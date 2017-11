Marc Dutroux - « Sa place est derrière les barreaux à vie »

La réclusion à perpétuité est un "acte de barbarie et que cette peine devrait être effacée à tout jamais de notre Code pénal au titre de vestige moyenâgeux », estime Maître Bruno Dayez, l'un des avocats de Marc Dutroux. Le ténor du barreau de Bruxelles se donne 4 ans pour le faire sortir de prison. Michelle Martin, l'ex femme du pédophile criminel qui avait été condamnée à 30 ans de prison, a été libérée sous conditions en 2012. "Le juge à la retraite Christian Panier accueille l’ex-Madame Dutroux, dans sa fermette de Floriffoux, près de Namur, depuis 2015" et « ça se passe très bien" selon lui. En réalité pas tant que ça, « la servante du Diable » qui étudie le droit, est pour le moins méprisée par les habitants du village. Pneus crevés et lettres anonymes ne sont pas rares.

Terrifiant ! qu'on puisse seulement penser libérer Marc Dutroux, "une ordure" pour le père d'une victime pour qui "sa place est derrière les barreaux à vie". Pourtant, le célèbre avocat pénaliste, professeur de droit humaniste, sait déjà qu'il va se faire "neuf millions d'ennemis dans cette affaire" mais le but de sa démarche est d'offrir à tous les détenus la possibilité "d'entrevoir le bout du tunnel". Déjà en 2013, les juges avaient considéré que Dutroux "n'a jamais démontré sa faculté de s'amender et son évaluation psychiatrique" disait de lui qu'il était "un psychopathe hors norme". Donc un homme qui restera toujours dangereux, même s'il est placé sous une étroite surveillance. À -t-on le droit de prendre le moindre risque avec un tel individu ? Cependant, il n'est pas impossible que Dutroux sorte un jour de prison.

Comme vous allez pouvoir le constater, les conditions de détention de ce tueur pédophile en série ne sont pas si inhumaines que cela. "Le monstre de Charleroi" "condamné à la prison à perpétuité pour l’enlèvement, la séquestration et le viol, entre juin 1995 et août 1996, de six fillettes, ainsi que la mort de quatre d’entre elles" bénéficie d'un traitement que de nombreux prisonniers français apprécieraient . Car ce Monsieur est une pointure de la prison de Nivelles. "L'homme a l’autorisation de travailler. En l’occurrence de nettoyer la salle de sports de la prison, chaque samedi, pendant trois heures" pour 0.75 euros de l'heure, soit 24 euros par mois. Vous me direz que c'est peu, Dutroux le pense aussi et vient de réclamer un euro de l'heure supplémentaire pour son travail qu'il juge "insalubre". Mais ce n'est pas tout, car le personnage a des exigences sur sa qualité de vie.

Dutroux "a obtenu le droit de cuisiner lui-même la viande de la cantine, estimant que celle-ci était "mal cuite". Toujours côté nourriture, le détenu s’applique un régime sans pomme de terre, mais exige d’avoir "des frites ou des croquettes". Et, côté esthétique, la venue régulière d’un coiffeur pour s'occuper de ses cheveux et de sa barbe". Sa cellule de 9 m2 est "équipée de toilettes, une plaque de cuisson, une étagère remplie de livres sur son affaire et une télé avec lecteur VHS, lecteur DVD et PlayStation".

Voilà pour son petit confort. Même si envisager la réinsertion d'un tel détenu semble impossible. Cependant, pour rompre son isolement, "en 2015 l’administration lui donnait l’autorisation de fréquenter un autre détenu, à raison d’1 à 2 heures par semaine, pour échanger. Mais aucun détenu n’aurait souhaité établir un contact" avec lui.

Enfin, figurez-vous qu'en 2016, la cellule voisine a été occupée par un autre détenu de marque avec lequel il peut communiquer seulement oralement. Il s'agit Mohamed Hamri, "mis en examen pour avoir ramené Salah Abdeslam en Belgique". Le voilà en bonne compagnie.

