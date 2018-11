Manifeste d’un citoyen ordinaire

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

et votre Cour.

C'est avec une exaspération contrôlée et non moins débordante, que je vous adresse ces quelques lignes.

J'ai 33 ans, père de deux petites filles, vivant maritalement et salarié du privé. Je suis domicilié à quelques 150 kilomètres de notre belle Capitale, ultra centralisée.

Mon profil, puisque né en 1985, est celui de toute une génération qui a eu la chance de connaître une insouciance relative mais bien réelle.

Mes parents et grands-parents, ouvriers, ont, à force de travail, de patience et de quelques sacrifices, réussi à s'offrir une dernière partie d'existence à l'abri de bien des maux que connaissent aujourd'hui des citoyens actifs.

J'ai contribué en Mai 2017, dans un élan difficile de citoyenneté, sabordé en grande partie par un quinquennat socialiste bordé de désillusions, à ce que vous et votre équipe, puisse prendre place au sein des dorures de notre soit-disant République.

Justement, que reste-t-il de la République Française ?

A mes yeux, celle-ci continue de se déliter, par l'action actuelle de votre gouvernement, qui perpétue la tradition de se positionner en être-sachant suprême, alors que vous vivez durablement dans une bulle hermétique, bien loin du quotidien des Français qui ne connaissent plus les sacrifices récompensés.

Dans vos palais dorés où les serviteurs sont encore de rigueur, le Pouvoir est maître de tout, et, la lucidité, comme celle de vos prédécesseurs, vous a quittée depuis longtemps.



Vous et votre Cour, sous-couvert d'avoir eu des responsabilités régionales et/ou locales, pensez-connaître le quotidien des Français qui ont fait et font de leurs mains la France.

Mais Vous, et vos armées de communiquants, vous trompez lourdement.

Schizophrénie du pouvoir...

La classe politique a incité, favorisé, aidé les Français a acheté des voitures "Diesel". Ce n'était pas il y a 60 ans. C'était encore le cas hier.

Aujourd'hui, vous avez impitoyablement choisi de prendre les Français et leur véhicule en otage. Mais Paris, et ses facilités de transport, n'est pas un calque réaliste et applicable à l'ensemble du territoire.

Au nom de quelle logique peut-on penser qu'une augmentation des taxes des carburants va inciter le citoyen à changer de véhicule ?

Vos experts et autres conseillers, qui n'en ont que l'apparence fortuite, n'ont-ils pas prévu que si vous amputer encore un peu plus le pouvoir d'achat et de circuler du peuple de France, vous réduirez considérablement leur capacité à investir dans des énergies propres ?

Vous et votre gouvernement avez choisi de considérer mon foyer comme faisant parti des 20% les plus riches, puisque non-éligible à la baisse de l'imposition sur l'habitation.

Si nous partons de ce postulat, comment dois-je qualifier l'un de vos Ministres, Secrétaires d'Etat...Peut-on utiliser le même qualificatif pour des personnes qui gagnent cinq fois mon revenu ???

L'exemplarité, et c'est une évidence, doit être considérée et imprimée par les plus hautes personnes/institutions de l'état.

Monsieur le Président, partant de l'hypothèse que vous avez la chance de faire partie de ma nouvelle catégorie (les riches), avez-vous le bonheur de payer votre taxe d'habitation ?

Dans le cas d'une réponse négative, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

Ces deux exemples concrets ne sont qu'un court aperçu des injustices dont sont aujourd'hui victimes les travailleurs, à qui vous imposez des décisions totalement arbitraires.

De toute évidence, et puisqu'il paraît que l'Histoire n'est qu'un éternel recommencement, le temps des Privilèges, du peuple soumis à une petite caste qui engrange et profite à outrance des sacrifices du plus grand nombre n'est pas révolu.

Ce temps est actuel, bien trop actuel.

Ne vous confondez pas trop vite. Non, je ne suis adhérent à aucun parti politique.

Le seul parti auquel je souhaite adhérer est le parti pris de lutter pour que nos jeunes enfants et les générations à venir soient considérés en tant qu'être humain égal à tout autre être humain, qu'il soit député, sénateur, ministre ou président.

Que ces générations à venir puissent être entendues ailleurs qu'au travers d'une pseudo élection, factice moment d'expression du peuple, et que les pétitions issues de la base soient enfin entendues.

Que les citoyens, jeunes, vieux, actifs et retraités prennent part activement aux décisions qui LES concernent, et que celles-ci ne soient plus confiées entre des mains trop facilement corruptibles et ambivalentes.

Votre gouvernement actuel et les précédents ont consolidé l'articulation globale de la 5ème République afin que le peuple sois toujours au plus loin des vraies décisions, et je vous demande ici, humblement mais avec force, de prendre avec intelligence et respect ces quelques lignes pour ce qu'elles sont :

un appel intergénérationnel et citoyen à renverser les pouvoirs actuels !

Corticio

01.11.2018