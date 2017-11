MAROC : enfants réduits surtout les filles !

Faire travailler un enfant avant l’âge c’est le rendre encore plus pauvre. Déconsidérer les jeunes filles, c’est ne pas les respecter demain.

Un pays, que je connais bien, j’ai constaté des faits plus qu’évidents que le pouvoir en place tente de cacher. Cela ne date pas que de quelques décennies. De Tétouan à Essaouira, des grandes villes, au milieu rural. Les enfants passent d’un extrême à l’autre.

J’ai pu constater sur place que ces enfants n’avaient pratiquement jamais fréquenté une classe scolaire. Des chiffres bien plus forts que ceux annoncés par l’Unesco.

Traversant ce pays du nord au sud, de l’est à l’ouest- j’ai rencontré diverses formes de populations.

Casablanca est la ville poumon économique du Maroc. Rabat en est la capitale. Il y a une progression depuis une cinquante d’années.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 1962 plus de 90% de la population rurale est analphabète.

A la même époque dans le contexte urbain, le pourcentage est supérieur à 60%. L’Unesco annonce que ces chiffres ont baissé. Il serait passé à pas loin de 12 millions, surtout touchant les adolescents, des enfants non scolarisés.

M’étant rendu durant des années dans ces villes de grandes et moyennes importances, j’ai pu constater une stricte augmentation. La scolarisation n’étant pas obligatoire.

Ce sont surtout les ONG (organisations non gouvernementales) qui agissent de manières les plus efficaces, Par des actions réelles sur le terrain. J’ai pu le constater à Rabat, à Fès, Casablanca, Tétouan, Essaouira.

Il est très difficile compte tenu du peu de moyens de ces organisations, de permettre une scolarité normale suivie à cette nation. Les faits sont bien plus conséquents envers les filles.

Il ne faut pas aller chercher bien loin, prenons l’exemple officiel de 2016. L’échec scolaire, est supérieur, puis concerne plus de 200.000 enfants. Ils ne peuvent plus suivre leur scolarité, pour diverses raisons. Ces chiffres sont surprenants, mais ce sont bien des réalités.

Ces chiffres représentent 50% ou presque de la moitié- des enfants n’ayant jamais été en école.

Puisqu’à toujours la même époque, ceux n’ayant jamais été scolarisé étaient au nombre déclaré qui frôle les 450 000 enfants. Il ne s’agit nullement de critiquer un pays et des habitants que je connais bien et pour cause j’y suis né. Tout en étant de parents français, cela me rapproche bien plus du monde de l’enfance de ce pays.

Les dernières années de petites avancées ont vu le jour. De nouvelles réformes qu’à réussi à faire adopter le système éducatif. L’ensemble de l’éducatif, reste plus qu’insuffisant en raison de divers facteurs. Ils sont nombreux : la pauvreté, le travail des enfants, la différence hyper importante qui existe entre le milieu rural et urbain, et surtout une inégalité entre l’éducation des filles et des garçons.

L’enseignement en milieu rural est même plus qu’en danger. Au Maroc, l’écart entre les grandes villes et le milieu rural. Principal obstacle pour un essor du pays. Le constat se fait de lui-même : la pauvreté touche dans une proportion importante les habitants résidant en milieu rural.

« Le Maroc compte 1,6 million de pauvres, dont près de 80% sont issus du monde rural. La campagne compte donc 12 750 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. » (El Hourri, 2016) les enfants sont dans le premier rang ; victimes de cette situation d’inégalité sociale et économique.

Certaines régions rurales manquent cruellement d’infrastructures comme l’accès à l’eau potable, les centres de santé, l’électricité, les services de transport public ; les routes sont en piteux état et les écoles se trouvent à des kilomètres des lieux d’habitations.

Les élèves potentiels, sont par voies de conséquences en diverses obligations. Parcourir des dizaines de kilomètres à pied chaque jour dans des conditions innommables. Routes, façon de s’exprimer dangereuses. Sans tenir compte des intempéries. Tout cela accentue la non-scolarisation des enfants et encourage le décrochage scolaire qui ne cesse d’augmenter en milieu rural.

Également en milieu des villes, conséquences d’un système éducatif qui ne vient pas en aide aux enfants en échec scolaire. Pratiquement peu ou pas de choix en matière de formation et qui ne prévoit pas d’activité parascolaire. Ce qui pourrait donner envie et participer à leur évolution.

« Le nombre d’élèves ayant fini leur parcours scolaire a enregistré un recul important. Ce chiffre est passé de 37,5% à 30% entre 2011-2012 et 2014-2015, tous cycles confondus. » (Ismaili, 2016).

Inégalité entre les deux sexes

Les jeunes filles sont les premières à être privées d’école. « En 2004, 58,18% des filles des zones rurales n’allaient pas à l’école contre 18,68% en milieu urbain » (Eba Nguema, 2015). En 2012, on comptait plus de 20 000 filles non scolarisées au primaire contre plus de 17 000 pour les garçons (Unesco).

Ceci s’explique par plusieurs facteurs : les mentalités et les traditions qui favorisent plus l’éducation des garçons que celle des filles, le travail des petites filles et le mariage précoce.

Tout cela met en danger l’éducation, la santé et le développement de ces dernières. La pauvreté et l’ignorance font que des parents envoient leurs filles travaillées en tant que domestiques pour qu’elles deviennent « une source de revenus » plutôt que de leur donner une éducation.

« Selon le Collectif pour l’Eradication du Travail des Petites Bonnes, entre 60.000 et 80.000 fillettes de 8 à 15 ans sont employées comme domestiques au Maroc. » (El Massioui, Mengad, 2016). Elles se retrouvent alors exploitées par leurs employeurs, certaines d’entre elles subissent des violences physiques et morales, n’ont quasiment aucun jour de repos et par conséquent ne vont pas à l’école »

Le mariage précoce est lui aussi un obstacle considérable à l’éducation des filles et une grande privation de leurs droits fondamentaux. « Des jeunes filles sont mariées à 16, 15 voire même avant 14 ans. Ainsi, dans certaines régions reculées, 83% des mariées sont mineures » (Alaoui, 2016).

Ces jeunes filles se retrouvent déscolarisées et endossent une responsabilité non adaptée à leur âge. Cette situation désespérante les empêche de sortir facilement du cercle de l’ignorance, de l’analphabétisme et de la pauvreté.

Le travail des enfants, un obstacle pour l’accès à l’éducation

Ces constats fait, il n’y a pas que les filles qui se retrouvent obligées de subvenir aux besoins de leurs familles au lieu de bénéficier d’une éducation. Ces familles n’ont pas conscience de l’importance de l’enseignement dans la vie de leurs enfants.

Au Maroc, voir des enfants travailler est presque habituel. Même si au cours de ces dernières années leur nombre a diminué, il reste trop élevé. 69 000 enfants sont touchés par ce fléau (huffpostmaghreb, 2015). Les enfants font un travail éprouvant sans réglementation avec des heures de travail qui atteignent des chiffres bien souvent incalculables. Ce qui nuit à leur croissance et leur développement puisqu’ils se retrouvent privés de leurs droits à l’éducation et cela leur enlève toute chance de sortir de la pauvreté.

Cependant on trouve plusieurs associations qui luttent contre le travail des enfants. « Les projets de ces associations portent sur l’organisation de campagnes de sensibilisation à la gravité du travail des enfants, le retrait des enfants de moins de 15 ans des lieux de travail, l’amélioration des conditions de travail des enfants âgées de 15 à 18 ans et l’interdiction de les employer dans des travaux dangereux. » (Infomediaire, 2015)

L’autre fléau pour l’’enfance

Le chiffre le plus juste, est que 40.000 mineures sont mariées au Maroc. Ces statistiques sont officielles. Mariages précoces, ouvert dans la majorité des cas à des jeunes filles âgées de moins de 15 ans. Au Maroc serait-il de bon aloi- si on en venait à criminaliser le mariage de mineure ?

Pratique plus courante que ce que certains pensent, dans un pays tel que le Maroc. Pourquoi ?

Pourtant, il existe depuis 2016 : l’adoption du nouveau code de la famille.

Le dit code fixe l’âge l’égal du mariage, à 18 ans. Mais rentre en ligne un autre facteur de poids. Le mariage de jeunes filles mineures est possible dans le pays. Il suffit que le juge de la famille en donne l’autorisation.

Les magistrats s’en tiennent irréversiblement à la position du juge de la famille. Ces mariages sont de l’ordre de 25%. Certaines de ces jeunes filles sont âgées de 15 ans, parfois moins, lors de l’authentification du mariage. Les hommes sollicitent la lacune du code de la famille, qui leur permet d’attendre 5 ans. Pour officialiser leur mariage face aux tribunaux. En la circonstance il s’agit de « L’alinéa 4 de l’article 16 du code de la famille » qui nous apprend que « l’action en reconnaissance de mariage est recevable durant une période transitoire, mais ne pouvant excéder cinq ans »

Diverses ONG de défense des droits des femmes, que j’ai pu rencontrer, débattre avec ces femmes ont révélé plusieurs cas de mariage de jeunes filles âgées de moins de 12 ans dans certaines régions.

L’adoption de ce semblant, mais réel code de la famille, n’a pas enrayé ces pratiques. Les preuves parlent par les statistiques officielles. Puisque, le nombre de mariage de mineures ne cesse d’augmenter de plus de 18 000 réels en 2004 et passe à 39.000 en 2011.

Tous ces faits font que depuis 2014 60 % de la population au Maroc est urbaine.

Les personnes âgées, au Maroc, la population vieillit à un rythme trois fois plus élevé que dans le monde occidental. Alors que ce pays ne compte pas loin de 36 millions d’habitants en 2017.

« Population actuelle- 35 502 383

Population masculine actuelle- (49.0%) 17 394 003 - Population féminine actuelle- (51.0%) 18 108 379

Naissances cette année 644 162 - Naissances aujourd'hui 1 386 - Décès cette année- 173 836

Décès aujourd'hui 374 - Migration nette cette année -56 633

Migration nette aujourd'hui-122 - Croissance démographique cette année -413 693 - Croissance démographique du jour-890 Sources : info/Fr/Morocco »

Il serait utile et plus qu’évident, que les femmes, les ONG, les divers ministères de la santé, soient plus entendus dans un pays où le tourisme est un des principaux fleurons.

Ce pays est loin d’être le seul au monde, mais comment parler ou écrire de lieux que l’on n’a pas connus en vivant soi-même sur place. Avec des positions en tant qu’enfant ou adulte totalement différent de ceux qui étaient parfois mes voisins.

