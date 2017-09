Mais qu’est-ce qu’il veut tonton Kim ?

Risque nul en vérité, quoique… avec Trump à la tête de la nation la plus puissante

Qu’est-ce qu’il demande tonton Kim ? Tout simplement la signature d’un traité de paix et la

reconnaissance internationale. Sont-ce vraiment des prétentions exorbitantes ?

Ce sont effectivement les Américains qui, depuis des années, menacent explicitement et très régulièrement de vitrifier Pyonyang, comme ce sont les Israéliens qui menacent de « rayer l’Iran de la carte du temps ». Du côté occidental, il n’y a donc vraiment que des bellicistes fascisants et votre article, à cet égard, est d’une très remarquable pertinence.

« Risque nul », dites vous. Qui aurait pu croire en effet que l’Allemagne nazie s’attaquerait jamais à la Russie de Staline ? Soyons sérieux : deux pays qui, naguère étaient alliés, n’allaient quand même pas passer brutalement à des opérations hostiles ; de surcroît, s’attaquer à l’immensité de la plaine Russe, ça n’avait jamais porté bonheur aux conquérants. Hitler ne serait donc assurément jamais fou à ce point, et ceux qui, actuellement, s’amusent de pareilles hypothèses concernant la petite bombe du jeune Coréen, me font penser à ces islamophobes qui voudraient nous faire croire que les musulmans pourraient vouloir un jour restaurer je ne sais quel Califat pour obliger leurs semblables, sous la menace des pires châtiments prévus par le Coran, à vivre comme à Médine au VIIe siècle. Ne délirons pas, et ne prenons pas les lecteurs pour de parfaits imbéciles prêts à gober n’importe quoi.

Cela dit, qu’on ne se méprenne pas sur mon propos : je ne mets évidemment pas sur le même plan le psychopathe du IIIe Reich et Kim Jong-un, lequel est un parfait démocrate issu d’une longue lignée de penseurs politiques parmi les plus puissants et les plus clairvoyants du XX’e siècle. Je suis donc extrêmement ulcéré de voir qu’une Amérique fascisante (Trump) ose s’en prendre à ce qui est peut-être la dernière nation authentiquement démocratique du monde libre.

Aurons-nous la lâcheté de laisser triompher le fascisme ? Ne serait-il pas opportun, comme en 36, de créer des Brigades Internationales pour voler au secours de la seule Corée républicaine ? Moi, j’ai passé l’âge d’être mobilisé, en cas de guerre. C’est bien dommage, mais cela fait chaud au coeur de voir tant de républicains sur ce site, si attachés à la liberté coréenne, je me dis qu’il y aurait déjà de quoi composer tout un régiment pour voler au secours de Kim Jong-un.

Vive la Corée du Nord ! Vive son génial dirigeant Kim Jong-Un ! Longue vie à la plus belle, à la plus grande, à la plus définitive et immortelle incarnation de la liberté des peuples !