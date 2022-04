Marine Le Pen peut-elle être élue le 24 avril 2022 ?

Comme prévu, Marine Le Pen s’est facilement qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron.

Cependant, le score serré de 27.85% contre 23.15% montre que rien n’est joué. Surtout pas pour Emmanuel Macron qui a tout à perdre, au contraire de Le Pen.

Les réserves de voix sont importantes pour la patronne du Rassemblement national, si l’on considère que peuvent se reporter sur elle :

90% des voix s’étant portées sur Zemmour, Dupont Aignan et Jean Lassalle ;

40 à 45 de celles obtenues par Pécresse ( grâce à Ciotti ) … ;

) … ; 30 à 35% de celles obtenues par Mélenchon.

Si ces voix décident de ne pas laisser à d’autres le soin, via l’abstention ou le vote nul ou blanc, d’élire la personne qui aura la charge de l’État le 24 avril dès 20 h 00, Marine Le Pen sera élue… par SURPRISE.

Ce scénario est tout à fait plausible, car Marine Le Pen a fait une très bonne campagne de 1er tour, au contraire du président sortant qui n’a pu ou pas voulu faire oublier les éléments négatifs de son mandat :

Et de plus, il y a toutes les personnes qui trouvent Emmanuel Macron trop arrogant, méprisant trop jupitérien. Sans oublier celles qui trouvent son physique déplaisant. Oui ! cette excuse ou plutôt cette connerie enfantine existe, car le disait Charles de Gaulle, 83 % du corps électoral est composé de veaux.

Malgré tous ses lourds handicaps, Emmanuel Macron a commencé, dès lundi 11 avril et à tambour battant, à mettre en avant les faiblesses économiques et sociales du programme de Marine Le Pen. Faiblesses énormes qu’elle a, avec grande duplicité, pu cacher derrière une aisance verbale affirmée… mais, sans contradicteur jusqu’au 8 avril, car aucun débat n’a eu lieu.

Quels exemples non exhaustifs, en 3 points seulement, du programme de Marine Le Pen :

1° la dette :

Suppression des impôts pour tous les jeunes de moins de 30 ans, et des entreprises créées par des personnes de moins de 30 ans,

Baisse de la TVA, de 20 à 5.5% pour tous les produits énergétiques,

Baisse de la TVA, à 0%, pour 100 produits de première nécessité,

augmenter tous les profs de 3%, même pour celles et ceux qui ne « foutent » rien,

augmenter les salaires de 10% jusqu’à 3 fois le SMIC, en exonérant les entreprises de charges sociales

…

L’institut Montaigne chiffre tout cela à quelque 108 milliards d’euros par an. Soit 540 milliards sur 5 ans. Marine Le Pen le chiffre à 68 milliards par an, x 5. Tout un chacun sait que lors de l’élaboration d’un budget, nous avons tendance à minimiser les dépenses et à être optimistes sur les recettes. Aucun candidat n’échappe à ce tropisme.

Avec de telles dépenses, quid :

Des financements de la redistribution vers les pauvres et le bas de la classe moyenne ? Marine Le Pen évoque notamment des économies grâce à : L’arrêt de l’immigration et à l’exclusion et « re-migration » des immigrés, Une lutte acharnée contre les fraudes en tous genres.

De la hausse des taux sur les marchés, pour financer et refinancer notre dette ? Actuellement, la dette du pays est de 2 840 milliards. Sa maturité moyenne est de 8,5 ans. Tous les jours nous sommes obligés d'emprunter des dizaines de milliards d’euros sur les marchés financiers, via l’Agence France trésor, pour rembourser notre dette négociable, colossale. Aujourd’hui, notre pays fait « rouler » sa dette à un taux de 0.7% (c’était -0.1% en juillet 2021).

Si ce taux vient à tripler ou quadrupler, car les investisseurs pourraient ne plus avoir confiance dans la France, on voit la catastrophe que cela sera pour les Françaises et les Français, et notamment pour les ouvriers, les employés et les pauvres !

Ce n’est pas possible, diront les pros-Le Pen, car grâce à l’Union européenne et à l’euro, la France pourra toujours rassurer ses prêteurs étrangers.

Que nenni !

2° l’Union européenne :

En effet, dans son programme, Marine Le Pen dit clairement qu’elle veut fortement réformer l’Union européenne et même peut-être la quitter si elle veut avoir pour soutien des individus comme Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, comme en 2017 :

« RENDRE À LA FRANCE SA SOUVERAINETÉ NATIONALE. VERS UNE EUROPE DES NATIONS INDÉPENDANTES, AU SERVICE DES PEUPLES

Retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en restituant au peuple français sa souveraineté (monétaire, législative, territoriale, économique). Pour cela, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie d’un référendum sur notre appartenance à l’Union européenne. L’objectif est de parvenir à un projet européen respectueux de l’indépendance de la France, des souverainetés nationales et qui serve les intérêts des peuples. »

Depuis, un peu d’eau de responsabilité a coulé dans le programme de Rassemblement national :

Quelques exemples non exhaustifs, car la prose de Marine Le Pen est très dense.

Elle veut :

Une Europe « des Nations libres et souveraines, assumant son héritage millénaire, sera celle des coopérations et viendra mettre un terme au projet de ceux qui veulent faire de l’Union européenne un super-État fédéraliste chargé d’idéologie. Les nombreux contacts que j’ai pu développer dans un grand nombre de pays d’Europe, y compris avec plusieurs chefs de gouvernement me permettent d’espérer. »

Ces chefs d’État sont de parfaits « démocrates » : Orban, Morawiecki, etc.

« … mettre fin à cette hypernormalisation, souvent initiée par l’Union européenne, qui touche de plein fouet les TPE-PME au détriment des grands groupes ».



« C’est ainsi que les millions de Français fréquentant quotidiennement la restauration collective, secteur dans lequel la recherche de prix cassés favorise les importations, devraient pouvoir consommer des produits issus de l’agriculture nationale.

La réglementation européenne est trop complexe pour qu’il en aille ainsi. C’est pourquoi je souhaite que soit mis en place un nouveau cadre réglementaire permettant d’inverser cette tendance et de faire en sorte que la restauration collective française soit fournie pour 80 % au moins par des produits alimentaires issus de notre agriculture ».

« La recherche de la qualité et de la souveraineté alimentaire impose également la lutte contre les produits originaires de nulle part. L’étiquetage des produits alimentaires, qui ne s’applique aujourd’hui, sur dérogation accordée par la Commission européenne, qu’aux fruits et légumes, aux viandes et aux produits laitiers, deviendra la règle pour l’ensemble des produits. »

« Sortir du marché européen de l’électricité pour retrouver des prix décents. » Point 12 de « 22 mesures pour 2022.

« l’Agriculture : politique Union européenne de « la ferme à la fourchette » « Je m’opposerai résolument à cette folle stratégie pour éviter ce désastre. Les aides européennes seront complétées par des dispositifs nationaux.

Exclure l’agriculture des traités multilatéraux de libre-échange des produits agricoles ne sont pas des biens comme les autres parce qu’ils sont liés à la santé humaine et parce qu’ils sont un élément essentiel de la souveraineté. Notre agriculture ne doit plus être sacrifiée au nom d’un libre-échange déséquilibré qui permet d’importer des produits qui ne répondent pas aux normes de qualité française. Dès lors, j’exclurai l’agriculture du champ des traités de libre-échange. En vertu de ce principe, la France ne ratifiera pas le traité CETA qui doit lier l’Union européenne et le Canada et mettra fin à son application provisoire qui court depuis 2017. Le projet de TAFTA entre l’Union européenne et les États-Unis a été abandonné en 2016 à l’initiative des Américains.

Quant aux trois projets de traités en cours de négociation entre l’Union européenne et respectivement l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) je m’opposerai à la poursuite des négociations, étant entendu que la France ne les ratifiera pas »

Page 11 du programme : « Les traités négociés par la seule Union européenne, sans présence des États membres à la table de discussion, ne peuvent protéger les intérêts de l’agriculture française. Des accords sectoriels, c’est-à-dire portant seulement sur les produits agricoles, peuvent, éventuellement être satisfaisants, ce que ne seront jamais les traités imaginés par la Commission européenne qui englobent tous les secteurs économiques (industrie, services, agriculture), au détriment de l’agriculture française. »

Page 12 : « La France se battra donc auprès de ses partenaires européens afin d’obtenir l’adjonction de « clauses miroir » dans les traités commerciaux afin que les produits importés soient conformes aux normes européennes et françaises. »

L’agriculture page 16 : » Contre la « mal bouffe » de nulle part, des étiquettes qui affichent les origines des produits La mention obligatoire des pays d’origine sur les étiquettes alimentaires ne concerne que les fruits et légumes frais, les produits laitiers et les produits carnés.

Cette transparence très utile et appréciée des consommateurs n’est pourtant possible que grâce à une dérogation au droit européen accordée à notre pays est soumise au bon vouloir de la Commission européenne. L’affichage de l’origine des autres produits, notamment des produits transformés, est laissé au bon vouloir des industriels et des distributeurs.

Cette transparence très utile et appréciée des consommateurs n’est pourtant possible que grâce à une dérogation au droit européen accordée à notre pays est soumise au bon vouloir de la Commission européenne. L’affichage de l’origine des autres produits, notamment des produits transformés, est laissé au bon vouloir des industriels et des distributeurs. Les Français sont pourtant une large majorité à vouloir savoir d’où proviennent les aliments qu’ils consomment. Afin de répondre à cette attente légitime de nos concitoyens, la mention de l’origine des produits distribués dans notre pays sera rendue »

Bon, on le voit, la candidate veut vraiment une autre Union européenne si elle veut tenir tous ses engagements.

Il est donc probable qu’elle demandera comme en 2017 un référendum sur cela. On connaît déjà le résultat. Les Françaises et les Français ne veulent pas quitter l’Union européenne.

L’élue du 24 avril devra donc démissionner, et nous revoterons ENCORE !

3° et quid de la Russie ?

Pour Marine Le Pen, la Russie devrait être une alliée de la France.

Je veux rappeler ici que la Russie n’a jamais eu de vrais alliés. La Russie n’a que des intérêts propres, comme nous le rappelle tristement l’Histoire :

Dans la guerre de 14-18, la Russie nous abandonne en 1917 pour finaliser pas Révolution,

Dans la guerre de 39-45, la Russie a d’abord été l'alliée de l’Allemagne nazie. Elle a envahi comme elle la Pologne, en septembre 1939. Elle est devenue notre « alliée » uniquement à cause de la trahison de l’Allemagne,

de l’Allemagne nazie. Elle a envahi comme elle la Pologne, en septembre 1939. Elle est devenue notre « alliée » uniquement à cause de la trahison de l’Allemagne, Dans notre guerre contre le dictateur syrien, la Russie est l’alliée de ce criminel,

En Libye comme au Mali, la Russie est notre adversaire, via le groupe Wagner,

Etc.

Conclusion provisoire :

Vous l’aurez compris, avec Marine Le Pen, la France sera rapidement au tapis et les ouvriers et employés encore plus pauvres !

Heureusement, je pense qu’elle aura l’intelligence (car elle est intelligente. On n’est pas là où elle est sans l’être !), confrontée au réel, de ne pas appliquer entièrement son programme. Comme d’ailleurs toute personne élue pour diriger un pays, sauf une ou un dictateur.

Je rappelle aussi, ici et encore, que pour gouverner, il faut obligatoirement gagner les élections législatives. Cela est aussi valable pour Emmanuel Macron ! Rien n'est fait, pour l'un et l'autre.

« Bon » vote à toutes et tous.

Rendez-vous le 24 avril à 20h00 !

Crédit photo : ICI.