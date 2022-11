Mariage d’intérêt - Que va devenir l’oiseau bleu ?

Dis monsieur, bon monsieur est-ce que la terre est ronde ? Si c'est vrai l'oiseau bleu où est-il dans le monde ? Chanson « L’homme et l’enfant » - Eddie Constantine

Elon Musk, milliardaire sud-africano - canado - américain, (cancer de 51 ans cette année) a décidé de toujours tout faire en quantité : les créations ou achats de sociétés (par exemple, SpaceX, société astronautique et Tesla, société automobile) et les enfants (des jumeaux en 2004, des triplés en 2006). Alors l’achat de Twitter n’est jamais qu’une continuité de sa gloutonnerie.

Ah, oui, il faut aussi savoir, et c’est lui-même qui l’a révélé il y a un an, qu’il est atteint du syndrome d’Asperger. Ce qui ne le diminue en rien ; le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans retard de langage et surtout sans déficience intellectuelle. Tellement peu déficients intellectuellement les ‘Asperger’ qu’ils doutent même que les autres individus soient capables de penser. Il devient alors presque normal que les ‘Asperger’ soient totalement indifférents à ce que disent les autres individus. Vous vous doutez bien que ce genre de psychisme n’incite pas à l’empathie et donc ne favorise pas les rapports d’amitié.

Mais pour en revenir à Twitter, pourquoi cet achat alors qu’Elon Musk, homme d’affaires avisé, homme d’argent et de profits, reconnaît que le réseau social n’est pas rentable ?

Je ne peux émettre qu’une hypothèse, un achat guidé par un espoir politique, celui de voir le vilain petit canard à la houppette, Donald Trump, redevenir président des États-Unis. Déjà, on se comprend mieux entre gens du même bord, en l’occurrence entre milliardaires. Ensuite, un réseau social est un outil idéal pour soutenir un candidat politique et, aider le vilain petit canard à satisfaire ses ambitions, c’est se garantir sa fructueuse sympathie. Au besoin en le lui rappelant, si besoin était, avec un petit chant de sirènes (appelé aussi chantage par la populace). Et si ce n’est pas le vilain petit canard, le radical cul béni Ron DeSantis fera tout aussi bien l’affaire. Le principal pour Elon Musk étant d’avoir un président de l’Amérique toute puissante à sa botte pour servir ses intérêts. Et, est-il stupide d’imaginer que l’intérêt primordial, le rêve et le projet d’Elon Musk (homme encore tout jeune de 51 ans), sont de conquérir Mars pour la coloniser et en faire son empire ?

Dès son achat conclu, Elon Musk, s’est empressé

1 - De rappeler que la liberté d’expression est un principe fondamental protégé par le Premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique et que lui, Elon Musk, parce qu’il se considère comme un américain respectueux des lois a décidé que ce droit sera appliqué s’agissant de Twitter et que la censure est désormais bannie du réseau social.

Elon Musk a simplement omis de préciser (à moins qu’il aie oublié ? Ce qui n’est pas impossible si, comme je le suppose, il rêve de s’annexer celui qu’il espère devenir président des États-Unis) que cette liberté d’expression protégée par le Premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique n’inclut pas l'obscénité, la diffamation, l'incitation à l'émeute, le harcèlement, les communications secrètes, les secrets commerciaux, les documents classifiés, le droit d'auteur et les brevets.

2 - De licencier massivement (par mails qui ont l’avantage de courriers groupés). Mais il faut comprendre ce pauvre milliardaire qui a fait un achat hasardeux et qui prône la liberté d’expression. Pourquoi continuerait-il d’entretenir des modérateurs qui n’ont plus aucune utilité ? Et ce n’est pas le pseudo fondateur de META (ex Facebook) qui le critiquera, qui s’est hâté de l’imiter.

3 - D’exiger une contribution financière sous forme d’abonnement en plus des 5 dollars USD mensuels déjà demandés par Twitter pour des fonctionnalités premium (traduire : pour quelques avantages). Désormais il existera aussi un abonnement mensuel de 7,99 dollars USD (et non pas 8 comme ont voulu le faire croire les mauvaises langues) réservé à des personnalités politiques, culturelles, sportives***, pour une certification (un gage d’authenticité) de leur compte. Cet abonnement n’est pas cher payé dès lors, qu’en plus, il leur donnera une priorité à l’affichage de leurs tweets et la possibilité de poster des vidéos et messages audio plus longs.

*** politiques, culturelles, sportives… Seulement ?

Quid des églises ? Des petites entreprises artisanales ?…

Qui plus est, la notion culturelle est tellement vaste que cette option ouvre grand la porte pour un accès aux complotistes et divers gourous en tous genres.