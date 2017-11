Marche pour le Togo et contre les dictatures en place en Afrique

Mes chers amis,

Ce jour, je suis empli d’émotions de vous convier à la grande marche du samedi 25/11/2017 de la place de la Bastille à la place de la République pour le Togo.

Nous avons appétence de tous les sympathisants de la démocratie, de tous ceux qui sont avides de liberté, de tous ceux qui aiment la justice.

Citoyens, Togolais et Togolaises, hommes et des femmes de toutes origines enthousiastes, dynamiques et mobilisés pour faire de cette marche une démonstration de notre abnégation dans la lutte pour la démocratie au Togo. Cette manifestation peut faire bouger les lignes, j’entends par là faire prendre conscience aux médias occidentaux des exactions commises par un dictateur qui écrase et opprime son peuple, j’entends par là sensibiliser dans un premier temps le gouvernement Macron et par extension la communauté internationale de se saisir du dossier.

Nous avons un devoir qui n’est pas futile mais indispensable envers ceux qui luttent sur le terrain et envers nous-mêmes. Faisons de cette marche un point de départ pour un changement au Togo et bien sûr par ricochet aux autres pays Africains qui sont sous le joug d’un autocrate (Guinée – Gabon – Zimbabwe – Congo Brazzaville etc…), afin de faire entendre nos voix.

Je suis persuadé que nous sommes tous attachés à nos racines, à notre pays, à notre patrie, ne pouvant nous joindre à celles et ceux qui combattent pacifiquement et à mains nues au prix quelques fois de leurs vies pour quémander un peu de liberté, un peu de travail, un peu de tout ce à quoi nous nous pouvons jouir ici, nous nous devons d’au moins leur montrer que nos cœurs et nos âmes sont avec eux.

Pour toutes ces raisons je nous exhorte à battre le pavé le samedi 25 Novembre 2017 à 14H place de la Bastille pour dire STOP. STOP, si nous n’avons pas de démocratie donnez-nous au moins de quoi survivre, si nous n’avons pas de liberté donnez au moins du travail, si nous n’avons de dignité faites en sorte que nos enfants puissent aller à l’école, si nous n’avons pas d’expectative, laissez-nous vivre dans la paix.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 A 14H PLACE DE LA BASTILLE

TOGO DEBOUT ET MARCHE POUR TA LIBERTÉ