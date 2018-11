Manu et la peste blonde

En pleine itinérance mémorielle sur les chemins la Première Guerre Mondiale – dans les tranchées ! -, la petite créature de la maison Rothschild qui nous sert de roitelet multiplie les trous de mémoire volontaires. Effet de l’émotion, sans doute, qu’il ressent à la pensée de nos poilus, lui qui n en compte pas plus d’un, de poil, sur son torse de minot biberonné à l’ENA. Le voici donc qui, sur Europe 1, quelques jours seulement après ses pitreries à la Pinocchio dans Ouest France, récidive. Accusant la Russie d’être belliqueuse à l’encontre de l’Europe, et faisant vœu que cette dernière, agressée fictive, se dote d’une armée.

La Russie, belliqueuse, voyons ca. Ah ! Les fameuses bases de la Russie qui encerclent … Ah non, ce sont des bases de l’OTAN qui encerclent la Russie ! Les fameux essais spectaculaires – les plus gros effectués depuis la fin de la guerre froide – faits en Norvège par … Ah non, là encore ce fut l’OTAN. En emporte le vent en l’occurrence, vu le nombre ubuesque de gaffes qui ont été commises ce jour-là, faisant passer les armées de l’OTAN pour les personnages d’un Tex Avery sous acide. Les déclarations à l’emporte pièce et menaces et blocus décidés par … Ah, zut, les Etats Unis !

Il le fait décidément exprès, notre Gnafron, ta période mémorielle c’est Alzheimer, Manu ! En plus, ton armée, je veux pas dire, mais elle existe ! Elle s’appelle l’EuroGendFor. Sa base est en Italie, tu sais, l’Italie, ce pays dont tu insultes les dirigeants en permanence en les comparant au retour de la peste brune. Un mantra obsessionnel, ça, tes références aux années 30, à Vichy, à Hitler, à Mussolini ! On devrait souffler dans l’oreillette de Manu la confusion qu’il se trompe de Guerre Mondiale. Ah ces trous de mémoire !

Le poulbot tremble et fait trembler dans les chaumières, la méchante Madame Le Pen est en train de tailler des croupières au parti des Bisounours qui nous la joue en marche arrière. LREM recule, RN monte, si tu t’avances quand je recule, comment veux-tu comment veux-tu Manu !

Du coup, pris de panique, le Président des Ultra-riches multiplie déclarations et déplacements, nous refait l’Histoire des Guerres Mondiales, sonne l’heure des remakes des pages sombres, se drape du manteau de la respectabilité, se prépare à sonner le tocsin et à bouter l’ennemi fasciste hors d’Europe. Et à faire semblant de bouffer du ruskov. Quel plastronneur ce Manu !

Bref … Tout va pour le mieux au cœur de la Gaule, les troupes de Madame Le Pen, cette opposante si peu fiable, ont prévu une journée HISTORIQUE de mobilisation, que dis-je, de rébellion, de sursaut populaire … un samedi ! Blocage des routes, prenez vos caisses, bloquez le pays, et n’achetez rien ! Faites nous confiance, mettez un gilet jaune sur votre plage arrière ! Avec ca l’oligarchie, Shell, Total, Carrefour et Auchan, et Manu avec eux, tremblent ! UN JOUR de blocage, UN JOUR dans le budget de l’Etat ! Ca sent la banqueroute, le dépôt de bilan, le recul dans les tranchées, la méga veste et la destitution de Macaron. Sérieusement, Madame Le Pen, elle est vraiment sympa de contenir l’indignation populaire et d’envoyer par paquets entiers les patriotes dans une impasse. L’ennemi, lui, se frotte les mains.

Manu et Marine, le choléra et la peste. De sacrés duettistes que ces deux-là, élevés tous deux au meme biberon. Celui de ce bon Jacques Attali – canal historique. Une peste, Marine, ça oui ! Mais pas brune, blonde !