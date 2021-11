Mali et Afrique, quelle politique pour la France ?

@Iris

Faites moins de ces gosses qui viennent nous envahir et on vous donne du fric pour que vous restiez chez vous. Un discours parfaitement cynique, mais avons nous le choix ? Ou alors on se baricade pour reculer l’échéance et on laisse tout ça aux suivants, avec le nucléaire et le reste ?

La captation par les élites locales est un énorme problème, seules les ONG peuvent améliorer le rendement."

Mon petit doigt me dis (vu que tu cause de nucleaire) que si par malheur un accident arrivais ici (c’est arrivé a Fukushima sisi)

ces candidats si malheureux chez eux... seraient certainement un peu moins nombreux a vouloir venir ici et sans en plus en demander permission ;, ni s’essuyer les pieds et et le combre du plus beau (lol) faire ensuite comme Microf le fais regulierement ici venir degeuler sur le pays, TE rappeller a toi petiot blanc coupable (nonon pas a moi je suis pas un caucasien souchien moi ^^) de plier le genous droit et entrer dans l’autoflagellatiuon permanente.

Si ca vous plais apres tout d’etre des dhimmis et d’eternels soumis apres tout bien vous en fasse...

Enfin n’oubliez jamais que si c’est un shit hole ici une partie de l’europe comprise, et au vu des images de ce soir une fois de plus aucun doute n’est permis (*))

ce n’est pas pareil chez les autres et ce n’est pas du tout garanti que meme avec un sol irradié, contrairement aux Japonais qui eux ne sonts pas des larves et meme apres un accident nuclaire ne fuient pas ailleurs,

bref que les gens que vous preniez pour des « merdes » ne vous acceuillent cette fois a bras ouvert et que vous tombiez tous de « tres haut »

(*) Les images edifiantes de la Pologne envahie avec les pseudos migrants envahisseurs qui detruisent un espace delité par des zones militarisées (cad des barbeles et l’equipement ad-hoc) avec les militaires Polonais en armes deirere ce barbelé en train d’etre défoncé, demontre a quel point on se torche litterallement sur les peuples d’ici, leurs dirigeants et peuples respectifs...



Informez vous d’une telle tentative en Rissie ou dans n’importe quiel pays du monde dit « encore normal »

Il y a un tir de sommation , et si la (les) personnes n’obtemperent pas et reefusent l’execution de recul c’est tir sur personne car acte de guerre.



Personne n’aurai l’idée d’agir de la sorte meme chez J Biden et encore moins en Chine ou dans de nombreuses autres contrées

Et puisque vous causez de lacheté, ou poure etre servi par un esclave uberisé pour avoir sa pizza chez soi a peu de frais (et tout le reste) on plce bien en peril et en siuituation forcément bancales les suivants qui sonts sur ce sol (immigrés compris car eux aussi ne saurons plus qui ils sonts, quellle est la destinee commune ou si il n’uy en a pus, le Liban comme modele du culturel communautaire a son paroxisme , nous en voyons la reussite, comme celui des pays de l’est, ou il y a eu la partie qui a implosée (L’Ex Yougoslavie) et la partie qui tente tant bien que mal de s’en preserver.



Vous ne comprenez pas mon message, il vous semble décousu ou compliqué...

Normal la géopolitique est un gros sac de noeud TRES compliqué, comme l’histoire de l’humain (avec un grand H) pour les differentes civilisations



Relisez le plusieurs fois et lentement, peut etre que parfois un miracle opere...

Je suis optimiste et fais crises par moments ..... peut etre à tord ?

J’ai tapé a la volée desolé poour les fautes de frappes et ce message bien qu’en response ne s’adresse pas qu’a vous mais peut etre a ceux qui tentent de percevoir un futur laissé par la responsabilité egoiste aux suivants