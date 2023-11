Manifs pro-palestiniennes : mais pour quel intérêt des Palestiniens et de tous ?

Qu’est-ce que le colonialisme de peuplement ?

Le colonialisme de peuplement peut être comparé, d’un point de vue juridique, à une invasion de domicile. Pénétrer de force dans le domicile d’une personne et s’en emparer est un crime grave que personne ne tolérerait dans une société démocratique. Quel que soit le sentiment de légitimité ou de désespoir de l’envahisseur, il serait considéré comme un criminel. Il n’y aurait aucune confusion sur l’identité de l’auteur et de la victime de ce crime.

Imaginez maintenant que le propriétaire initial n’ait bénéficié d’aucun soutien de la part de qui que ce soit. Non seulement les autorités se sont rangées du côté de l’envahisseur, mais elles lui ont donné de plus en plus d’argent, d’équipement et de soutien pratique pour meubler, équiper et protéger sa maison volée. Imaginez que les autorités les aient même acceptés comme des membres respectés de la communauté locale. Imaginez que l’envahisseur ait dit à toute personne ayant le pouvoir d’intervenir que, eh bien, faites votre choix :

- Le propriétaire de la maison n’a jamais existé – “La maison était vide et n’avait pas de propriétaire lorsque j’y suis entré”.

- Dieu m’avait déjà promis cette maison et le terrain qui l’entoure.

- Le propriétaire initial de la maison avait une maison ailleurs et n’était là que temporairement ; il n’a donc aucun droit réel sur cette maison.

- Le propriétaire initial ne méritait pas d’avoir cette maison parce qu’il était négligent et primitif et qu’il n’a pas pris soin de la propriété.

- Le propriétaire initial est une personne foncièrement mauvaise, un meurtrier potentiel qui ne mérite le soutien de personne.

- J’ai souffert toute ma vie. J’ai toujours été maltraité et sans abri, et tout le monde me détestait. Je mérite cette maison pour moi-même. J’ai le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour l’obtenir, même si cela doit se faire aux dépens du propriétaire. Tout le monde doit l’accepter, sinon ils sont comme ceux qui m’ont toujours maltraitée. Je suis la seule victime.

Au fil des ans, l’envahisseur s’est senti de plus en plus à l’aise et de mieux en mieux installé dans sa maison volée. Il a enseigné à ses enfants et petits-enfants l’histoire de la famille telle qu’il voulait qu’ils la voient. Après tout, ils auraient besoin d’eux pour défendre la maison au cas où les enfants ou les petits-enfants du propriétaire initial essaieraient de la reprendre.