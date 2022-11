Mark Zuckerberg en panique alors que Meta s’effondre !

Erreur de stratégie, TikTok prend le dessus !

Mark Zuckerberg a admis que Meta n’a pas su anticiper les changements majeurs dans l’utilisation des médias sociaux qui ont contribué au succès de son rival TikTok, qu’il a qualifié de « concurrent très efficace ».

Dans une interview accordée à Stratechery le 12 octobre, M. Zuckerberg a déclaré qu’il avait « en quelque sorte raté » la façon dont les gens « interagissent avec le contenu découvert » via les médias sociaux.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’exprime lors d’un événement à New York, le 25 octobre 2019. (Drew Angerer/Getty Images)

Le fondateur de Facebook a déclaré que les utilisateurs de médias sociaux se servent de plus en plus de leurs « flux » pour trouver du contenu utile, plutôt que pour simplement partager du contenu avec leurs amis et leur famille.

Bien que les gens continuent d’interagir avec le contenu affiché par les services de réseaux sociaux, ils sont moins nombreux à y consacrer du temps.

La tendance des médias sociaux « s’est largement déplacée vers l’utilisation de votre flux pour découvrir du contenu, vous trouvez des choses qui sont intéressantes, vous les envoyez à vos amis dans des messages et vous interagissez là », a déclaré Zuckerberg.

« Donc dans ce monde, il est en fait un peu moins important de savoir qui produit le contenu que vous trouvez, vous voulez juste le meilleur contenu ».

Meta avait versé plus de 15 milliards de dollars dans son projet de « metaverse » depuis le début de l’année dernière, mais a depuis déclaré plus de 5 milliards de dollars de pertes, au cours du premier semestre 2022.

Dans le même temps, l’essor de l’application vidéo TikTok, détenue par des Chinois, a pris Meta par surprise, après avoir échoué à anticiper la façon dont elle allait révolutionner l’utilisation des médias sociaux.

M. Zuckerberg a déclaré qu’il était « un peu lent parce que cela ne correspondait pas à mon modèle de chose sociale, cela ressemblait plus à une version plus courte de YouTube pour moi ».

La montée en puissance de TikTok et des contenus en vidéo courte.

La croissance de TikTok constitue désormais une menace importante pour Facebook et l’a dépassé en terme de popularité, notamment auprès des jeunes utilisateurs.

Le succès de TikTok est lié à son algorithme unique, qui excelle à recommander de courtes vidéos aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes de visionnage et de leur historique.

M. Zuckerberg souhaite que Meta se concentre sur le développement de l’IA afin d’imiter son rival chinois, en recommandant aux utilisateurs un plus large éventail de contenus pour ses applications actuelles, au lieu de ne proposer que des clips courts.

L’entreprise californienne se concentre sur la construction d’Instagram Reels en réponse à TikTok, avec son propre nouvel algorithme d’IA, selon Bloomberg.

« Parfois, je veux regarder spécifiquement des vidéos, mais la plupart du temps, je veux juste les meilleurs trucs. », a commenté Zuckerberg.

L’interview a eu lieu peu de temps après la sortie, la semaine dernière, du casque de réalité virtuelle Quest Pro de Meta, à 1 500 dollars, destiné à être utilisé dans le « métavers » de la société technologique.

M. Zuckerberg s’est concentré sur sa vision de ce qu’il appelle le « metaverse », un monde virtuel où les gens peuvent travailler, faire des achats et se rencontrer.

Le PDG a déclaré et affirmé dans une lettre que le « metaverse » finira par « atteindre un milliard de personnes » et « héberger des centaines de milliards de dollars de commerce numérique » au cours de la prochaine décennie.

Cependant, le « metaverse » et le casque VR qui l’accompagne ont suscité une réaction mitigée de la part d’investisseurs sceptiques, qui se plaignent que ce projet à long terme n’apporte que peu de bénéfices à court terme.

Meta, la société mère de Facebook, a vu la valeur de ses actions chuter de plus de 56 % cette année, et dans le même temps la plateforme de médias sociaux connaît un déclin chez elle aux États-Unis.

Facebook a également subi un coup dur lorsqu’Apple a modifié son système d’exploitation iOS pour protéger la vie privée des utilisateurs, ce qui lui a coûté 10 milliards de dollars de pertes de revenus publicitaires.

Les annonceurs en ligne réduisent également leurs dépenses, tandis que moins d’entreprises placent le bouton de connexion de Facebook sur leurs sites web, rapporte CNBC.

« Le nombre d’impressions publicitaires sur Facebook a augmenté de 14 %, alors que les utilisateurs et le temps passé sur la plateforme sont stables. Cela ressemble au début d’une spirale de mort et d’une détérioration de l’expérience utilisateur alors qu’ils courent après les revenus publicitaires »



A déclaré l’analyste marketing Chris Curtis sur Twitter.

M. Zuckerberg a déclaré en septembre que le géant de la technologie allait geler les embauches et restructurer certaines équipes dans le cadre de son premier effort de réorganisation majeure après être devenu l’une des sociétés les moins performantes du S&P 500 pour 2022.

La valeur boursière de Meta est actuellement en baisse à environ 350 milliards de dollars, contre plus de 1 000 milliards de dollars à son sommet l’année dernière.

Malgré ces pertes, l’entreprise technologique a tout de même généré 6,7 milliards de dollars de bénéfices, terminant le troisième trimestre avec plus de 40 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables, selon CNBC.