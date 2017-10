« Manifeste pour un média citoyen » : info ou intox ?

Vous êtes nombreux, probablement, a avoir vu passer depuis lundi cette pétition pour soutenir la création d’un nouveau média citoyen. Initiative que nous ne devrions à l’évidence en principe qu’applaudir des deux mains.

En effet, nous adhérons pleinement aux deux idées-forces exposées dans le premier paragraphe de ce manifeste. A savoir, que « l’information et la culture sont trop souvent traitées comme des marchandises » et que « les citoyens ont un rôle à jouer pour faire vivre le pluralisme et le débat ».

Mais la diffusion en grande pompe de cette pétition, très largement relayée dans une presse d’habitude peu réceptive aux initiatives médiatiques citoyennes et indépendantes, nous a tout de même mis la puce à l’oreille. Nous sommes comme ça.

Nous vous proposons ici une enquête détaillée sur cette initiative. Enquête en réalité lancée depuis plusieurs mois, quand pour la première fois nous avons été informés par des sources internes de la volonté de l’équipe audiovisuelle de la France Insoumise de lancer un grand média français « indépendant ».

Enquête ! (Ne pas arrêter la lecture avant l’avant dernier paragraphe !)

Un manifeste publié dans Le Monde

C’est à l’évidence le premier élément qui à lui seul devait laisser penser que ce manifeste, présenté comme citoyen, ne pouvait en fait pas émaner d’un simple collectif citoyen. Il a en effet été publié par le journal Le Monde lui-même, dont le bras armé qu’est le Decodex a justement pour vocation de discréditer les médias citoyens. Etrange !

Pire, une recherche google sur les mots clefs « media citoyen » montre que nombre d’autres médias traditionnels ont pris le pas du Monde pour relayer le manifeste. C’est par exemple le cas de L’Express, de Libération ou encore de 20 minutes.

Gérard Miller, l’un des co-signataires, était même ce lundi soir l’invité de l’émission C à Vous sur France 5 pour parler du projet :

Quelle ne fut pas notre surprise de l’entendre critiquer (ô combien à juste titre) la concentration des médias entre les mains de neuf milliardaires et de nommer Patrick Drahi, Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère (très bien) mais d’oublier Xavier Niel, Mathieu Pigasse et feu Pierre Bergé, les actionnaires du Monde qui a diffusé le manifeste. Un oubli regrettable.

La liste des signataires

Si la pétition donne assez peu d’informations par elle-même, la liste des signataires par contre nous en apprend beaucoup. A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle est constituée de 99 signataires répartis comme suit :

52 acteurs du monde des arts

9 youtubeurs ou médias internet indépendants

13 femmes et hommes politiques

8 journalistes

10 intellectuels (sociologue, politologue, etc.)

2 chefs d’entreprise

et une poignée d’inclassables

Les acteurs du monde des arts, dont la liste est détaillée ci-dessous (1) est un mixe assez original de soutiens traditionnels des grandes pétitions de la gauche « progressiste » (comprendre : « les libéraux de centre droit petits bourgeois qui, sous couvert de positions féministes et anti-racistes, d’apparences progressistes, ne remettent nullement en cause les fondements du capitalisme sauvage et ses ravages, qui caractérisent la mondialisation actuelle), tels que Josiane Balasko, Jacques Weber, ou encore Cédric Klapisch ; de soutiens historiques de la France Insoumise, tels que François Morel ou Yvan Le Bolloc’h ; et de soutiens plus inattendus, tels que les excellents Bruno Gaccio (engagé historiquement à Nouvelle Donne) et Karl Zéro.

Mais ce mélange hétéroclite ne fait que se renforcer à la lecture de la liste des youtubeurs et médias indépendants (2) également signataires. Si l’on y retrouve Usul ou Demos Kratos qui ont toujours plutôt soutenu la France Insoumise, il est plus surprenant d’y découvrir Le Comptoir qui produit une critique proche de celle du Cercle à l’égard de l’Union Européenne, ainsi que Le Vent Se Lève (dont nous avions relayé un excellent article ici) ou encore La Relève et La Peste, qui vient de publier un livre d’Etienne Chouard (à commander ici). Ces présences parmi les signataires pourraient peser en ce sens qu’elles sont les seules vraies cautions citoyennes d’une démarche par ailleurs très mainstream.

Mais venons-en à présent au cœur du problème, les signataires politiques dont voici la liste :

Marie-Georges Buffet PCF (associé à FI) Bernard Cassen Attac Sophia Chikirou FI Aurélie Filippetti PS Raquel Garrido FI Jean-Luc Mélenchon FI François Ruffin FI Eva Joly EELV Pierre Joxe PS Noël Mamère ex-EELV Philippe Poutou NPA Arnaud Montebourg PS Adrien Quatennens FI

La simple lecture de cette liste pose problème à deux niveaux au moins. Tout d’abord on ne peut que s’étonner de voir des personnalités qui ont toutes ou presque été impliquées dans la vie politique de ces dernières années en tant que ministres, députés français ou députés européens. Mais aussi et surtout s’étonner d’une très forte orientation politique (avec notamment cinq des six ou sept principales personnalités politiques de la France Insoumise), comme si la citoyenneté était un concept « de gauche ». Il n’en est rien ! Bien au contraire, un grand mouvement citoyen ne pourra naître que par dessus le clivage droite/gauche (qui est un clivage bien souvent stérile), afin de rallier l’ensemble des citoyens français sur la base de valeurs et d’objectifs communs.

Le reste de la liste est principalement constituée d’intellectuels, d’universitaires (3) et de journalistes (4) dont certains particulièrement impliqués dans l’indépendance des médias, comme Aude Lancelin, compagne de Frédéric Lordon, qui avait été écartée de la direction de l’Obs l’an dernier, ainsi que de deux hommes d’affaires.

Et voyons justement à présent le cas particulier de deux d’entre eux, le politologue Thomas Guénolé, et l’homme d’affaire Sébastien Vilgrain.

Thomas Guénolé avait vendu la mèche

Si Thomas Guénolé fut l’un des premiers ce lundi matin a relayer l’annonce de la pétition sur son compte Twitter (5), il avait en fait vendu la mèche, quelques jour plus tôt, le 18 septembre dernier, dans l’émission Médiasphère sur LCI (6) :