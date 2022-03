Marine Le Pen élue le 24 avril 2022 !

La campagne électorale n’a pas encore commencé et n’aura finalement pas lieu.

Sous prétexte que la France assure la présidence de l’Union européenne pour 6 mois, et que l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine occupe tout son agenda, Emmanuel Macron n’a pas désiré faire campagne, ni même débattre avec les 11 prétendants à sa succession...

… assuré qu’il était d’être réélu… face à ces médiocres.

Terrible erreur, car Emmanuel Macron a laissé le champ libre à Marine Le Pen.

Marine Le PEN fait une campagne intelligente, de proximité, opportuniste sur le pouvoir d'achat (depuis septembre 2021), médiatique avec le chéquier à la main et ne fait plus de la lutte contre l’immigration, sa haine viscérale ni son objectif principal, tout en maintenant ses positions sur l’identitaire et le nationalisme.

Marine Le Pen laisse habilement et intelligemment les sujets casse-gueule de l’immigration, à Zemmour, à Ciotti via Pécresse, à Dupont Aignan… étant assurée de récupérer cet électorat au second tour, et même peut-être dès le premier tour grâce au vote utile en sa faveur.

Marine Le Pen sait aussi qu’un important pourcentage du corps électoral va voter contre Emmanuel Macron, s’il ne s’abstient pas. Je veux parler ici des millions :

de gilets jaunes ;

de celles et ceux qui se sont sentis blessés par les propos de Macron sur l’illettrisme et « qu’il n’y a qu’à traverser la rue pour trouver un travail » ;

de personnes ayant perdu 5 euros mensuels dans leur APL ;

d’automobilistes contre la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h… avant d’être annulée ;

de personnes qui, pauvres, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer sur le quinquennat ;

de pauvres qui, retraités, ont vu leur très petite retraite stagner, voire diminuer, alors que leurs dépenses contraintes augmentaient ;

de personnes qui, trop pauvres, n’ont pu bénéficier de la suppression de la taxe d’habitation ;

de futurs retraités contre la retraite par point et contre la gabegie de ce dossier durant 2,5 ans… finalement annulé grâce au Covid-19 ;

…

de véritables frustrés ou qui n’aiment tout simplement pas la couleur des yeux d’Emmanuel Macron ni ses cheveux ni son nez, pas même ses oreilles. Les Français sont des veaux, disait de Gaulle !

Marine Le Pen a, par ailleurs, parfaitement réussi la dédiabolisation du parti de son père, Jean-Marie Le Pen.

La transformation du FN en RN (Rassemblement national) est, selon moi, une vraie réussite.

Réussite aussi, celle de la transformation de son patronyme en simplement Marine !

Bref, désormais au RN, l’habit fait le moine et qu’importent les mauvaises langues.

Tout cela fait quand même beaucoup d’éléments qui ne pourront pas s’inverser d’ici les 10 et 24 avril prochains.

Il est trop tard pour Emmanuel Macron !

À moins que Poutine devienne un peu plus dérangé est décidé à utiliser le gaz, le biologique ou le nucléaire pour faire entendre raison (laquelle ?) à cette Ukraine maudite, nazie et droguée. Désormais, rien n’est impossible avec la Russie !

Dans une telle occurrence, l’effet drapeau peut contrarier l’élection de Marine Le Pen.

MAIS, gagner la présidentielle c’est bien, cependant, pour gouverner il faut aussi avoir une majorité à l’Assemblée nationale ! Et là, ce sera, cette année, une autre paire de manches.

En effet, les grands partis (UMP-LR et PS) ayant perdus de leur superbe, les législatives de juin, ne sont acquises pour personne : ni pour Marine Le Pen, ni pour aucun-e autre candidat-e, ni même pour Emmanuel Macron. A moins qu’Emmanuel Macron décide de dissoudre l’Assemblée dès le 25 avril !

Pour conclure, toutes et tous devront trouver les dizaines de milliards promis lors de leur campagne !

Sauf Natalie Artaud qui, en bonne agrégée d’économie, ne promet rien. Donc, comme Raymond Barre en 1988, lui-même agrégé d’économie, Nathalie ne risque pas d’être élue. Ni elle ni Barre n’ont compris (ou n'ont pas voulu entrer dans le jeu) que pour avoir une petite chance, même infime, d’être élu, il fallait promettre des choses, voire même de raser gratis.

Crédit photo : gettyimages.