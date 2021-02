Mais sommes-nous prêts à changer ?

Qui connaît les différentes espèces d’oiseaux, d’arbres, de fleurs et d’insectes ?



Ben moi. Mais je n’ai jamais été séparé de la nature, d’où mon allergie au monde moderne que je supporte, il a d’ailleurs ses avantages... mais..

Sinon quelle dégradation au niveau de la biodiversité, c’est un désastre..

Je suis sur les mêmes lieux depuis quasi ma naissance et j’ai vu disparaitre grillons, machaons, tipules, criquets, fourmis, coccinelles, et quasi plus d’abeilles..

Je me demande ce que les oiseaux peuvent bouffer. D’ailleurs il ne reste plus que les pies et encore quelques passereaux en nombre réduit.

Le paysage s’est considérablement enlaidi par la même occasion mais il parait que c’est bon pour le PIB. Alors je n’ai plus qu’à fermer ma gueule...

Mais le PIB subit les attaques du Corona en attente de la prochaine crise...