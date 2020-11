Manifeste pour les valeurs de France. Ensemble, faisons société !

La modernité et le matérialisme ont progressivement érigé en modèle le néolibéralisme. Ce système économique et politique fondé sur l’avoir, la croissance et le profit, a érigé en valeurs, dans toutes les sphères de la société, les inégalités, l’individualisme, la consommation à outrance et l’hypercompétitivité.

« Pour Ricardo, le profit n'a d'autre but que de fournir aux capitalistes les moyens de la croissance. Pour Joan Robinson, le profit est non seulement le moyen de la croissance, mais il en est le but ». Ce modèle qui institue les inégalités en asservissant les individus, à l’échelle du globe et des sociétés, montre aujourd’hui ses limites et des signes d’essoufflement. Cette gestion du monde et de ses richesses, encore dominante aujourd’hui, a conduit la planète à une crise complexe : crises économiques et financières, tensions et conflits géopolitiques, crises et catastrophes environnementales. Nous payons le prix de la surexploitation par l’homme des richesses que la terre avait à nous offrir.

En France, ce contexte global a un impact concret sur notre modèle de société et sur nos modes de vie. On assiste depuis plusieurs décennies à la désagrégation de valeurs qui ont fait historiquement la richesse et l’identité de la France (solidarité, partage, fraternité, citoyenneté, justice, liberté, excellence, culture). Cette réalité se décline en problématiques complexes interdépendantes dont les conséquences conditionnent et altèrent notre idéal de société :

- Système éducatif en crise, inégalitaire, impuissant face aux enjeux de société et d’avenir.

- D’un point de vue humain, creusement des inégalités (sociales, économiques, culturelles, environnementales, sanitaires), phénomènes de repli, d’exclusions isolement des personnes, rejet de l’autre, violences, délinquance, ségrégation sociale et spatiale, communautarisme.

- Dislocation de la famille, du modèle et des valeurs qu’elle incarne, des liens de proximité, appauvrissement de la vie locale.

- Phénomènes de précarité, système économique qui exclue un pan tout entier de la population.

- Désintérêt et désengagement des citoyens, notamment des jeunes, vis-à-vis de la vie politique.

Notre modèle de société, ainsi que le creuset et l’identité de notre nation ne sont ni monolithiques, ni figés. Ils se sont forgés et enrichis au fil des siècles grâce à des générations de femmes et d’hommes venus d’horizons divers, qui ont œuvré pour le bien et la pérennité de ce pays et de ses citoyens. Nous aspirons à nous inscrire dans la continuité de cet héritage.

(2) Des valeurs et des convictions

Ethique et éducation

Nous croyons et nous portons une conception large de l’éthique et de la morale. Celles-ci ne sont pas coupées d’une spiritualité, comprise au sens large, vécue au quotidien. C’est tout d’abord le respect de la vie, de la dignité et de la personne humaine, de la différence, dans la sphère privée, publique, au travail, sur la route. Le respect est au cœur de l’éthique et de la morale que nous défendons. L’éducation que nous prônons repose sur la mise en valeur des qualités et des aptitudes de chacun, ainsi que sur l’esprit d’ouverture (sur l’autre, sur le monde). L’éthique des relations sociales est d’abord fondée sur le respect de l’altérité, de l’intimité de chacun, des spécifiés des hommes et des femmes, du respect de l’autre, de ses convictions et de ses appartenances (ethniques, géographiques, religieuses, politiques, etc.).

L’évolution du droit, notamment dans le domaine de la bioéthique, dans le sens d’une déconsidération d’une éthique fondée traditionnellement sur le respect inconditionnel de la personne humaine, de son corps, est inquiétante.

Nous pensons que la famille ainsi que les valeurs qu’elle porte et qu’elle véhicule sont en danger. L’épanouissement de celle-ci conditionne l’équilibre et le devenir de notre société. C’est pourquoi, nous plaçons la famille et son épanouissement au cœur de l’édifice social, au cœur du modèle moral et éthique que nous défendons.

A l’échelle de l’individu, il est essentiel de se réapproprier des valeurs telles que l’intégrité, la probité, l’honnêteté, le sens de l’honneur, du devoir, et de les transmettre à nos jeunes générations.

Justice, paix et solidarité

Ces valeurs, intimement liées entre elles, fondent notre idéal de société. Veiller à la pérennité et à la consolidation de ces valeurs constitue notre priorité. Comment à notre échelle et dans notre quotidien contribuer à combattre l'individualisme, les inégalités, les violences l’insécurité et les injustices, qui caractérisent un modèle social et économique qui institue la compétition dans toutes les sphères de la vie ?

La mise en œuvre et les applications sur le terrain de ces valeurs, qui sont pour nous une priorité, ont des effets et des fruits perceptibles sur le long terme. Elles se déclinent sous plusieurs formes et concernent différents champs d’action : contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de nos concitoyens, accompagner et orienter les jeunes dans la construction de leur parcours de vie, venir en aide aux plus démunis, aux personnes vulnérables, atteintes de handicaps, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de solitude ou de tout autre mal généré par une société et une économie qui créent de la distance entre les individus.

Chacun peut contribuer à faire évoluer les choses, dans la mesure de ses capacités et de ses moyens, à penser et à concrétiser la solidarité de manière individuelle et collective, en agissant au plus près des personnes, en privilégiant les liens de proximité et les initiatives à taille humaine.

Chacun aspire naturellement à un mieux-être ensemble et à vivre en sécurité. Le mal-être et les souffrances vécues chaque jour autour de nous ne peuvent nous laisser indifférents. Nous avons le devoir de cultiver à chaque instant ces valeurs qui fondent nos idéaux républicains. Elles agissent sur la qualité de notre bien-être global, tout comme les phénomènes de violences, qui touchent notre quotidien, les différentes classes d'âge, et portent atteinte à une société de paix à laquelle chacun aspire et a droit.

Appartenance, attachement à la nation, engagement citoyen et collectif

La volonté et l'engagement ne peuvent être sincères que si le cœur est habité par un véritable sentiment d'appartenance et d'adhésion à la nation, à ses valeurs et à son identité.

Seules les personnes attachées à cette valeur centrale pourront faire France, faire société, et être acteurs de l'émergence d'un modèle de société plus fraternel, emprunt d'humanité et de solidarité. Elle se concrétise dans la défense des valeurs universelles qui fondent notre pays, dans un idéal de justice partagé, dans le respect de l'autre et dans une solidarité qui s'exprime dans l'aisance et dans la difficulté.

Nous croyons que notre pays et ses habitants pourront mieux se porter si nous pensons et agissons collectivement, aux côtés de toutes les bonnes volontés qui œuvrent ou qui sont prêtes à œuvrer pour bâtir une société plus juste et plus apaisée. La force du collectif n'est plus à démontrer. Elle prend sa pleine dimension lorsqu'elle est incarnée par des individus capables de s’unir pour partager des valeurs communes, à même d'agir dans un esprit de concertation et profondément responsables quant au devenir de leur pays. Le partenariat, sous toutes ses formes, l’initiative locale et le travail en réseau sont à repenser pour créer des synergies et des dynamiques innovantes et propices à l’épanouissement des personnes. Une de nos priorités est de contribuer à redonner sens à la citoyenneté, fondement de notre démocratie qui repose d’abord sur des valeurs, telles que la solidarité vécue au quotidien, le respect, le civisme et le savoir-vivre.

Sobriété, modération et bien-être durable

Nous jouissons en France de richesses inestimables, qui parfois perdent à nos yeux de la valeur au sein d'un système fondé sur la consommation et le paraître. Notre patrimoine local, naturel, humain et culturel, nos relations de voisinage, de quartier, nos forêts, nos parcs, nos infrastructures culturelles (musées, bibliothèques, stades, etc.), nos marchés, nos associations, sont autant de richesses, de lieux de vie, qui profitent chaque jour au bien-être, à l'épanouissement des individus et de notre société. Revenir aux plaisirs simples de la vie, se satisfaire de ce que l'on possède, valoriser chaque jour l'existant, représentent une des clés d'un bien-être intérieur durable. Un des défis consiste à reconcevoir la notion de « bonheur » principalement fondée aujourd'hui sur des considérations matérielles.

Dans les pays dits avancés, la surconsommation, le gaspillage sous toutes ses formes a conduit la planète à une crise environnementale sans précédant qui nous oblige à repenser en profondeur nos modes et nos rythmes de vie. Longtemps, l’homme a conçu les richesses qu’offrait la planète comme étant inépuisables. Aujourd’hui les différents types de pollution, l’épuisement des ressources naturelles, l’extinction d’espèces végétales et animales réduisant la biodiversité, nous rappellent à la réalité, nous obligent à reconcevoir notre rapport à l’environnement, et notre conception du bien-être. Le respect du vivant participe à notre bien-être global et durable, à la fois physique, mental et spirituel.

Travail et excellence

Ces valeurs, qui représentent un des moteurs de notre société, s'expriment dans les domaines du savoir, de la recherche scientifique, de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat, de la culture, de l’art. Le savoir-faire de notre pays dans nombre de domaines, comme celui de la santé, des infrastructures, de l’aménagement ou de l’innovation, n'est plus à prouver. Le sens de l’effort, la persévérance, sont des valeurs qui ont permis à des générations d’hommes et de femmes de faire de la France ce qu’elle est.

Dans une société de l’information qui impose des rythmes de vie particuliers, le capital temps, à l’heure de l’individualisation, des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, est à valoriser dans la perspective de conjuguer réalisation de soi, valorisation des compétences, vocation et action dans l’intérêt de la collectivité. La réussite et la concrétisation de ses projets prennent une dimension particulière lorsqu’ils dépassent notre propre intérêt et s’inscrivent dans une démarche collective.

Le dévouement est une forme de sacrifice gratifiante : être au servir des plus démunis, de ses proches, de ses voisins, de ses concitoyens, valorise la personne humaine et l’élève moralement et spirituellement.

D’autres valeurs fondamentales sont au cœur des convictions que portent bon nombre de nos concitoyens :

La spiritualité, la fraternité, la citoyenneté, le civisme, le savoir-vivre, la liberté, le droit…

Si l’identité de la France et de ses citoyens est en perpétuelle évolution, se remodèle en permanence, les valeurs qui incarnent notre pays sont elles intemporelles. Donner sens et profondeur aux valeurs qui fondent la République est un chantier qui s’inscrit sur le long terme et implique le citoyen et la société civile dans son ensemble.

(3) Quels défis ?

Défendre une conception de l’identité de la nation qui permette la convergence des valeurs humaines, culturelles qui la fondent, et des convictions morales que nous portons en tant que citoyens. Permettre à chaque Français d’affirmer et de vivre sa pleine appartenance à la nation, son identité culturelle française, en œuvrant en faveur de la convergence de celle-ci avec les valeurs qu’incarnent ses convictions profondes. Les héritages culturels des Français, divers, sont des richesses que nous souhaitons voir converger pour le bien de la nation, dans le respect de nos valeurs communes et des spécificités de chacun.

Bâtir et défendre une vision de la société qui rassemble ses différentes composantes, qui permet au citoyen français de vivre dans le respect de l’autre et de son altérité. Agir avec toutes les bonnes volontés de la société civile qui s’inscrivent dans cet esprit, dans la perspective d’enrichir les valeurs universelles qui fondent la nation et qui lui donnent sens : liberté, égalité, fraternité, non-violence, éthique, famille, justice, paix, solidarité, excellence, honneur, etc. Contribuer à faire rayonner ces valeurs en France et à travers le monde.

Lutter contre toute forme d’injustice et d’inégalité au sein de notre société.

Lutter contre toute forme de communautarisme, de repli, d’idéologie et de comportement sectaires.

Promouvoir une conception de l’éducation, notamment auprès des jeunes générations, fidèle aux valeurs humaines universelles, respectueuse de la différence, ouverte sur son environnement, ancrée dans nos valeurs citoyennes et républicaines, et consciente des enjeux de société, d’aujourd’hui et de demain.

Jamel Khermimoun

Géographe, chercheur et auteuŕ

Liste des signataires éventuellement (une vingtaine)