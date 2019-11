Malaise dans les établissements scolaires...

@Fergus

« En réalité, le problème est dans la garantie de l’emploi : certes, elle protège, mais elle enferme également. »

Analyse surprenante de bon sens.

Je suis épaté.

Le besoin de sécurité bride une grande majorité de personnes.

Plus longtemps l’on a été salarié, plus l’on est conditionné aux fins de mois régulières, au risque de prendre facilement une mentalité d’assisté.

.

C’est très difficile d’en sortir et de raisonner de nouveau en personne libre, indépendante et totalement maitre de son destin.

.

Concernant les enseignants c’est encore plus difficile...

Il ne connaissent rien de la vie hors milieux scolaires...

Du pupitre, ils sont directement passés sur l’estrade...

Généralement ils sont en grande partie fils ou filles d’enseignants, mariés avec un enseignant ou une enseignante, ont leur banque, leur assurance, etc.

.

Plus sclérosé, tu meurs...

Et c’est ce que certains font.

Rien d’étonnant à cela.