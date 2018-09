Marine Le Pen est (presque) chez elle à Châteaudouble : la preuve par les élections

La question des migrants est le sujet qui obscède une bonne partie de nos concitoyens, davantage que l'insertion des jeunes français et le sort de nos chômeurs nationaux. L'installation, sans concertation, de soixante-douze migrants dans la modeste commune varoise de Châteaudouble (quatre cents habitants) aurait dû provoquer une levée de boucliers de la part des résidents de ce patelin situé à bonne distance de Draguignan (d'après google maps) qui, malgré son charme médiéval, subit certainement les fléaux sociaux provoqués par le contexte actuel (pénurie de médecins, inactivité des jeunes, fermeture des services publics et des commerces de proximité...).

Marine Le Pen s'est donc rendue sur place ce mercredi 12 septembre 2018 pour dénoncer l'arrivée de ce bataillon représentant 20% de la population locale, avec tous les problèmes qu'engendreront leur présence. Il s'agissait aussi d'apporter son soutien aux gens du coin, majoritairement opposés comme nos compatriotes à cette "migration", et ce ne sont pas seulement les sondages qui le démontrent, nous y reviendrons.

Afin de ne pas provoquer de troubles, ses proches avaient eu l'idée d'avancer sa venue de deux jours. La préfecture prévenue, aucun problème ne devait se poser. Il en fut autrement : comité d'accueil, insultes, menaces... Le tout sans la moindre présence policière. David Rachline (maire RN de Fréjus) a déposé plainte contre x afin de comprendre ce qui c'était passé.

Deux questions se posent pour comprendre ce qui s'est passé :

- Qui étaient ces "manifestants" ? Qui les a prévenus de la venue de la dame à Châteaudouble ? Qui les a autorisés à perturber une réunion légale ? On nous explique qu'il s'agit d'habitants du village. Traduire : quelques enseignants de l'école primaire du coin syndiqués à l'ultra-gauche, quelques bobos intermittents du spectacle et une poignée de "jeunes" du coin ainsi que des responsables "associatifs". Autrement dit, des gens qu'il vaut mieux éviter de contredire afin de ne pas avoir de problèmes dans le quotidien du village.

- Où était la police, et pourquoi a-t-elle laissé faire ? Si aucune violence physique n'est à déplorer, on s'étonnera à moitié de l'agressivité des manifestants à l'égard de MLP. Il est vrai que le conditionnement médiatique depuis trente ans rend plus infréquentable une "nationaliste" qu'un terroriste de passage, pour certains gogos. Ensuite, il faut rappeler que c'est la préfecture qui organise l'arrivée de nos "migrants"... L'opposition à cette démarche semble mal tolérée du côté de Toulon. Pourtant, en démocratie chacun est censé pouvoir s'opposer aux décisions administratives. Coup monté ? La justice le dira dans le cadre de la plainte de Rachline.

Après, la question des migrants laisse perplexe suite à la marée de faits divers impliquant ces gens-là. Soit-disant "réfugiés", en fait souvent déserteurs, parfois islamistes, échappés de prison et dôtés dans certains cas de smartphones derniers cris ainsi que de liasses de billets. Il suffit d'observer ceux qui trainent autour de la gare du nord à Paris. Surtout, quelques jours après les évènements de Stalingrad (19è), où un afghan a manqué de massacrer une dizaine de passants avec un couteau et une barre de fer, on a l'impression de rêver. Les "habitants" de Châteaudouble sont-ils prêts à accueillir ces profils de "réfugiés" ? Pensent-ils à la sécurité de leurs femmes, leurs enfants et leurs vieillards ? Sont-ils masochistes ou simplement déconnectés des réalités ?

Inclinons-nous, cependant, devant la volonté populaire, en bons démocrates. Cependant, un rapide coup d'oeil aux résultats des élections présidentielles à Châteaudouble nous laisse perplexe. Premier tour : Marine Le Pen en tête avec plus de 30% des suffrages (Dupont-Aignan, 5%). Détail intéressant : Poutou à 5% lui-aussi. Deuxième tour : 45,5% des suffrages pour MLP. Nous pouvons donc en conclure qu'une bonne majorité silencieuse d'habitants est opposée voire carrément hostile à l'installation des migrants. Mais ils n'osent rien dire, apparemment. Seuls les nervis d'ultra-gauche descendent dans la rue brailler et censurer, comme partout ailleurs en France. Malheur à celui qui les contredira à Châteaudouble, car son véhicule et la façade de sa maison en pâtiront. Climat de terreur culturelle, d'intimidation, où celui qui pense mal doit se taire s'il ne veut pas subir des représailles.

C'est donc bien une minorité qui a bousculé Marine Le Pen, représentative, elle, de millions de français. Les mêmes qui refusent de se laisser envahir par des gens qui ne partagent ni nos valeurs, ni notre histoire et qui de plus nous méprisent cordialement, quand ils ne sont pas déserteurs de l'état islamique (le cas s'est présenté en Bretagne). Les sondages le confirment. Point barre. Occupons-nous de nos nombreux problèmes avant de nous préoccuper de ceux des autres !

Source des résultats électoraux : https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/presidentielle-2017/resultats-elections/ville-chateaudouble-83300_83038.html