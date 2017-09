MANIFESTE des Libertaires Libertistes

Dans les années 2000, un groupuscule libertaire est apparu et a revendiqué, dans un "manifeste du libertisme" (libertaires libertistes)[1], se distinguer des totalitaires, des autoritaires et des différents individus et/ou courants dogmatiques (Qui exprime des opinions de façon catégorique, péremptoire, absolue) [2] du mouvement anarchiste-libertaire (libertaires totalitaristes ou autoritaristes). Les libertaires libertistes [3] se disent, entre autres , s'inscrire dans la lignée des pensées politique, philosophique, scientifique, religieuse et spirituelle des anarchistes (anarcho-terroristes, -capitalistes, -primitivistes, -communistes, -syndicalistes, -spontanéistes, -socialistes, -proudhoniens, -individualistes, -pacifistes, -écologistes, -chrétiens, -de droite, -sionistes, -insurrectionnalistes, -autonomistes, -transhumanistes, -épistémologistes, -féministes, -punks, -skinheads, -queers, crypto-anarchistes, post-anarchistes…), de Friedrich Nietzsche ("Dieu est mort"), d'Albert CAMUS (l'homme révolté), d'Albert Einstein ("Tout est relatif"), de Paul Feyerabend ("Tout se vaut"), d'Hermann HESSE (le jeu des perles de verre), de George Fox (quakerisme : "Lumière Intérieure"), du Taoïsme (le yin et le yang)... .

Postulat

Les libertaires libertistes partent du postulat que "rien n'est Absolu (Absolu : dans le sens d'avoir ni fin, ni limite) mais que tout est Relatif (Relatif : dans le sens d'avoir une -des- fin-s-, une -des- limite-s-) dans notre monde Matériel, Sensible, Vivant, Phénoménal, Visible...". Aussi, toute constante et toute invariabilité (ex : 1+1=2, l'eau bout à 100°, la vitesse de la lumière : 300000km/s...) sont absolument relatives (durée-distance, temps-espace, etc) [4] dans notre monde de la Relativité [5]. A partir de ce constat, chaque individu humain et/ou la société humaine doit(vent), devrait(aient) acquérir une vision absolument relativiste (libertaire) pour être en interférence avec la logique de ce monde Matériel [6]. Car une vision absolutiste (totalitaire) ou une vision relativement absolutiste (autoritaire) du monde Visible [7] est un non-sens, une aberration au bon sens commun, à la Raison (sur-population, pollution excessive et réchauffement climatique, systèmes politiques-économiques...de domination et de soumission, exploitation économique et sociale, production et consommation établies sur la rentabilité-profit, discrimination et exclusion sociales, ségrégation raciale, manipulations mentales de macro- et micro-sectes...).

La conscience Absolue, la connaissance Absolue, la maîtrise Absolue, la liberté Absolue, l'égalité Absolue, la fraternité Absolue, l'amour Absolu... n'existent pas et n'existeront jamais sur notre planète Terre.

La société libertairement libertiste ne sera pas l'Eden du monde de l'Absolu (le crime, la maladie, la souffrance, la mort... existeront toujours dans le monde de la Relativité). Néanmoins, la vision libertairement libertiste a et aura le privilège et le mérite d'atténuer considérablement toute quête affective, matérielle, intellectuelle, physique, métaphysique... établies selon une vision totalitaire ou autoritaire OU libertairement totalitariste ou libertairement autoritariste.

Organisation et/ou gestion

Les libertaires libertistes sont attachés à une organisation et/ou à une gestion établie-s-, non pas selon une conception totalitaire (vision absolutiste du monde : mandat à vie et délégation absolue de tous les pouvoirs à un individu ou à un groupe d'individus) ou selon une conception autoritaire (vision relativement absolutiste du monde : semblant de souveraineté pour les citoyens -infantiles ou infantilisés- qui transfèrent, délèguent dans l'absolu, mais relativement, c'est à dire pour 3-4-5... ans, tous les pouvoirs à un individu ou à un groupe d'individus) [8], mais selon une conception libertaire (vision absolument relativiste du monde : véritable démocratie directe des citoyens du monde local et/ou global qui ont véritablement les pouvoirs d'orientation, de détermination, de décision, de contrôle et de révocabilité des élus mandatés -à court et/ou à long terme- investis seulement d'une mission -exécutive- de coordination, d'animation, d'information, de formation [9]). En conséquence, les citoyens du monde local et/ou global doivent, devraient changer de mentalité ("changer la vie") c'est à dire accompagner toute conscience, toute connaissance, toute maitrise de soi, d'autrui, de son environnement naturel, social, économique, politique, religieux... d'une vision absolument relativiste du monde des êtres et/ou des choses, de l'homme et/ou de la femme, du bien et/ou du mal... .

Les libertaires libertistes ont un projet d'équité ayant pour fondements éthiques :

• L'autonomie, l'initiative et la responsabilité individuelle-s et/ou collective-s, la solidarité, l'entraide, la mise en commun et le partage égalitaire (suivant les besoins de-s l'individu-s, du-des peuple-s) des richesses terrestres (matières premières, produits agricoles, maritimes et industriels...), le droit à tous et à chacun d'acquérir un confort matériel minimum et/ou maximum (habillement, logement, électricité, eau, gaz...), d'accéder aux différentes infrastructures et/ou superstructures culturelles (art, sport, voyage linguistique...), de pratiquer librement sa philosophie ou sa religion dans le respect libertairement libertiste de soi et/ou d'autrui... .

• La société libertaire aura pour principes organisationnels : le fédéralisme libertaire (organisation politico-socio-culturelle qui assurera sous forme de contrat mutuel -partenariat- les rapports individuels et/ou sociaux entre eux : individu, quartier, commune, entreprise, association...) et la gestion directe ou autogestion libertaire (l'organisation et la gestion des moyens de production, de distribution et de consommation (sous-sols, sols, instrument de travail, produit de fabrication et de consommation...) et des services (hôpital, université, magasin de consommation...) se feront par le-s travailleur-s lui-eux même-s). Suivant les besoins de chaque individu et/ou de chaque famille (selon ses besoins, à chacun ses biens ; selon ses capacités, à chacun son travail), la distribution des biens consommables (suivant l'intensité et/ou l'amplitude de la demande et des conditions de production) se fera sur le tas-palette (le troc émane de sociétés antiques et médiévales structurées selon un système de domination et de soumission et dépourvues, non pas comme les sociétés capitalistes du 19ème et 20ème siècles, de mesures monétaires draconiennes).

Universalisme

Les libertaires libertistes proclament qu'ils sont la troisième voie (totalitaire, autoritaire, libertaire) de la Troisième Voie (libertaire totalitariste, autoritariste, libertiste)[10].

Les libertaires libertistes revendiquent être les véritables partisans de Dieu, du Grand Esprit, du Grand Architecte, du Tao, de l'Inconscient... et/ou de l'Existence empirico-rationnelle (Athéisme : l'Expérience et/ou la Raison)[11]. Pourquoi véritables ? Parce que les libertaires libertistes ne veulent pas imposer totalitairement ou autoritairement la vision absolument relativiste et n'ont pas besoin d'intermédiaires, de représentants absolutistes ou relativement absolutistes (Dieux aveugles : grands maîtres, patrons, cadres et cadres supérieurs, maires, députés, ministres, secrétaire général-issime, évêques, archevêques, cardinaux, imams, prêtres, pasteurs, rabbins, gourous, dalaï lama, maîtres spirituels, papes, rois, présidents de la république, spécialistes-experts-maitres à penser, doctor honoris causa...) pour être en relation avec le Feu divin et/ou pour acquérir du bon Sens, pour être en interférence avec Dieu et/ou la Raison.

Aussi, ils respectent et tolèrent l'état d'avancement des visions totalitaire, autoritaire, libertairement totalitariste, libertairement autoritariste du monde matérialiste (marxisme, nietzschéisme, freudisme, bakouninisme, kropotkinisme, proudhonnisme, stirnérisme...) et ils respectent et tolèrent l'état d'avancement des visions totalitaire, autoritaire, libertairement totalitariste, libertairement autoritariste du monde spiritualiste (Satanisme, le Livre des morts, le Veda, la Bible, les Evangiles, le Yi King, le Tao-Tö-King, le Coran, le New-Age, Ordre philosophico-mystique...) car ils sont universalistes. Leur universalisme étant "véritablement" éclairé par une vision absolument relativiste (libertaire libertiste) du monde matérialiste et/ou spiritualiste.

Mais, parce que les libertaires libertistes sont absolument relativistes (tous les individus-courants de pensée se valent) [12], contradictoirement, ils ne respectent pas et ne tolèrent pas l'imposition totalitaire, autoritaire, libertairement totalitariste, libertairement autoritariste (tous les individus-courants de pensée ne se valent pas) des visions du monde matérialiste et/ou spiritualiste. Ils (elles) ne sont pas tolérant(e)s ou intolérant(e)s, non-violent(e)s ou violent(e)s, bon(ne)s ou mauvais(es), révolutionnaire(s) ou réformiste(s)... dans l'Absolu.

Pour les libertaires libertistes [13], la vision libertaire (interférée à tout domaine politique, religieux, philosophique, culturel, scientifique, technique...) imposée totalitairement ou autoritairement (ex : les libertaires totalitaristes ou autoritaristes veulent imposer totalitairement ou autoritairement un projet de société sans classes sociales, sans Etat ayant pour éthique la solidarité et l'entraide) sèmera de subtiles autres formes de mensonges et d'aliénation de l'homme par l'homme, d'un groupe sur un autre groupe..., par le biais d'une vision libertairement totalitariste ou autoritariste, d'où émergera une élite (hiérarchie des compétences, des meilleurs ; système de domination et de soumission : dominant-dominé, supérieur-inférieur...)[14]. Pour le libertaire libertiste (vision absolument relativiste qui doit s’imposer par elle-même et non être imposée à soi, à autrui par soi, par autrui. Au contraire des dogmatiques qui ont la prétention de détenir, chacun dans son camp (bien ou mal, spiritualiste ou matérialiste, homme ou femme...), la vérité Absolue en imposant leur pensée et/ou leur action de manière totalitariste, autoritariste, libertairement totalitariste, libertairement autoritariste.), c'est au Tout un Chacun de se développer par lui-même et/ou par eux-mêmes (évolution et/ou involution : totalitaire, autoritaire, libertaire totalitariste, libertaire autoritariste, libertaire libertiste), de se faire réforme et/ou révolution, d'emprunter le chemin initiatique et/ou empirico-rationnel. Aussi, par compassion (nous n’avons pas à juger autrui parce que nous sommes passés par la même évolution. Nous n’avons pas à nous sentir supérieur car nous sommes tous égaux), nous respectons et tolérons l’état d’avancement des visions libertairement totalitariste, libertairement autoritariste OU des visions totalitaire, autoritaire. Et, c'est à cet instant présent du temps présent d'ultime ouverture d'esprit que, pour le libertaire libertiste, le matérialisme (la relativité, la femme, collectivisme, matière, intellect....) rejoint le spiritualisme (l'absolu, l'homme, individualisme, dieu, intuition.....), et vice versa, et ne font plus qu'Un (absolument relatif) dans le monde de la Relativité qui lui-même rejoint, hypothétiquement, l’Un (Absolu) du monde de l’Absolu et vice versa. Le libertaire libertiste étreint le monde Matériel (relatif et/ou absolu absolument relatif-s), les 2 mondes (monde de la Relativité et/ou monde de l’Absolu) dans son entier (symbiose et/ou antagonisme).

Dans le monde de la Relativité, il faut, véritablement, assumer ses responsabilités d'individu humain vivant dans le monde du bien-être et/ou du mal-être (assumer consciemment ses erreurs et/ou ses bonnes résolutions...). Il ne faut pas s’enfermer, totalitairement (conscience inconsciente) ou autoritairement (conscience subconsciente) OU de manière libertairement totalitariste (conscience consciemment inconsciente) ou libertairement autoritariste (conscience consciemment subconsciente), dans l'instant présent du temps présent (réalité) ET/OU dans les instants présents du temps passé (tradition, nostalgie) ou dans les instants présents du temps futur (fiction, utopie). Mais, s’ouvrir en alignant les instants présents du temps passé ou du temps futur sur l’instant présent du temps présent par une vision libertairement libertiste (conscience consciemment consciente) du monde du bien et/ou du mal, de l’homme et/ou de la femme, du croyant et/ou de l’athée… . Il faut acquérir une conscience et une ouverture d’esprit (tolérance, respect…) les plus grandes possibles (jusqu’à l’ultime, ici-bas) en unifiant, en mettant en symbiose et/ou en antagonisme, l’athée et/ou le croyant, le bien et/ou le mal, l’absolu et/ou le relatif… qui sont de même valeur parce qu’étant tous(tes) deux absolument relatif(ve)-s dans notre monde de la Relativité. C'est à dire, ici-bas, atteindre l'ultime ouverture d'esprit en acceptant, le plus consciemment (atteindre une conscience absolue et/ou relative absolument relativiste-s mais sans jamais atteindre ou être la conscience Absolue avec un grand A) , [15]dans l’instant présent du temps présent, le déroulement de sa réalité, de son propre destin (et du destin d'autrui) en laissant parler (lâcher-prise : le Wei-Wou-Wei, l'agir non-agir) [16] [17], INTUITIVEMENT et/ou RATIONELLEMENT , son Cœur et/ou son esprit, sa nature existentielle et/ou son Essence profonde (empathie - insensibilité, colère - sérénité, envie de tuer - envie d'aimer...).

Etre soi (Moi existentiel) et/ou Soi (Moi profond) : être enfin, véritablement, soi et/ou Soi par une vision absolument relativiste c'est-à-dire en harmonie, en équilibre, en interférence avec le Moi existentiel et/ou le Moi profond selon une vision absolument relativiste du monde de la Relativité [18]. Accepter, véritablement (vision absolument relativiste), de s'adapter, véritablement (par une vision absolument relativiste), à sa véritable réalité (bonne et/ou mauvaise) et/ou à la véritable Réalité (bonne et/ou mauvaise) dans l'instant présent du temps présent et/ou dans les instants présents du temps passé ou du temps futur. C'est pourquoi, la Vie n'est pas, un tant soit peu, une recherche Absolue de l'alpha ou de l'oméga, de l'Origine originelle ou de l'Origine existentielle, d’être le premier ou le dernier... mais une prise de conscience et de connaissance de l'absolue relativité (le premier et/ou le dernier...) de notre monde Sensible. Nous devons accepter de nous adapter, véritablement, par un processus initiatique et/ou empirico-rationnel, à la Réalité et/ou à sa réalité propre d'être vivant mortel , d'être absolument relatif , d'être (im) parfait... dans l'instant présent du temps présent et/ou dans les instants présents du temps passé ou du temps futur. En conclusion [19], il faut prendre conscience et/ou connaissance de l'évolution (empirico-rationnelle et/ou initiatique) in ou sub et/ou consciente (conscience consciemment inconsciente ou consciemment subconsciente et/ou consciemment consciente)[20] de l’individu humain et/ou de la communauté humaine par une vision absolument relativiste du monde de la Relativité et/ou du monde de l’Absolu.

Notes et références