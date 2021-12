Marine Le Pen et Eric Zemmour proposent de construire une nouvelle Ligne Maginot pour défendre la France

Les affirmations mensongères et les mesures qui agitent Marine Le Pen et Eric Zemmour contre le fait migratoire, est au fond un discours et des propositions qui peuvent amener à court terme à l’affaiblissement de la Nation Française et plus tard à sa défaite dans la guerre d’influence géopolitique actuelle.

Je ne regrette pas d’avoir ici même écrit cet article en 2017 : Pourquoi Marine Le Pen va gagner l’élection à la Pr ésidence de la République.

Si la prédiction s’est avérée contredite par les faits et le temps, elle reste d’actualité autant sur la scène de la machinerie politique que sur les chemins historiques que peut emprunter notre pays.

Constat de faits

Madame Marine Le Pen et Monsieur Zemmour sont des sous-produits de notre société contemporaine, mais des sous-produits compréhensibles et dans une certaine mesure logiques. Une société comme la nôtre ne laisse actuellement émerger que des sous-produits de basse qualité. Macron, Sarkozy, Hollande s’inscrivent dans cette même lignée. Une simple question pourrait servir pour dévoiler une réalité douloureuse : voyez-vous une différence essentielle dans ces trois périodes présidentielles qui viennent de s’inscrire dans l’histoire de la France ? La réponse est malheureusement qu’aucune différence majeure ne peut les distinguer !

Nous avons aussi le droit de poser la même question sur tous les candidats qui s’aligneront sur la droite finale à la présidence de la République en 2022 et plus particulièrement vis-à-vis de la candidate du Rassemblement National et ses éponymes politiques. Croyez vous sincèrement que Mme Le Pen ou Monsieur Zemmour seraient en tant que présidents de notre pays, essentiellement différents dans l’exercice du pouvoir de ces trois personnages qui ont occupé auparavant la présidence de notre pays ? Bien évidement que non !

Mais à cette homogénéité dans le comportement des présidents et dans la direction actuelle de la France, peut s’ajouter la bêtise.

Un pays ne peut être grand et fort que par l’assimilation et l’intégration des populations étrangères et nullement par la xénophobie.

Dans l’antiquité, l’Empire Romain et plus tard l’Empire de Charlemagne, ce dernier à la racine de l’origine de la Nation Française, pour ne pas parler d’autres qui ont existé dans l’histoire du monde, nous ont montré et démontré que leur pérennité et leur grandeur n’était pas fondées et rendues solides que par celles données par les peuples et nations intégrés quelquefois par la force et même par leur déplacement ou déportation de leurs territoires ; et ceci afin de faire part de leur empire, et dans notre cas, de l’Empire carolingien. Les Quades, les Vandales, les Sarmates, les Alains, les Gépides, les Hérules, les Saxons, les Burgondes, les Alamans, les Pannoniens ont fait partie des peuples appartenant à l’Empire carolingien, et historiquement sont là pour donner témoignage des origines multiples du peuple français. Or il est bien évident que nos ancêtres ne sont pas seulement que des gaulois ! Dans ce même esprit la France actuelle en tant que Nation a intégré récemment au cours du XX siècle avec plus au moins de bonheur, des migrants polonais, italiens, espagnols, de portugais, arméniens, kabyles, berbères, arabes et des immigrants de l’Afrique subsaharienne, etc. L’être humain en général comme le citoyen français de nos jours, est le résultat et le symbole de ce foisonnant d’ethnies, mélange de peuples et de cultures.

Bien évidement dans l’histoire il y a eu beaucoup d’essais de peuples qui ont voulu devenir de grandes nations, mais très peu ont pu le réussir. Quand leurs tentatives ou leur consolidation, se sont soldées par un échec, ce résultat a été la manifestation de leur incapacité à donner un socle solide à cette prétention.

En effet, l’emprise d’un peuple sur l’autre ne peut pas s’établir et se consolider de façon pérenne que par l’acceptation et le partage de trois facteurs fondamentaux comme éléments essentiels à leur entreprise : une vision de l’être humain, une cosmo-croyance, et une langue commune, et plus tard nécessairement par l’établissement d’une frontière qui puisse mélanger réalité physique ou géographique et niveau d’influence culturelle, politique et économique.

Dans l’histoire, les relations des peuples qui ne partagent pas ces trois éléments de manière identique, se traduit en général par des relations conflictuelles qui peuvent générer 4 attitudes ou comportements : a) le besoin et l’effort d’obtenir l’intégration ou assimilation de l’autre, du différent, b) la tendance à le soumettre à l’esclavage, et ceci sous différentes formes, c) le rejet, la relégation ou sa marginalisation, le considérant comme inférieur et sans aucun intérêt. d) il nous faut ajouter que dans certains cas, face à l’échec de ces trois modes d’actions antérieures, l’Etat ou les forces de l’Etat sont parfois tentés de nier à l’autre son droit d’exister et décident par la violence ou la guerre de l’éliminer totalement parce que supposé trop différent.

Il y a de cela des exemples récents : - l’Allemagne nazie - et tout dernièrement dans les Balkans, au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient - par exemple en Birmanie de nos jours -, des Etats qui ont appliqué cette politique de l’élimination.

Cette mesure extrême d’intolérance aura comme conséquence dans la plupart de cas, la perte irréparable de rendre plus solide cet Etat qui a décidé de suivre cette quatrième voie d’anéantir l’autre, le différent. L’Allemagne nazie en se privant par la persécution et l’extermination des juifs elle s’était affaiblie dans certains secteurs, plus particulièrement dans les secteurs de la science. Ce sont ces mêmes scientifiques chassés par le régime nazi qui ont facilité les armées des Etats-Unis à vaincre lors de la deuxième guerre mondiale avec le développement de la bombe atomique.

La consolidation d’un grand Etat s’obtient donc par l’intégration ou l’assimilation harmonieuse et si possible pacifique de différents peuples.

Cette voie est plus que nécessaire quand il s’agît d’un groupe ou d’une population qui se trouve déjà installée à l’intérieur des frontières reconnues d’un Etat.

La bêtise calculée de Le Pen – Eric Zemmour.

Prôner la bêtise de la préférence nationale ou agiter le fantasme du remplacement de la population française comme solution aux problèmes de l’immigration, c’est déjà prolonger d’autres bêtises commises dans un passé récent par les politiques appliquées au fait migratoire par notre pays. Il faut se convaincre que jamais on ne pourra s’opposer ou faire obstacle valablement à un courant migratoire. On peut lutter et arrêter le phénomène migratoire pour quelque temps, mais il rependra à d’autres moments.

On peut essayer de le canaliser, le réguler, l’organiser, l’accueillir de la meilleure façon, mais jamais l’empêcher. On n’interdit pas la migration des oiseaux ou d’autres animaux, alors pourquoi interdire la migration des êtres humains ? L’être humain est un être capable de prendre tous les risques et de créer toutes formes inimaginables pour déjouer les tentatives de l’empêcher d‘arriver à ses fins et objectifs migratoires. Il peut y avoir des individus morts sur les chemins de l’immigration, mais collectivement l’immigration arrivera à son but.

L’histoire de l’homme, de l’humanité est marquée depuis son irruption sur cette planète par sa capacité de se déplacer et de s’installer dans des territoires lointains. L’être humain à l’aube de sa naissance rêvait déjà de paradis, de terres miraculeuses où il devait se rendre afin de les découvrir. Dans ce cette même optique, à notre époque, quel que soit son pays et ceci depuis bien longtemps, il pense et se prépare déjà soit par la littérature, par les mythes, par ses prouesses technologiques, afin de migrer vers la Lune et d’autres contrées sidérales. Alors la planète terre et des pays comme la France, sont simplement des points de passage dans cette aventure des êtres humains.

L’homme veut connaître, veut découvrir et expérimenter. Sa nature psychique est guidée par la pulsion épistémophilique. Rien ne peut l’arrêter dans son désir de connaître et de s’installer ailleurs. L’Europe, les Etats-Unis et d’autres pays, se présentent actuellement comme des lieux naturels et propres à satisfaire ces envies et désirs, et de nombreux êtres humains sont en train d’y arriver, et ils s’y rendront malgré les obstacles. En plus l’être migrant nous dit avec sagesse : que la planète Terre n’appartient à personne.

Il faut ajouter, malgré cet aveuglement de Monsieur Zemmour, de Mme Le Pen et de ceux qui leur font compagnie dans ce projet de vouloir fermer les portes de la France aux migrants, que cette politique est une vraie bêtise, parce qu’accueillir des migrants dans notre pays est nécessaire. L’accueil des migrants par notre pays est très rentable, voire même un facteur essentiel pour répondre aux défis de son futur.

L’immigration est nécessaire pour la France, elle l’a été dans le passé, l’est absolument dans le présent et l’est également pour son avenir.

A ce moment les raisons sont simples : la démographie baisse. La France est et va être un pays de vieillards s’il n’y a pas d’immigration. De plus l’Europe toute entière doit faire face aux quatre mastodontes géographiques, démographiques et technologiques qui sont pratiquement à ses frontières : la Chine, l’Inde, les Etas Unis Etats-Unis et plus particulièrement la Russie.

L’autre raison est une raison dynamo-économique. Les démographes et économistes ne cessent de constater que dans les pays ou dans les endroits où il y a eu une grande immigration et un gouvernement plus au moins stable, il se produit un miracle économique. Les exemples les plus évidents à l’intérieur meme d’un pays très développé comme les Etats-Unis sont La Californie et La Floride. En Californie 25% de sa population est conformée de migrants, en particulier de latino-américains. C’est dans cette région que se trouvent les entreprises les plus innovantes des Etats-Unis et du monde, en conséquence c’est une région très dynamique économiquement et scientifiquement. Et tout ceci est dû en partie à l’immigration. On pourrait argumenter que ces immigrants ne sont pas tous des scientifiques ou des personnes hautement qualifiées, certes, mais sans eux, sans ces personnes moyennement qualifiées ou pas du tout qualifiées, un Etat, une société ne peut pas fonctionner à l’heure actuelle. La crise du coronavirus nous a permis de voir et de constater clairement ici en France, que sans les éboueurs ou les aides-soignants, un pays ne peut pas vivre ou avoir le temps pour des tâches dites plus « nobles ». Sans eux il ne peut y avoir ni continuité dans le développement, ni essor économique. Madame Merkel a compris cette réalité et a pris la décision quand l’occasion s’est présentée, d’accepter et intégrer de façon remarquable plus d’un million d’immigrants pour soutenir sa croissance économique contre les 25.000 migrants acceptés et mal accueillis annuellement par la France.

Les propositions de Mme Le Pen ou M. Zemmour sont une nouvelle ligne Maginot

Heureusement aucun de ces deux personnages ne nous parlent plus de sortir de l’Union Economique Européenne. En réalité ils devaient nous parler et nous proposer une Union Européenne politique, sans frontières et avec un véritable gouvernement issu de la volonté directe du peuple, parce qu’il nous faut une Europe totalement intégrée, afin qu’elle puisse former un bloc de pays unis et devenir un pôle géopolitique important dans ce monde qui se dessine et qui se structure actuellement. Ceci serait le meilleur moyen de préserver les principes qui ont guidé notre vie démocratique, nos formes d’existence, notre culture, et pouvoir continuer à avoir un rôle à jouer dans le monde de demain, qui se profile pour la France de manière incertaine.

Ces deux personnages ainsi que d’autres préfèrent aller demander conseil à Viktor Orban, celui qui nie les principes démocratiques du fonctionnement d’un Etat de droit. Celui qui fait voter des lois contre la séparation et le fonctionnement indépendant du pouvoir judiciaire, celui qui permet l’enrichissement des amis et des copains par les détournements des aides de l’UE.

Mme Le Pen et M. Zemmour nous proposent comme tous bons pétainistes, racistes et xénophobes, une nouvelle ligne Maginot pour défendre notre Patrie. Cette ligne politique populiste et défaitiste, est de fermer les frontières, de persécuter et d’expulser les étrangers qui ont cru dans la France éternelle de Ch. de Gaulle et d’attendre notre défaite. C’est également d’attendre l’attaque par surprise des panzers de ces nouveaux mastodontes géographiques, économiques, technologiques et démographiques qui s’alignent à nos frontières pour anéantir nos principes et traditions.

La France mérite un autre destin que de vivre sur un nouveau gouvernement de Vichy et souffrir une nouvelle défaite, probablement irréparable et définitive.

H. RAMIREZ A.

Neuilly sur Seine le 18/12/2021