Maroc-Israël-Palestine : appel à nos compatriotes juifs marocains en Israël et dans le monde

Si nos compatriotes juifs qui vivent à l'étranger y compris en Israël sont toujours les bienvenus dans le pays et reçus avec égard sur le plan officiel et populaire et gardent toujours la nationalités marocaine qui ne se perd qu'a de rares exceptions et ce au même titre que nos compatriotes de confession musulmane, nous nous devons aussi de les inviter à se ranger du côté du camp de la paix au Moyen Orient contre l'aveuglement du gouvernement de droite de Netanyahou.

Car beaucoup sont victimes de la droite et de l'extrême droite rétrograde israéliennes qui emploient souvent des textes bibliques désuets à notre époque pour les maintenir éloignés de la paix. A titre d’exemple ce texte ICI de la Torah vulgarisé sur le site Torah Box site de « Diffusion du Judaïsme aux Francophones ». « L’Éternel parla ainsi à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vers Jéricho : (51) » Parle aux enfants d’Israël en ces termes : Comme vous allez passer le Jourdain pour atteindre le pays de Canaan, (52) quand vous aurez chassé devant vous tous les habitants de ce pays, vous anéantirez tous leurs symboles, toutes leurs idoles de métal, et ruinerez tous leurs hauts-lieux. (53) Vous conquerrez ainsi le pays et vous vous y établirez ; car c’est à vous que je le donne à titre de possession. […] (55) Or, si vous ne dépossédez pas à votre profit tous les habitants de ce pays, ceux que vous aurez épargnés seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons à vos flancs : ils vous harcèleront sur le territoire que vous occuperez ; (56) et alors, ce que j’ai résolu de leur faire, je le ferai à vous-mêmes. » (Nombres).

Edictées en temps de guerre dans une époque et des circonstances données ces prescriptions désuètes au même titre que des dispositions coranique de même ordre éditées aussi en temps de guerre et utilisées par des extrémistes ont été balayées par les appels d’ordre général des messages coraniques envoyés aux gens du Livre ( chrétiens et musulmans) répertoriés par ce site Chrétien Dis : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu ». Voir ici les autres appels faits aux gens du Livre.

Pour dire enfin que le nombre et le poids de la communauté juive marocaine à l’étranger surtout en Israël peuvent être d'un apport décisif pour aboutir à la paix dans cette région avec la création d'un état palestinien à côté de l'Etat d'Israël et couper ainsi l'herbe sous les pieds des extrémistes des deux bords. Il est à rappeler à cet effet que les intellectuels juifs marocains Edmond Amran Elmaleh, Abraham Serfaty et Sion Assidon, Simon Levy, Jacob Cohen etc…ont toujours eu une position pour que les palestiniens recouvrent leurs droits et n’ont pas hésité quand il le fallait à dénoncer les exactions commises par l’Etat d’Israël contre les palestiniens voir le lien. D’un autre côté, M André Azoulay conseiller de SM Roi Mohammed VI de confession juive n’a pas hésité à déclarer lors d’un colloque du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders rapporté par le journal le Monde Juif.info le 5 novembre 2016 « Tant que le peuple palestinien sera dans la situation actuelle, je suis un être amputé, mutilé, en danger de mon judaïsme. Comment est-ce que je peux être juif tant que le peuple palestinien n’a pas retrouvé sa liberté, sa justice et sa dignité et vivre dans son Etat à côté d’un Etat israélien ? »

Le rôle de nos partis politiques et de notre société civile est crucial pour faire arracher la communauté juive marocaine de l’étranger des sirènes de l'extrême droite israélienne notamment lors de la visite des membres de cette communauté dans le pays et de l'intégration de certains dans nos partis et nos associations. Le préambule de notre constitution de 2011 ne dit-il pas que l’unité du pays a été forgée entre autres par "un affluent hébraïque."

Ça sera le plus beau cadeau que cette communauté pourrait faire à l'humanité.