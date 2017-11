Mariés au premier regard : triomphe de la science ?

Se marier le jour même de sa rencontre avec l'autre : voilà le principe peu banal du docu-réalité produit par Studio 89 que M6 a diffusé tous les lundis de novembre, en prime time, l'année dernière.

L'émission suivait des couples selectionnés sur des critères "scientifiques", ou déclarés comme tels, par trois "experts" - le psychologue Pascal de Sutter, la sexologue Catherine Solano et le coach en séduction Stéphane Edouard, ce dernier n'étant pas reconduit à la saison 2 devant l'avalanche de protestations déclenchée par ses affirmations primaires.

Une fois mariés, les jeunes tourtereaux sont suivis par les caméras lors d'un pseudo voyage de noces, puis au décours de leurs premiers instants de vie commune, jusqu'à la confirmation de cette union baroque, ou de sa rupture. Malgré plusieurs polémiques sur Internet, "Mariés au premier regard" saison 1 a su trouver son public : les quatre épisodes de cette première édition avaient rassemblé 3,27 millions de fidèles chaque lundi soir. La saison 2, visible en ce moment, n'atteint pas ses objectifs, avec un modeste 1,9 million de spectateurs, malgré un couple très mignon il faut avouer, celui-là même de la photo.

Le résultat de la saison 1 fut une immense défaite pour les adeptes de la "science". Les 4 couples formés ont implosé, et, seul coup de théâtre, deux des participants – mais pas ceux prévus – se mirent en couple après avoir divorcé de leurs conjoints télévisés respectifs.

La saison 2, bavarde, pédante, peu attractive et répétitive, sera probablement la dernière de cette expérience tentée dans plusieurs pays avec des résultats mitigés : dans les versions non françaises en effet, peu de couples ont survécu à la fin de l'émission. "Sur les versions diffusées en 2015 à l'étranger, 57 % des mariés le sont restés au moins six mois », assure David Warren, directeur des programmes de Studio 89 qui produit l'émission. Aux Etats-Unis, quatre saisons ont été tournées et une cinquième est en préparation ; depuis 2014, 12 couples ont été formés, mais seuls quatre sont toujours mariés. En Angleterre, l'expérience a été un échec cuisant puisque aucun des couples n'a duré, tandis qu'en Australie, sur 13 couples formés, deux tiennent toujours bon, et un a accueilli un enfant.

Par delà cette émission de télé-réalité qui ne dit pas son nom, que penser du principe ?

Premièrement dans les sélectionnés en France, il n'y a pas d'homosexuels, pas plus que de beurs ou de blacks. Tous les couples formés par nos Dr Folamour sont blancs et bien de chez nous. Deuxièmement la mise en scène laborieuse et étirée à l'infini s'avère usante. Troisièmement les commentaires soit disant scientifiques sont en réalité des enfonçages de portes maniant de vagues traits de psychologie élémentaires, présentées comme autant de profondes théories.

Reste donc le plus important : il y a deux millions de téléspectateurs qui aiment.