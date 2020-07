Mais où est passé le monde d’après ?

Le système capitaliste a, depuis toujours, une grosse qualité, hélas : son adaptabilité aux circonstances. Il pourrait bien, s’il y voit son intérêt, jouer le jeu d’un monde plus écolo : c’est le Green Business. Malheureusement (pour nous) cette option réclame du temps, un temps long avant les premiers résultats (les premiers bénéfices). Bien trop long pour les investisseurs, les gros actionnaires et les fonds de pensions vautours qui en veulent toujours plus et plus vite.

Il fut un temps où les entreprises cotées en bourse devaient rendre des comptes une fois par an. Puis ce fut tous les six mois et maintenant tous les trimestres, avec Profit Warning au moindre doute. Donc, du pilotage à vue. Dans ces conditions, l’investissement à long terme que réclamerait un vrai “monde d’après“ ne me semble pas possible dans ce système tel qu’il est. Les entreprises le pensent aussi et se limitent, au mieux, à du Green Washing : un coup de peinture verte en façade et ça ira comme ça en attendant le déluge…

Quant au français moyen, on ne peut pas dire qu’il soit très militant pour un monde meilleur : https://mcetv.fr/decouvertes/mon-mag-lifestyle/mcdonalds-reouverture-provoque-files-dattente-gigantesques-22042020/ Sans commentaire…