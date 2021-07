Marion Maréchal et Éric Zemmour... L’arrangement ?

Marion Maréchal nie aider Eric Zemmour et vous êtes priés de la croire sur parole. L'ex journaliste "saute le pas" et se présente à la prochaine élection présidentielle, "sauf virevolte inopinée" précise Paris Match qui prend ses lecteurs pour des demeurés.

Pour qui connaît la relation de l'ex députée du Vaucluse avec Marine Le Pen, il semble évident que la candidature du polémiste préféré de Bolloré n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais, dans les bonnes familles ces choses-là se taisent. Pas besoin d'être devin non plus pour comprendre que la présence de la star de Cnews au premier tour pourrait priver Marine du deuxième.

Toutefois, l'idée que Marion Maréchal pourrait faire la fête toute la nuit si la candidate du RN n'était pas au second tour de la seule élection qui compte vraiment pour les électeurs Français, s'avère totalement saugrenue. La jeune femme qui a donné un sévère coup de ciseau pour rétrécir son nom de famille, travaille au rapprochement des droites et se contentera d'appuyer un peu plus sur la tête de la présidente du RN, pour la faire couler.

Quant à Zemmour, son éditeur vient de rompre son contrat, quelle poisse pour l'auteur qui comptait sur la parution de son livre en septembre pour lancer (peut-être) sa campagne électorale. Zemmour encore une fois censuré et privé de sa liberté d'expression ? Que ses admirateurs se rassurent, le Zola des réactionnaires n'est pas nu médiatiquement, quelques médias soutiennent plus que jamais le champion des ventes de livres et de l'audience télé !

Albin Michel aurait reçu un coup de fil de l'Elysée pour lui demander poliment de jeter le livre de Zemmour au feu ? Mais non, certainement pas, car pour le Palais rien ne doit priver les téléspectateurs de la télévision française d'un autre succulent débat Macron/Le Pen. Et malheureusement, Zemmour pourrait faire perdre l'ennemi préféré et choisi de la Macronie.

La rupture entre Zemmour et son éditeur ; l'un des deux est un menteur !

La version de Gilles Haeri, directeur général des éditions Albin Michel.

« Nous avons eu un échange très franc avec Éric Zemmour qui m’a récemment confirmé son intention de s’engager dans la présidentielle et de faire de son prochain livre un élément-clé de sa candidature. Je considère qu’Albin Michel a eu raison de publier ses précédents livres, car ils étaient ceux d’un journaliste essayiste. On peut le juger polémique ou excessif, mais c’est la mission d’un éditeur de publier des auteurs de toutes les sensibilités et de s’inscrire dans un débat d’idées contradictoire, poursuit-il, avant d’expliciter le choix de sa décision : Le cas de son prochain livre est tout à fait différent : Éric Zemmour a décidé de changer de statut, il veut devenir un homme politique, engagé dans un combat idéologique personnel, qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste comme Albin Michel. »

La version de Zemmour

Qui « dément formellement avoir dit à Gilles Haeri qu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2022 ». « Cette conversation inventée laisse à penser que le patron des éditions Albin Michel a été l'objet de diverses pressions ». Zemmour se réserve donc « le droit de donner les suites judiciaires qui conviennent à cette affaire ».

En réponse aux accusations de Zemmour, selon Albin Michel :

« Tout ce qui est dit de façon très précise dans le communiqué est rigoureusement exact, nous assure Gilles Haeri. J’assume totalement ces propos, et notre avocat a toutes les pièces en attestant. Quant à la liberté d’expression qu’invoque avec beaucoup de mauvaise foi monsieur Zemmour, je la respecte éminemment depuis vingt ans que je dirige hier Flammarion et aujourd’hui Albin Michel. Pour autant, poursuit le patron de la maison d’édition, la liberté d’un éditeur de publier ou de ne pas publier un livre est tout aussi inaliénable. Comme celle de refuser de voir toute une maison risquer d’être instrumentalisée au service d’un calendrier et de visées politiques personnelles, très éloignées de notre mission d’éditeur. »

L'avocat du chroniqueur, Me Arnaud de Senilhes, a déclaré ce mercredi qu’il assignait l’éditeur « devant le tribunal judiciaire de Paris dès le 30 juin » pour « résiliation fautive de contrat ». « Ni juridiquement, ni moralement Albin Michel ne peut décider tout seul dans son coin de jeter aux orties un auteur qu’ils sont allés chercher et moins encore deux mois avant la parution du livre »

Le groupe Éditis (Robert Laffont, Cherche Midi, Plon, Presses de la cité, XO…), propriété de Vivendi tout comme CNews, à de son côté démenti vouloir le publier. Mais, ça serait la faute au diable si le bouquin du polémiste ne trouvait pas assez rapidement un éditeur.

Qui donnera les 500 signatures nécessaires pour participer à l'élection présidentielle ?

Le parti chrétien de Christine Boutin pourrait donner un petit coup de main, mais qui aurait le plus intérêt à la présence de Zemmour aux élections... Le parti "Les Républicains" pardi ! avec ses nombreux élus locaux qui pour certains pourraient parrainer une droite "hors les murs" ! Car si Le Pen tombe, c'est la droite qui passe au second tour. À moins que LR organisateur d'une primaire ne rejoue son film favori intitulé "La droite la plus bête du monde", avec comme acteurs principaux, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Un certain Xavier Bertrand qui veut jouer le premier rôle, n'attend que ça pour rafler la mise.

Attention, il y a du monde derrière Eric Zemmour

L'un d'eux n'est pas un inconnu ! "Loïk Le Floch-Prigent, ex-PDG de la société Elf et de la SNCF, condamné pour abus de biens sociaux pour ses agissements à la présidence de la première." Loïk Le Floch-Prigent qui aide Zemmour à parfaire ses connaissances en économie. "Éric Zemmour qui revendique depuis longtemps le colbertisme comme doctrine économique".

Sans oublier une jeune femme blonde directrice d'une école privée de sciences politiques et très ambitieuse qui pourrait intervenir avec ses réseaux. Zemmour et Marion Maréchal, ce n'est pas encore une grande histoire d'amour mais ils se sont aimés au premier regard, alors un arrangement au moins tacite paraît concevable. En commençant par faire tomber une tête !

Evidemment, tout cela reste du domaine de l'hypothèse...