Mais qu’est-ce que vous avez contre les masques ?

A tous les grincheux qui rouspètent contre le port du masque, soyons un peu sérieux, et regardons les avantages :

Pour les dames coquettes, un peu de poudre sur le front, un coup de mascara, et voilà, plus besoin de rouge à lèvres ou autre peinture, et envolés aussi la moustache et les poils au menton, vous voilà prêtes à affronter les regards..

Pour ces messieurs, oubliez le rasage et ses coupures maladroites, et au revoir les poils qui sortent des narines…

Ça cache les points noirs sur le nez, les boutons, les dents jaunes, les dents de travers, les dents qui manquent (franchement, les « sans-dents » devraient être reconnaissants !), les mentons en galoche, les mentons fuyants, et supprime la mauvaise haleine..

Et pour ceux et celles qui se plaignent d’un léger surpoids, quand vous sortez et que c’est franchement trop compliqué de déguster un dessert ou une glace avec un masque, pensez aux calories que vous ne consommez pas (et aux économies faites) !

Et plus besoin de sourire aux connaissances qui vous tarabustent, un hochement de tête à respectable distance suffira amplement.

Quant à ceux ou celles qui vous arrêtent quand même et auxquels vous n’avez rien à dire, quelques marmonnements indistincts derrière votre bout de tissu devraient faire l’affaire.

De même, dans les administrations où on vous assaille de questions, bredouillez indistinctement dans votre masque en haussant les épaules d’un air découragé, après tout, ce n’est pas votre faute si ils ne comprennent pas vos réponses, ou si vous ne comprenez pas leurs questions ! Je vois déjà les mal entendant, les zozoteurs, les bafouilleurs, les bègues et les timides bien plus à l’aise…

Un grand pas vers l’Egalité et que des avantages je vous dis !