Et on a tort de ne plus l’enseigner dans les écoles, déplore-t-il.

« Le discours répugnant de l’autocritique face à l’esclavage et à la colonisation » le font sortir de ses gonds. Ce n’est pas pour rien qu’il défend la colonisation des territoires palestiniens occupés.





Dans l’hebdomadaire Le Point, à propos du livre « La Rage et l’orgueil » d’Oriana Fallaci, qui a écrit que « Les musulmans se reproduisent comme des rats », et « souillent les églises d’occident des miasmes nauséabonds de leurs excréments ou de leur urine », Alain Finlielkraut a écrit que, « Oriana Fallaci a l’insigne mérite de ne pas se laisser intimider par le mensonge vertueux. Elle met les pieds dans le plat, elle s’efforce de regarder la réalité en face ».





Finkielkraut s’en est pris aux aux Antillais, en parlant des » victimes antillaises de l’esclavage qui vivent aujourd’hui de l’assistance de la Métropole« .

Et ce fervent opposant au métissage, qui défend la pureté de la race, s’en prenait sur Radio Shalom, à la » créolité « : »J’ai peur néanmoins que la créolité puisse aussi servir à entretenir, outre la haine de la France coloniale, la haine d’Israël, Etat juif si vous voulez, c’est-à-dire Etat non créole, non métissé.«

Et encore : « Le métissage est la valeur suprême de l’antiracisme contemporain, son maître mot, sa réponse à la préférence nationale et à l’universalisme conquérant (...). Sous le nom de métissage, l’Occidental éclairé s’adonne à toutes les expériences, à toutes les aventures, à toutes les hybridations ». (AF Les Battements du monde, op. cité, p. 48).





Dans Haaretz du 18 novembre 2005, dont de larges extraits ont été publiés par Le Monde, Finkielkraut va jusqu’à s’étonner que les écoles françaises qui accueillent des enfants immigrés en situation illégale ne les dénoncent pas à la police ! Incitation à la délation ! Sous Vichy, il aurait sans doute préconisé que les écoles dénoncent à la police les enfants juifs qui s’y trouvaient ?

Et tout ceci est d’autant plus grave que M. Alain Finkielkraut n’est ni un »dérapeur« , ni un »schizophrène disjoncté« , mais quelqu’un de cohérent et d’influent, qui prend la parole abondamment et en permanence sur toutes sortes de médias, y compris publics, comme France-Culture, qui est invité à donner des centaines de conférences à des étudiants, qui distille la haine et le poison raciste, avec la complicité de bon nombre de politiques et de journalistes, de manière excessivement dangereuse. Le tout récompensé, il y a quelques années, par un fauteuil ’d’Immortel » à l’Académie Française.





Devinez qui a dit : « Evidemment, à force de violences verbales, on crée le climat du pogrom » ?

C’est ce même raciste, qui joue son rôle au milieu d’un dispositif politique qui vise à réprimer de plus en plus durement toute velléité de contestation sociale, de revendication sociale au sein de l’ensemble de la population, et qui a besoin pour ce faire d’imprégner l’idée que la cause de nos difficultés se trouve dans une frange de la population bien ciblée, qui empêche la machine de tourner, qui la détraque. Matons-les (on en profitera pour mater les autres : grévistes, lycéens, sans logements, chômeurs...par la même occasion).





Et ce qui est également très grave, c’est qu’il le fait à chaque fois au nom des Juifs dans leur globalité, de manière à développer l’antisémitisme en France :

Il se permet en effet de généraliser quand il parle des « Juifs », à tout bout de champ comme une catégorie compacte et forcément d’accord avec lui :

« Les juifs comprennent ce que je viens de dire »....« Je pense qu’aucun juif ne ferait une chose pareille... » à propos du fait de brûler une école. (Il est vrai qu’ on aurait du mal à imaginer un juif israélien saccager une école palestinienne, pour ne pas citer pire en ce qui concerne les agissements des bons soldats de leur armée d’occupation...) .





A propos de la Palme d’Or décernée par le jury du Festival de Cannes à « Farenheit 911, le film de Michael Moore : » C’est une très mauvaise nouvelle pour les juifs ! Car cette récompense est le fait de gens qui haïssent l’Amérique et qui du même souffle, du même pas satanisent Israël« . (RCJ 23 mai 2004)

Et aussi : »Nous les juifs, on ne peut pas compter sur la société civile européenne« (Finkielkraut au micro de RCJ le 15 septembre 2003, après le sondage européen où 59 % des sondés avaient considéré qu’Israël constitue une menace pour la paix)

Et encore : »Un patron de restaurant juif ne pourrait par exemple jamais embaucher un jeune de banlieue comme serveur, même s’il est antiraciste« , parce que ce jeune parlerait mal et ne pourrait représenter ce patron !

Alors bonne manifestation mardi pour cette pauvre »victime« , qui reconnait ne pas avoir été traité de »sale juif", mais qui voudrait qu’une loi soit votée pour assimiler antisionisme et antisémitisme !

CAPJPO-EuroPalestine