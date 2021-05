Marche pour le climat royaliste en hommage à Jeanne d’Arc

Comme tous les défilés passés sous silence par les médias grand public, la marche traditionnelle pour commémorer Jeanne d'Arc à Paris ce 9 mai 2021 fut un évènement croustillant.

Alors que le moindre rassemblement de soutien aux sans-papiers, pour les droits LGBT, pour le peuple algérien ou pour l'indépendance du Perche eurélien est quasiment retransmis en direct sur les chaines-info, la manifestation royaliste ne bénéficie d'aucune couverture médiatique. Et pourtant, il s'agit d'une des plus anciennes marches de l'histoire parisienne. Les quelques vidéos disponibles sur youtube nous montrent quelques centaines de partcipants, souvent très jeunes, proclamant des slogans souverainistes et patriotes.

Pourquoi s'intéresser à quelques groupes plutôt marginaux classés à l'ultra-droite, me direz-vous ? Parce que leurs slogans (patriotisme, rejet de la mondialisation, valeurs morales, contestation des institutions...) sont également ceux d'une partie de l'opinion publique qui vote RN ou qui s'abstient. Un des reporters qui a filmé en temps réel l'évènement se revendique des gilets jaunes, présents dans le cortège. Combien de manifestants ? Un bon millier à première vue.

Alors que des généraux montent au créneaux pour en appeler au patriotisme afin de sortir la France de la mouise et du chaos, que Marine Le Pen cherche à ratisser leurs sympathisants pour renforcer son électorat, on peut se demander quels prolongements les royalistes souhaitent donner à leur action ? On notera que l'action française a souvent éclaté en petits groupes de dissidents et que sa base demeure très bourgeoise. Les références à Maurras et à Jacques Bainville (sublime historien dont je vous recommande l'Histoire de France, au style agréable et plein d'humour) contrastent avec la jeunesse des militants, qui adaptent les grands principes des maitres du royalisme à notre époque.

Une jeunesse bien habillée, sans piercings ni tatouages, propre sur elle, qui ne casse pas, ne brûle pas de bagnoles, n'attaquent pas les policiers au mortier. Une jeunesse qui nous donne une image positive de la jeunesse, réfléchie et constructive. Une jeunesse qui préfère la lecture, la prière à l'église traditionnelle, le scoutisme et les études plutôt que le rap, la drogue et la picole. Une jeunesse qui nous offre une bouffée d'oxygène en cette triste époque. Détail étonnant : une jeunesse qui porte le masque anti-covid, et qui ne se reconnait pas dans les "complotistes" et autres rigolos mis en avant par C-News...

Certes, les derniers rois de France n'ont pas brillé par leurs actions et furent coupés du petit peuple. De Charles X à Louis-Napoléon en passant par Louis XVIII, ce fut un festival de brutalités, de rejets des politiques sociales, de censure et d'enrichissement des possédants. L'avénement de la république allait dans le sens de l'histoire. Mais, à priori, les jeunes militants de ce 9 mai 2021 recherchent surtout des valeurs fortes, une morale issue du meilleur de l'église, un collectif basé sur la nation et la souveraineté populaire face au capitalisme sauvage et ses ravages, autrement dit ils militent pour un climat patriote.

Si certains trouveront ridicules et archaiques leur militantisme, que dire de ces milliers de gogos débraillés qui ont défilé l'après-midi pour la sauvegarde de la météo (authentique !) ? Changer de politique pour sauver notre économie et notre identité est une chose, aller contre le cours des choses et les évolutions naturelles de la planète en est une autre. Crier qu'il fait trop chaud l'été ne fera pas pleuvoir, et empêcher les bagnoles de circuler non plus. Présent à Paris hier midi, votre narrateur s'est délecté de quelques slogans laissés Place du Châtelet par les contestataires anti-soleil, tel que ce magnifique "lesbiennes révolutionnaires" tagué devant le théatre. Des nuisances étrangères aux militants du matin, qui n'ont pas sali les murs et les trottoirs car bien élevés et respectueux de l'environnement.

Nos militants climatiques, sexuels et révolutionnaires coincés dans leurs certitudes n'ont pas pensé aux braves prolétaires qui devront nettoyer et effacer leurs actes de vandalisme, dépensant ainsi de l'énergie et de l'eau en plus de détergents pleins de produits chimiques pour réparer leurs incivilités. Si les royalistes n'ont pas brillé par leur sollicitude envers les balayeurs par le passé, on ne peut pas dire que les écolos-bobos et les antifas fassent preuve d'altruisme...

A militant pour le climat, militant pour le climat et demi. Tout dépend de quel climat il s'agit. Plutôt celui du souverainisme que celui de la météo pour votre narrateur. A notre jeunesse de choisir les siens.

Une des sources de l'article :

https://francais.rt.com/france/86449-paris-rassemblement-action-francaise-en-hommage-a-jeanne-d-arc