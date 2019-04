Malheur au pays où les adolescents votent à 16 ans !

Que les vieux aigris toujours à se plaindre qui pensent avoir une seule bonne raison pour refuser le vote des ados dès 16 ans lèvent le doigt. Bien sûr, les nouveaux électeurs auront en même temps la majorité civile. Dans le fond, est-ce une si mauvaise idée de responsabiliser très tôt la nouvelle génération ; et pourquoi pas à 15 ans tant que nous y sommes ?

La majorité à 16 ans est un serpent de mer politique, on en parle sans y croire vraiment et puis un jour ça peut arriver comme un cheveu sur la langue de Giscard d'Estaing, qui le 5 juillet 1974 avait accordé le droit de vote aux jeunes de 18 ans. Un coup de génie ou une idée politique hasardeuse pour un centriste de droite , alors que les jeunes sont idéologiquement majoritairement à gauche, François Mitterrand, s'il était encore de ce monde pourrait le confirmer. Faut-il préciser que si la génération Z ou encore C pour "Communication, Collaboration, Connexion et Créativité", a tendance à pencher à gauche, une autre bonne partie de la jeunesse se moque totalement de la politique. Pourtant, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon proposaient le droit de vote aux plus de 16 ans dans leur programme pour la présidentielle de 2017.

Le pour et le contre

"Aujourd'hui, les jeunes s’émancipent de plus en plus tôt. 16 ans est un âge un peu bâtard où “on est déjà pénalement responsable, mais où il faut l'autorisation des parents pour passer à la télé”, observe une jeune fille sur France Info. C’est un âge où “on commence à comprendre, on a des opinions, on a déjà des responsabilités", indique une lycéenne. Et en effet, à 16 ans, les jeunes peuvent légalement conduire en étant accompagné, entrer dans l’armée, ont la majorité professionnelle, “âge de la fin de l’obligation scolaire et donc de la possibilité d’exercer un emploi à l’exception de travaux interdits ou réglementés.”, A cet âge là, la majorité sexuelle, établie à 15 ans, est aussi acquise, ajoute L’Humanité."

“Les jeunes n'auront pas tous les clés pour voter”, juge Chloé Deverly, 16 ans, vice-présidente de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, dans Ouest France. Selon elle, et se référant aux textes de l'Éducation nationale, “le lycée est censé être le lieu où l'on reçoit un enseignement à la vie civique, où l'on apprend à être un citoyen à part entière. Si on met le droit de vote à 16 ans, cela veut dire qu'on renie cette vocation du lycée, qui doit servir à compenser les inégalités de connaissances”. Ce ne serait donc pas la bonne manière de faire en sorte que les jeunes se sentent acteurs de la société. D’autant que selon d’autres observateurs, à 16 ans, les jeunes manqueraient de maturité pour se positionner. “A cet âge, tous les jeunes ne sont pas prêts psychiquement à prendre place dans la vie publique, même s’ils ont des idées, ou un certain éveil à la politique’, signale Christian Flavigny, pédopsychiatre, attaché à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, dans Le Parisien. Selon lui, les jeunes ont besoin de rites : “ l’entrée au collège, le bac et le permis de conduire sont des moments forts dans le passage à la vie adulte. En accordant la pré-majorité à 16 ans, on ne respecte pas ces étapes”.

Et si nous revenions en marche arrière

Les vieux aigris devenus adultes seulement à 21 ans, âge de la majorité depuis 1848, en même temps ou presque qu'ils faisaient leur service militaire, étaient-ils si pressés d'atteindre la majorité ? Peut-être, mais pas forcément par amour de la politique. Et les femmes qui ont gardé une étonnante fraicheur malgré le poids des ans, étaient-elles si impatientes que ça d'aller voter pour ou contre VGE... Et son inoubliable au revoir ! En fait, les vieux savent bien que la société évolue et qu'elle ne fera jamais marche arrière, nous serions plutôt dans l'excès de vitesse permanent. Mais quel est le bon âge pour aller voter ? Ça dépend ! Vous avez des gens qui reconnaissent ne pas suivre la politique et donc ne souhaitent pas s'exprimer, elles s'abstiennent ou votent blanc pour ne pas choisir un candidat au petit bonheur la chance. N'est-ce pas une conduite raisonnable alors que d'autres petits dictateurs voudraient rendre le vote obligatoire ?

Ce sont bien les 18-24 qui représentent le plus fort taux d’abstention et il se pourrait que si le vote à 16 ans devenait réalité, il soit un véritable échec quant à la participation. Voilà encore une idée purement électoraliste, même s'il est vrai et c'est tant mieux, que des jeunes s'intéressent tôt à la vie politique du pays. D'ailleurs, l'idée d'une pré-majorité" pour les jeunes de 16 à 18 ans aux élections locales avait été proposée lors de la campagne électorale de François Hollande et refusée par 82% des citoyens. Quand même pas tous de vieux qui eux n'oublient pas de voter.

Malheur au pays où les adolescents votent à 16 ans !

Un titre d'article certainement trop provocateur, car rien ne prouve que le vote des jeunes de 16 à 18 ans changerait changerait fondamentalement l'ordre des choses. Mais, dans le doute, pourquoi pas un référendum sur le vote des ados ?