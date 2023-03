Mais qu’ils votent donc pour le Rassemblement national !

Vous perdez votre latin et vous ne savez plus comment faire ni quoi inventer. Qu’est-ce ce qui se passe avec l’extrême-droite ? Depuis que les gens se sont aperçus que vos députés se font élire avec les votes de LREM et LR puis s’empressent de voter toutes les lois à portée économique qui protègent les super nantis et font trinquer la classe moyenne et populaire, que MLP et Bardella expliquent qu’il faudra bien payer la dette et travailler malgré tout jusqu’à 64 ans au moins, vous voilà obligés de mettre les bouchées doubles sur l’immigration, l’islam, tous les faits divers crapoteux qui passent et passeront et tutti quanti ? C’est bien la méthode ? Le sauve-qui-peut. Cela doit être stressant et fatiguant.

Cela patine maintenant et tourne au sketch un peu répétitif on dirait. Les 50 députés donnés au RN aux législatives, ce n’est bien entendu pas cela qui vous dérange mais le fait que cela soit de plus en plus connu et compris. Vous n’y arrivez plus et vous craignez de vous faire chambrer si ce n’est pas pire ? S’il pouvait y avoir un fait divers bien crapoteux avec un immigré, ce serait l’extase, non ? Rassurez-vous, vos amis de chez CNEWS, vous savez ,la maison du milliardaire Bolloré, le sponsor de Zemmour, vont vous en trouver et l’exploiter comme il faut dès que possible. Hanouna donnera un coup de main. Vous aurez un os à sucer. Cela ne changera rien sur le fond mais on fait comme on peut, n’est-ce-pas ?

Qui ne voit pas que MLP, Bardella sont très embarrassés (restons polis). A mon avis reste le coup peut-être du superbluff sur un discours social de gauche mais qui sera très difficile à faire avaler, car les votes à l’Assemblée sont bien là et que bien des yeux se sont ouverts. Bon courage.