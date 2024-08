« Marie-Antoinette portant sa tête »... comme cache-sexe de la décadence macronienne !

Une nouvelle réflexion sur le thème de la déchéance de la France macronienne, suite à la republication de cette vidéo de J-D Michel :

Toutes les civilisations sont mortelles, au sens où elles ont, comme tous les phénomènes, et surtout, tous les phénomènes vivants, un cycle de naissance-croissance-déclin-mort.

Depuis longtemps je pense que l’apogée de la civilisation française se situe au XIXe siècle, et le début significatif du déclin, apparemment irréversible, commence avec la guerre de 1914-18.

En littérature, rien de comparable aux œuvres monumentales des Hugo, Balzac & Cie n’a été produit depuis. Ce n’est pas qu’il n’y ait eu quelques bonnes pages d’écrites ensuite, mais rien d’aussi considérable en termes d’œuvres globales. Idem dans les autres domaines. Il y a eu simplement quelques belles résurgences, dont, en politique, la brève période gaulliste stricto-sensu, avec De Gaulle au pouvoir : une parenthèse « enchantée », tout étant néanmoins très relatif.

Cette « cérémonie » des JO 2024 fera certainement date dans l’effondrement de ce qui reste de notre pays et de notre culture. Un point de « bascule », un « saut » dialectique, au sens d’une spirale descendante et régressive.

Qu’il y ait ou non une « secte satanique » au cœur de la bobocratie parisienne est en réalité un point extrêmement secondaire. Ce petit monde putride se comporte comme si c’était le cas, et l’existence factuelle d’une telle secte n’est pas nécessaire : ces dépravés se tiennent les coudes tout en se dissimulant derrière un langage gauchisant et pseudo-« humaniste » pour se donner une contenance et tenter de dévaloriser leurs adversaires.

Le travail de J-D Michel pour décrypter la manipulation et nous expliquer l’inclusion de procédés subliminaux dans ce scénario spectaculaire est donc essentiellement utile, même s’il ne peut s’empêcher de ramener, et peut-être un peu de la même façon, du reste, ses propres valeurs dans la démonstration.

Dans la mesure où il est jusqu’à présent le seul à avoir tenté une étude relativement exhaustive de ce répugnant « spectacle », et encore, avec même une relative indulgence pour ses parties supposément « artistiques », il reste important de diffuser son travail, même si avec un commentaire approprié de présentation. (*)

Sur le plan historique son indulgence pour la monarchie est évidemment discutable, mais le fait est qu’il affirme ne pas être partisan d’une « Restauration » pour autant.

Le fait est que Marie-Antoinette est un symbole de trahison de la nation française, alors encore « pré-républicaine », en quelque sorte. Ce qu’il devrait comprendre, et ne voit donc pas, malgré son principe analytique, c’est que la brève apologie de la violence révolutionnaire que constitue la séquence « Marie-Antoinette portant sa tête » est posée quasiment en « cache-sexe » subliminal de la décadence de la suite du contenu, comme un pseudo-« sceau républicain », mais sanguinaire et du plus mauvais goût, à l’avenant du reste.

Un pseudo-« sceau » qui voudrait associer la destruction macroniste du pays aux débuts de l’histoire républicaine en prétendant donner à ses actuelles dérives et déviances de toutes sortes une ébauche d’aura « non-conformiste » qui s’inscrirait dans la tradition révolutionnaire française, alors qu’elle en est précisément la négation, même si elle prend couramment la forme et le langage d’un gauchisme congénitalement puéril et dévoyé.

Luniterre

